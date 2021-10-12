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Путин заявил, что инфляция в 2021 году превысит прогнозный уровень

Проблемы в экономике РФ еще остаются, инфляция в этом году превысит прогнозный уровень - Путин.

Путин назвал низкие доходы граждан главным врагом российского общества
Президент поручил в течение месяца представить новые предложения по поддержке граждан
Путин назвал низкие доходы граждан главным врагом российского общества
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