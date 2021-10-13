Упорный рост фондовых индексов РФ: как энергетический мировой кризис влияет на тенденцию

Описание Московская биржа © drserg/Shutterstock/FOTODOM

В понедельник, 11 октября, российский рублевый индекс Мосбиржи в очередной раз обновил свой исторический максимум. Он буквально немного не дотянул до отметки 4285 пунктов. Долларовый индекс РТС в тот же день приблизился к отметке 1882 пункта, что соответствует максимальному значению с уже далекого августа 2011 года. Потребность в энергоносителях Таким образом, локальный рынок акций продолжает упорно карабкаться вверх, хотя "флагманские" фондовые индексы США уже более месяца не обновляют своих рекордных значений. Европейский региональный фондовый индекс STOXX Europe 600 также заметно отступил от своего недавнего (августовского) максимума. Что же касается китайского фондового индекса Shanghai Composite, то он по-прежнему очень далек от своего максимального значения, установленного 14 лет назад. Сейчас можно констатировать, что российский рынок акций выглядит очень сильным, несмотря на все опасения, связанные с непобежденной пандемией COVID-19, назревающим ужесточением монетарной политики в развитых странах и с разгорающимся глобальным энергетическим кризисом. Несомненно, что для этого имеются вполне объективные основания. Ключевой причиной текущей эйфории на российском фондовом рынке выступает сильный среднесрочный прирост мировых цен на нефть и на иные виды углеводородного сырья, такие как природный газ и каменный уголь. Суть уже упомянутого энергетического кризиса заключается в том, что крупнейшие страны-производители нефти и газа оказались не в силах покрыть стремительный рост мирового спроса. Текущий дефицит углеводородного сырья был заложен весной и летом 2020 года на фоне экстремального падения цен на черное золото. В тот момент состоялся массовый вывод из эксплуатации ставших в одночасье нерентабельными нефтяных скважин. Конечно, в тех условиях не могло быть и речи о новом массовом нефтегазовом бурении. Теперь же рост предложения углеводородов отстает от роста спроса на них по объективным технологическим причинам. Указанная ситуация очень некстати усугубляется неудачной попыткой членов Европейского союза и ряда иных государств "перепрыгнуть" в декарбонизированное энергетическое будущее на волне коронавирусного спада экономики. Сейчас становится понятно, что подобные планы терпят откровенное фиаско на рубеже 2021 и 2022 годов. И если стоимость фьючерсов на нефть пока еще далека от исторических максимумов, то цены на природный газ и каменный уголь в Европе обновили их в начале октября. Надо понимать, что паника на мировом энергетическом рынке началась задолго до зимних холодов в Северном полушарии. Это заставляет задуматься о масштабах вероятных проблем.

На эту тему Стремительный рост цен: что происходит на мировом газовом рынке

На фоне указанных фундаментальных факторов такие сопутствующие события, как аварии на объектах газоперерабатывающей инфраструктуры "Газпрома" или безветренная погода в Европе, сокращающая объемы генерации "зеленого" электричества, воспринимаются всего лишь как досадные совпадения, укладывающиеся в общую неблагоприятную тенденцию. Между тем фьючерсы на североморский сорт нефти Brent подбираются к отметке $85 за баррель. Сейчас они торгуются на самом высоком уровне за три года. В то же время контракты на североамериканский сорт WTI обновили семилетний ценовой максимум. В начале октября в США начались разговоры о возможной продаже нефти из стратегического резерва и даже о вероятном возобновлении действия такой давно забытой меры, как запрет на экспорт сырой нефти. Как мы видим, Соединенные Штаты со всей их мощной нефтегазовой отраслью, включая ее сланцевый сектор, оказались не в состоянии покрыть рост внутреннего спроса за счет наращивания добычи. Что касается России, то она способна покрыть свои внутренние потребности в энергоносителях. Однако уже сейчас становится понятно, что РФ не в состоянии наращивать добычу нефти такими же темпами, какими увеличивается ее квота в рамках международного соглашения в формате ОПЕК+. С мая 2022 года она составит 10,5 млн баррелей в сутки, что соответствует докризисному уровню. Однако согласно свежей оценке Международного энергетического агентства (МЭА), Россия сможет нарастить добычу до указанной нормы лишь в четвертом квартале следующего года. Так или иначе, но на РФ сейчас вновь проливается столь желанный и необходимый ей поток нефтедолларов. Положительное сальдо платежного баланса России за девять месяцев 2021 года составило $82,2 млрд. Это в 2,8 раза больше аналогичного показателя прошлого года. Неудивительно, что курс доллара США по отношению к отечественной валюте ослаб до 71,5 рубля и уверенно приблизился к нижней границе своего годового диапазона. Вкупе с повышением уровня ключевой ставки ЦБ РФ это явно увеличивает привлекательность рублевых активов в среднесрочной перспективе.

На эту тему Страшилка фондового рынка: чего ожидать от банкротства китайской Evergrande Group

По-видимому, цены на углеводородное сырье останутся высокими как минимум до весны 2022 года. Очень похоже, что разговоры о начале нового глобального сырьевого суперцикла получают реальное подтверждение. Однако стоит вернуться к конкретике. Рассмотрим динамику российских фондовых индексов с начала текущего года и складывающиеся в них среднесрочные тенденции. От недвижимости и телекоммуникаций На 12 октября рублевый индекс Мосбиржи вырос на 29,7% с начала 2021 года. Долларовый индекс РТС за то же время прибавил почти 34,9%. Надо отметить, что в долгосрочном периоде индекс РТРС сильно отстает от индекса ММВБ. Но в настоящее время мы наблюдаем обратную ситуацию благодаря довольно масштабному среднесрочному укреплению обменного курса рубля по отношению к доллару США. Это не отменяет долгосрочной тенденции к ослаблению отечественной валюты. Но с учетом усилившегося притока нефтедолларов в страну индекс РТС вполне способен сохранить за собой лидерство по приросту по итогам года или же не сильно отстать от индекса Мосбиржи. Возможно, это кого-то удивит, но лидером повышения среди отраслевых индексов, рассчитываемых Московской биржей, выступает достаточно узкий индекс строительных компаний (MOEXRE, +75,4%). Столь сильное повышение с начала года стало возможным благодаря удорожанию бумаг "Самолет-ао" (SMLT) более чем в пять раз. Акции компании ПИК (PIKK) за тот же период выросли в цене в 2,2 раза. В то же время бумаги ЛСР (LSRG, –13,2%) и ETLN-гдр (ETLN RM, –8,5%) заметно подешевели против растущего рынка. Российские застройщики очень достойно прошли пик коронавирусного спада экономики благодаря ряду серьезных мер государственной поддержки, включая запуск массовой программы льготной ипотеки. Вторым лидирующим по приросту отраслевым индексом выступает индекс финансов (MOEXFN, +66,5%). Столь сильное повышение с начала года состоялось благодаря позитивной динамике тяжеловесных бумаг Сбербанк-ао (SBER, +41,0%), ВТБ (VTBR, +47,2%), TCS-гдр (TCSG, +207,3%). Голосующие акции Сбербанка остаются главной российской голубой фишкой (акции наиболее надежных и ликвидных компаний). Спрос на них подогревают стабильно сильные финансовые результаты эмитента и среднесрочная тенденция к укреплению курса рубля. От банка ВТБ ожидается сильное увеличение чистой прибыли за 2021 год, что предполагает серьезное повышение величины дивидендных выплат. Что же касается расписок компании TCS Group, то они пользовались спросом, несмотря на благополучно разрешившиеся к настоящему времени жизненные неурядицы ее основателя Олега Тинькова. Значимой позитивной новостью для этих бумаг выступает недавнее включение АО "Тинькофф банк" в перечень системно значимых кредитных организаций. Однако не стоит забывать, что указанные бумаги сейчас выглядят перекупленными после бурного роста стоимости почти в девять раз с апреля 2020 года. Самый важный на локальном рынке акций индекс нефти и газа (MOEXOG, +33,8) движется примерно на уровне более "широких" индексов Мосбиржи и РТС. Очевидно, что его позитивная динамика обусловлена существенным ростом мировых цен на нефть и природный газ. Этот фактор позволил бумагам "Газпрома" (GAZP, +72,7%), "Роснефти" (ROSN, +46,4%) и "Лукойла" (LKOH, +40,5%) обновить свои исторические максимумы. Эти и другие представители нефтегазового сектора еще имеют некоторый потенциал для дальнейшего роста от текущих уровней до конца 2021 года. Ведь, как я уже отмечал, цены на традиционные энергоносители могут остаться высокими до весны следующего года. Существенно расширившийся за последние годы по своему составу индекс потребительского сектора (+10,7%) заметно отстает от рынка. Эта тенденция в целом связана с известными последствиями пандемии коронавируса. Вместе с тем интерес к входящим в него достаточно разношерстным бумагам может усилиться в связи с ожиданиями роста продаж в сезон предновогодних покупок. Кроме того, на нем должен позитивно сказаться усилившийся приток экспортной выручки в страну.