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Bloomberg: Apple представит новый MacBook Pro 18 октября

Впервые вместо чипов от компании Intel туда будут установлены чипы собственного производства Apple
© Andrey Bayda/Shutterstock/Fotodom

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Компания Apple представит на мероприятии 18 октября новую модель своего ноутбука MacBook Pro. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

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Apple обновляет дизайн своего ноутбука впервые за пять лет. Также впервые вместо чипов от компании Intel в MacBook Pro будут установлены чипы собственного производства Apple.

Новая модель ноутбука будет оснащена экранами по 14 и 16 дюймов, дизайн которых также претерпит изменения. Вернется HDMI-порт, от которого ранее Apple решила отказаться, также будут произведены определенные изменения модели управления с помощью тачпэда на клавиатуре.

Ранее этой осенью Apple уже представила новые модели своих смартфонов, планшетов и "умных часов".

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