Настаивая на своем. Почему начался и чем может закончиться конфликт Польши и ЕС

Конституционный суд Польши вечером 7 октября принял ожидаемое, но пока беспрецедентное решение: он постановил, что национальное право страны стоит на ее территории выше, чем общеевропейское. Решение польской инстанции вызвало решительный протест как Франции и Германии, так и евробюрократии. У Варшавы грозят отнять преференции и европейские выплаты для восстановления от последствий пандемии. ТАСС разбирался, в чем истоки конфликта Варшавы и Брюсселя. Бунт Восточной Европы Бывшие члены социалистического блока, на тот момент наиболее бедные страны Европы - не только Польша, но и Болгария, Венгрия, Словакия, Румыния, Чехия, а также страны Балтии, - вошли в Евросоюз ко второй половине 2000-х годов. С вступлением в ЕС была связано много надежд, под прогрессивные европейские нормы активно менялось законодательство.

За 15 лет членства в Евросоюзе, однако, выйти на один уровень с Западной Европой этим странам не удалось: и в 2020 году, согласно данным Евростата, уровень ВВП на душу населения там остается наименьшим в сообществе. Невысоким остается и уровень жизни - поэтому молодежь без виз уезжает работать в ту же Германию, а население внутри страны стареет. Приход к власти евроскептиков или по крайней мере консерваторов-националистов на этом фоне был очевиден - в Венгрии и Польше он не заставил себя ждать. В Венгрии начало эры евроскептицизма ознаменовало второе премьерство (с 2010 года) лидера партии ФИДЕС Виктора Орбана. Уже в 2011 году в стране была принята новая конституция, а в 2013 году основной закон даже скорректировали: подчеркивалась ценность традиционной семьи, а ЛГБТ-браки были выведены из права, ужесточался госконтроль над судебной системой и банками, право освещать выборы получали только государственные СМИ. Европейский союз тогда не стал напрямую "наказывать" Будапешт: тогдашний глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу звонил Орбану, увещевая, чтобы венгерские нормы соответствовали европейским. Однако уже в 2014 году - после реформ Будапешта - Брюссель создал процедуру проверки верховенства права, позволяющую ЕС выяснять, насколько национальное законодательство соответствует европейскому, и накладывать санкции в случае если нет. Право и справедливость В Польше евроскептики, лицом которых можно назвать лидера и сооснователя партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского, сменили еврооптимистов в 2015 году. Практически сразу они инициировали реформу Конституционного суда, заполнив единомышленниками часть вакансий в нем и ужесточив требования к принятию решений. Еврокомиссия тогда немедленно запустила процедуру проверки польского законодательства требованиям верховенства права и в итоге к концу 2017 года объявила о запуске санкционной процедуры в отношении Варшавы, чреватой лишением права голоса в Совете ЕС. Непосредственных последствий для Польши это, впрочем, не повлекло - все решения в Евросоюзе должны приниматься единогласно, а Венгрия сразу заявила, что наложит на санкции против Варшавы вето. Все это позволило PiS развернуть судебную реформу максимально широко: далее последовало снижение пенсионного возраста судей - и возможность замены на более лояльных юристов значительной части судейского корпуса. Венцом же реформы, вызвавшим максимальное раздражение Брюсселя, стало утверждение дисциплинарной ответственности судей за "затруднение функционирования судебной системы" и политическую активность.