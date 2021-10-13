"Известия": в РФ могут расширить субсидии лизинговым компаниям для снижения цен на овощи

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ предложило расширить государственную поддержку для лизинговых компаний, чтобы остановить рост стоимости грузоперевозок, отражающийся на продуктовых ценах. Ведомство считает, что это можно сделать за счет средств от утилизационного сбора на автомобили, сообщают в среду "Известия" со ссылкой на документ, направленный Минтрансом в правительство РФ.

По данным газеты, в ведомстве выделили 12 факторов, влияющих на стоимость логистики. К ним относятся дефицит перевозчиков, устаревший парк машин, увеличение стоимости покупки и содержания парка большегрузных транспортных средств, изменение курса валют, рост цен на горюче-смазочные материалы, пишут "Известия".

В Минтрансе считают, что предусмотренных на выплату субсидий лизинговым организациям 3,8 млрд рублей в 2021 году и 4,8 млрд рублей в 2022-м недостаточно. Ведомство предлагает увеличить объем субсидий за счет поступлений утилизационного сбора на ввозимые и отечественные машины. По данным газеты, эта сумма может составит 398,4 млрд рублей в 2021 году и 420,5 млрд рублей в 2022-м. Также в ведомстве предлагают использовать онлайн-платформы по поиску перевозчиков для снижения дефицита водителей в отрасли и заключать долгосрочные договоры для оптимизации процессов.

В Минтрансе "Известиям" подтвердили, что инициативы по стабилизации стоимости овощной продукции направлены в правительство РФ. В Минпромторге газете сообщили, что не поддержали эти предложения. Ведомство готово пересмотреть лишь часть условий предоставления субсидий для лизинговых компаний. В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко изданию рассказали, что рассмотрят предложения Минтранса.