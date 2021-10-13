Минэкономики ФРГ неизвестно о запросах об ускорении эксплуатации "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 13 октября. /ТАСС/. Министерству экономики и энергетики ФРГ неизвестно о возможных запросах на ускорение ввода в эксплуатацию трубопровода "Северный поток - 2" в свете роста цен на газ. Об этом заявила в среду на брифинге в Берлине представитель ведомства Беате Барон.

"Мне о таковых [запросах] неизвестно", - сказала она. "Сейчас в Федеральном сетевом агентстве сейчас идет процесс сертификации [проекта]. Это [сертификация] обязательное правовое условие для коммерческой эксплуатации", - напомнила Барон.

Она также сообщила, что газохранилища ФРГ в настоящее время заполнены на 75%.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября. Чтобы начать прокачку, оператору проекта требовалось предоставить в Горное управление города Штральзунд сертификаты о соответствии техническим нормам. Также потребуется получить регистрацию как независимый транспортный оператор - Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Данное ведомство не может запретить коммерческую прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.