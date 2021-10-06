"Идеальный шторм" в экономике: через что проходит Великобритания

На рубеже десятых и двадцатых годов нового столетия мы стали свидетелями начала радикального переформатирования мировой экономики под влиянием целого ряда очень значимых событий. Казалось бы, они не связаны друг с другом. Однако эти события если и не сломали, то существенно замедлили вполне объективный тренд на глобализацию мировой экономики.

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Речь идет про серию торговых конфликтов США с другими странами, состоявшийся выход Великобритании из состава Евросоюза, неожиданную пандемию коронавируса и про стремительную активизацию международных усилий по переходу всего мира на рельсы декарбонизации. Указанные исторические вехи сопровождались зарождением и развитием очередного вполне закономерного десятилетнего глобального экономического кризиса. Сейчас уже можно констатировать, что устоявшаяся в течение нескольких десятилетий система международного разделения труда и логистики дает серьезный сбой. Такая тенденция усугубляется излишне поспешной попыткой перехода развитых стран на возобновляемые источники энергии, что подразумевает отказ от углеводородов как от основного энергоносителя. Нефть уже давно и вполне заслуженно называют "кровью экономики". Продолжая эту аналогию, можно утверждать, что мы наблюдаем глобальную попытку переливания крови с одновременной пересадкой ряда важных органов мировой экономики. Очевидно, что столь непростой процесс не может обходиться без серьезных осложнений. Похоже, что мир незаметно вступил в фазу, когда приходится пожинать первые серьезные плоды указанной выше цепи событий и решений. Это относится и к неизбежной коррекции массовой модели потребительского поведения в сторону более скромного образа жизни. Вызовы Великобритании Пожалуй, самым наглядным индикатором и примером наметившихся потрясений в реальном секторе мировой экономики может стать текущая обстановка в Великобритании. Отколовшееся от Евросоюза островное государство в эпоху пандемии коронавируса попало в ситуацию, близкую к "идеальному шторму".

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Начать стоит с острого топливного кризиса, разразившегося в королевстве осенью 2021 года. Несмотря на наличие запасов моторного топлива в стране, его стало не хватать на розничных АЗС. К началу октября примерно у 22% автозаправок в Лондоне вообще не было в наличии автомобильного топлива. В СМИ сообщали, что его нет более чем на 2 тыс. АЗС в стране. Многие из них просто перестали работать. Дело очень быстро дошло до драк на автозаправках и воровства бензина у соседей. Официально названной причиной стала нехватка специально обученных водителей бензовозов, имеющих все необходимые разрешения. Правительство было вынуждено обратиться к вооруженным силам, которые объявили "Операцию Эскалин". В ней задействовали около 200 военных водителей, чего явно недостаточно в масштабах всей Британии. Однако проблема недостатка рабочей силы в стране намного шире. Коренные британцы не хотят работать водителями и грузчиками. До выхода Великобритании из состава ЕС и пандемии коронавируса эта проблема решалась за счет трудовых мигрантов. А теперь в стране наблюдается высокий уровень безработицы в условиях одновременного дефицита рабочей силы. Между тем нехватка рядовых работников в стране уже распространилась почти на весь сектор среднего бизнеса. В начале октября от этого страдают около 38% британских компаний, оставшихся без иностранных рабочих. Очень показательна в этом плане ситуация с нехваткой забойщиков скота. Из-за этого к началу октября производительность свиноводческих предприятий снизилась на 25%. А через неделю может потребоваться уничтожение порядка 120–150 тыс. не забитых вовремя свиней. Очевидно, что уничтожать испорченное таким образом мясо тоже будет некому. Между тем это уже оборачивается пустеющими полками магазинов. Но и на этом текущие проблемы пищевых производств в Великобритании не заканчиваются. Почти что анекдотичным фактом в эпоху декарбонизации стал острый дефицит углекислого газа для промышленных потребителей. Указанный газ используется при производстве пива, газированных напитков, а также для оглушения животных перед все тем же забоем и для упаковки свежих мясопродуктов.

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Текущая нехватка углекислого газа в Британии обусловлена остановкой крупных заводов по производству удобрений из-за сильного роста цен на природный газ. Местная Федерация продуктов питания и напитков даже была вынуждена предложить временно субсидировать производителей углекислого газа. Нехватка удобрений наверняка еще ударит по пищевой промышленности и вызовет дальнейший рост розничных цен на продовольственные товары в стране несколько позднее. Весь этот "идеальный шторм" в британской экономике еще более усиливают проблемы с электроснабжением. В соответствии с поговоркой "где тонко, там и рвется" в результате пожара в середине сентября оказался поврежден один из двух силовых кабелей, по которым страна импортирует электроэнергию из Франции. К слову, эта электроэнергия поставляется с атомных электростанций. Однако проблемы в этом плане носят не только технический характер. Европейский союз грозит урезать поставки электроэнергии еще сильнее, увязывая этот вопрос с требованием предоставить доступ французским рыбакам к промыслу в проливе Ла-Манш. Этот сюжет уже получил довольно широкую известность под названием "рыбная война". Между тем британские СМИ уже сейчас беспомощно констатируют, что ближайшей зимой "кто-то умрет от холода…". В целом же мы наблюдаем в Британии тенденцию к разрыву отлаженных производственных, логистических и сбытовых цепочек перед зимним сезоном. Это не что иное, как угроза краха реального сектора экономики. Пока непонятно, насколько далеко зайдет указанная тенденция. Общемировая проблема Казалось бы, такая безрадостная картина характерна только для экономики Великобритании с ее географическими и политическими особенностями. Тем не менее рискнем предположить, что перечисленные выше события указывают на вероятность появления сходных тенденций и в других развитых странах.

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Собственно говоря, откровенное фиаско Британии с поспешным принципиальным переходом на возобновляемые источники электроэнергии способно стать общемировой проблемой уже в ближайшие месяцы. Надо признать, что нагнетание "зеленой повестки" и необходимости энергетического перехода в период пандемии коронавируса и экономического спада станет болезненной тактической ошибкой для объединенной Европы, а также для некоторых других стран и регионов. В начале октября цены на природный газ в Европе продолжают обновлять исторические максимумы. Это же относится и к "устаревшему" виду топлива — энергетическому углю. В то же время в Германии Федеральное управление по вопросам гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях выпустило видеоинструкцию о том, как выжить без тепла и электричества (ролик был приурочен ко Дню защиты в чрезвычайных ситуациях, подчеркивают в ведомстве. Темы этого мероприятия регулярно меняются, и в этом году его посвятили как раз отключению электроэнергии. Два других видео, выпущенных к дате, объясняют, как оставаться на связи, если нет интернета, и чем питаться, если не работает холодильник — прим. ТАСС). Такая форма обучения и пропаганды вполне в духе времени. Но в указанном ролике люди пытаются согреться с помощью теплой одежды, одеял и большого количества зажженных свечей. Напомним, что речь идет об одной из самых богатых и промышленно развитых стран на территории Европы.

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