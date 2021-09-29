Страшилка фондового рынка: чего ожидать от банкротства китайской Evergrande Group

Описание Штаб-квартира Evergrande Group © EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI

В середине сентября 2021 года очередной страшилкой для мирового фондового рынка стала пока еще не завершенная история назревающего банкротства китайской компании Evergrande Group (3333.HK). Многие СМИ именуют указанное предприятие "застройщиком". Действительно, этот бизнес начинался в 1996 году со строительства доступного жилья, но к настоящему времени он превратился в многопрофильный инвестиционный холдинг, что весьма характерно для успешных компаний из Азии. Вместе с тем Evergrande Group все еще остается одним из крупнейших девелоперов Китая. Из топов на дно Не далее как в минувшем, 2020 году конгломерат Evergrande Group завоевал 99 разнообразных национальных и международных наград, включая 152-е место в престижнейшем рейтинге крупнейших мировых компаний Fortune Global 500. В тот момент ближайшими соседями Evergrande Group по указанному рейтингу стали такие серьезные корпорации, как Panasonic и Indian Oil. Это в очередной раз напоминает нам о том, насколько может быть непостоянным и переменчивым успех в бизнесе, особенно если он ведется в агрессивной манере. В настоящее время в СМИ появились сообщения о том, что подразделение Evergrande по производству электромобилей China Evergrande New Energy Vehicle (708.HK) начало задерживать выдачу заработной платы и платежи за промышленное оборудование. Более того, оно отменило на неопределенный срок планировавшееся размещение своих акций на бирже Star Market в Шанхае. Одновременно с этим было объявлено, что автопроизводитель больше не гарантирует обслуживание собственных долговых обязательств. Это лишь слабое отражение финансовых проблем материнской компании, текущий долг которой превышает $300 млрд. Для сравнения, суммарные активы компании Evergrande Group, по данным консолидированного балансового отчета за 2020 год, составили 2 301 159 млн RMB — в пересчете на доллары США по текущему курсу это составляет порядка $356 млрд. А чистая прибыль компании по итогам 2020 года составила 31 400 млн RMB, или около $4,86 млрд.

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Исходя из указанных цифр, становится очевидно, что сценарий банкротства Evergrande Group с распродажей имущества по бросовым ценам явно не покроет имеющихся обязательств конгломерата в полном объеме. Между тем 23 сентября Evergrande Group не выплатила проценты по долларовым облигациям. Это значит, что она уже находится в состоянии технического дефолта, который рискует перерасти в фактический через 30 дней. В настоящее время процентные обязательства Evergrande Group ежедневно увеличиваются примерно на $28 млн. Это напоминает типичную историю крупного бизнеса, который продолжает масштабную низкорентабельную операционную деятельность, но уже стал нежизнеспособным исходя из непосильной долговой нагрузки. В конце сентября 2021 года акции Evergrande Group на Гонконгской фондовой бирже вновь торгуются недалеко от своего исторического минимума. Он составил 1,83 гонконгского доллара в 2010 году — в то время Evergrande Group еще только предстояло добиться большого коммерческого успеха. В лучшие времена ее бумаги стоили почти в 18 раз дороже. Спасение искать в государстве В подобной ситуации крах столь крупной компании еще может отодвинуть существенная дополнительная эмиссия акций или реструктуризация долга. По-видимому, решение такого масштаба должно приниматься на уровне государства. Но со стороны китайского правительства пока не поступает обнадеживающих сигналов по этому поводу. В СМИ появлялись сообщения о том, что власти КНР рекомендовали государственным органам быть готовыми к банкротству Evergrande Group, а также к возможным сопутствующим социальным волнениям и даже беспорядкам. Одновременно с этим Народный банк Китая усиленно накачивает финансовую систему страны денежной ликвидностью с помощью операций обратного РЕПО. Объем таких вливаний составляет порядка $15,5 млрд в день. Очень похоже, что правительство КНР не собирается протягивать Evergrande руку помощи. Более того, указанная история вполне способна превратиться в очередную "показательную порку" крупной частной компании. Сейчас для этого имеются очень весомые внутриполитические предпосылки. Напомним, что не так давно в КНР был объявлен новый внутренний курс на достижение состояния "общего процветания". Такой поворот оказался приурочен к 100-летнему юбилею образования Коммунистической партии Китая. С идеологической точки зрения он предполагает улучшение уровня жизни беднейших слоев населения за счет перераспределения доходов супербогатых людей и компаний.

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Здесь вполне уместно проводить историческую параллель с периодом стремительного сворачивания новой экономической политики (НЭП) в СССР в 1920-е годы. В данном случае политические цели нивелируют явную экономическую нецелесообразность подобных действий. Собственно говоря, "угнетение" крупного китайского бизнеса началось еще задолго до официальной смены внутренних приоритетов в КНР. Предтечей нынешней тенденции стала история с наложением рекордного штрафа величиной $2,78 млрд на компанию Alibaba (BABA), выступающую "визитной карточкой" китайской электронной коммерции в мировом масштабе. Последующим гонениям подверглись не только представители сферы видеоигр и электронных развлечений. Пострадали даже относительно безобидные сферы бизнеса. Например, будущее трех крупнейших образовательных компаний Китая — TAL Education, New Oriental Education и Gaotu Techedu — в одночасье оказалось под угрозой в связи с введением запрета на коммерческое репетиторство по основным школьным предметам. В подобной ситуации не стоит удивляться тому, что правительство КНР не проявляет видимого желания помочь удержаться на плаву системно значимому застройщику. Особенно с учетом того, что в современном Китае существуют десятки построенных, но не заселенных городов. Впрочем, имеется еще один приемлемый с идеологической точки зрения вариант спасения Evergrande Group. Это официальная национализация конгломерата. Не будем утверждать, что такой вариант обязательно будет реализован. Но некоторые шансы на его воплощение в жизнь имеются. Примером такого плана может стать разворачивающаяся в настоящее время история китайского агрегатора такси Didi. Текущие проблемы этой компании связаны с претензиями со стороны Китайской службы контроля за сетевой безопасностью. Одновременно с этим начали циркулировать слухи о том, что правительство КНР может взять этот бизнес под контроль. Мировой кризис или внутренние проблемы Добавим, что Evergrande Group все же относится к разряду компаний, определяемых как Too big to fail (Слишком большие для того, чтобы банкротиться). Речь идет о том, что крах предприятий такого масштаба создает катастрофические последствия для экономки. Назревающий фактический дефолт по обязательствам Evergrande неизбежно ударит по финансовой системе КНР. Потенциальное банкротство ряда банков, в свою очередь, создаст еще большие проблемы для их многочисленных клиентов и вкладчиков. В подобных случаях дорогостоящее оздоровление проблемного предприятия в конечном итоге оказывается более дешевым решением.

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