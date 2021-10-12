Экспертиза оценила ремонт театра во Владимире в 756 млн рублей

ВЛАДИМИР, 12 октября. /ТАСС/. Восстановление Владимирского академического театра драмы после пожара потребует 756,1 млн рублей. Об этом во вторник по итогам экспертизы проекта сообщил первый заместитель губернатора Владимирской области Вячеслав Кузин в ходе внеочередного заседания Заксобрания региона, на котором средства были включены в трехлетний бюджет. Трансляция заседания велась онлайн.

Возгорание площадью 500 кв. м произошло в здании Владимирского академического театра драмы 29 июня 2020 года, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Здание загорелось во время электромонтажных работ. Были серьезно повреждены недавно отремонтированная сцена и зрительный зал, а также фойе театра.

"Буквально несколько дней назад получено официальное заключение по проектно-сметной документации (ПСД). Мы договаривались, что по мере поступления ПСД с экспертизой, мы возвращаемся к этому вопросу. Объем средств - 756,1 млн рублей на три года. 2021 год - 108,7 млн, 2022 год - 285,2 млн, 2023 год - 352,1 млн рублей, завершение этого объекта", - сказал Вячеслав Кузин.

Как ранее сообщил журналистам директор государственного бюджетного предприятия "Облстройзаказчик" Дмитрий Грибов, перед прохождением экспертизы стоимость проекта оценивалась в 844 млн рублей. Примерно половину стоимости восстановления составит закупка оборудования. В обновленном театре появится возможность использования 3D-декораций, звуковых и визуальных спецэффектов, техники для синхро- и сурдоперевода и тифлокомментирования, что редко встречается в провинциальных театрах. Кроме того, руководство учреждения планирует ввести новые форматы работы.

Как пояснил ТАСС первый заместитель директора областного департамента финансов, бюджетной и налоговой политики Максим Васенин, в 2022 году власти региона рассчитывают на получение средств на ремонт театра из федерального бюджета.