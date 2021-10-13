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Путин: рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот

Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот - Путин.

Путин рассчитывает, что соглашение ОПЕК+ будет действовать до конца 2022 года
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