За дивидендами и возросшей ценой: какова роль фондовой биржи в современной экономике

Михаил Ханов — о том, что же такое фондовая биржа, торги и для чего они нужны

В начале сентября 2021 года Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о планах создания в Китае Пекинской фондовой биржи (Beijing Stock Exchange). Уже на следующий день, 3 сентября, новая торговая площадка была зарегистрирована как акционерная компания. Она начнет функционировать на базе уже существующей организации NEEQ (National Equities Exchange and Quotation), которая представляет собой специализированную систему по продаже акций малых и средних предприятий, не зарегистрированных на бирже.

Предполагается, что выход на Пекинскую фондовую биржу станет основной возможностью привлечения капитала для малых и средних предприятий инновационного типа. Новое поколение китайских высокотехнологичных компаний должно получить возможность привлекать финансирование в условиях ухудшения доступности для них североамериканского фондового рынка. Таким образом, коммунистический Китай, официально провозглашенный социалистическим государством, запускает в стране уже третью фондовую биржу — другие две уже успешно функционируют в Шанхае и Шэньчжэне. Не будем забывать и про Гонконгскую фондовую биржу с ее территориальными и регуляторными особенностями.

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Таков "социализм с китайской спецификой". Как мы видим, экономически развитые страны не могут обойтись без института биржевых торгов. Конечно же, в данном случае речь идет не только о фондовых биржах, но и об организованных площадках, на которых торгуются валюты и деривативы. Даже такая отсталая в экономическом смысле страна, как Афганистан, не смогла обойтись без собственной валютной биржи. Тот факт, что почти все расчеты на ней проводятся наличными, не меняет сути дела. Однако попытки энтузиастов запустить в этой стране торги акциями местных компаний потерпели неудачу. Это является подтверждением нашего тезиса о том, что насущная потребность в фондовых биржах появляется в рамках достаточно крупных и развитых экономик. В свою очередь, крупнейшими рынками акций в мире по капитализации обладают такие государства, как США, Китай, Великобритания и Япония. К этому же разряду относится и рынок акций стран еврозоны, который можно рассматривать как единое целое. Самое важное В самом упрощенном понимании фондовая биржа — это механизм, который позволяет легко купить доли в бизнесах, которые инвестор не может или не хочет создавать самостоятельно. Собственники достаточно крупных предприятий могут продать свою долю частично или полностью, а само перераспределение долей непосредственно осуществляется через механизм биржевых торгов. Помимо акций на фондовых биржах могут обращаться и облигации. Экономический смысл этого инструмента заключается в том, что организации имеют возможность привлекать необходимые средства под проценты и гибко управлять величиной своего долга. При этом собственники компании-эмитента не теряют контроля над своим бизнесом при условии должного обслуживания займов. Альтернативной формой финансирования акционерных обществ нередко становится дополнительная эмиссия акций. Новые акции также могут обращаться на бирже наравне с уже существующими бумагами.

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На житейском уровне эти теоретические построения вполне очевидны. Инвесторы приобретают акции в расчете на получение дивидендов или же в надежде на рост биржевой цены. Ну а для многих предпринимателей путь к большому успеху связан именно с выводом акций их компаний на биржу. Собственно говоря, это один из реальных способов стать по-настоящему богатым человеком. Второстепенное, но необходимое На указанный экономический смысл фондовой биржи неизбежно наслаивается большое количество второстепенных деталей и функций, роль и значение которых все же нельзя умалять. В первую очередь обратим внимание на то, что появление фондовых бирж породило широкий класс участников торгов, именуемых биржевыми спекулянтами, и по мере все большей доступности участия в биржевых торгах через интернет он продолжает расширяться. Очевидно, что биржевой спекулянт не желает принимать участие в долгосрочном финансировании деятельности предприятий, акции которых он покупает и продает. Тем не менее он все же несет свою полезную функцию, повышая ликвидность торгов. Более того, представители такого важного класса участников торгов, как маркетмейкеры, даже готовы выплачивать вознаграждение за поток заявок со стороны спекулянтов. Поэтому продажа биржевой ликвидности сама по себе превратилась в самостоятельный бизнес. Например, уже широко известная брокерская компания Robinhood Markets, Inc. (HOOD) не берет комиссии со своих клиентов за совершение сделок. Ее выручка и прибыль в основном формируются за счет продажи "биржевого трафика". Эта бизнес-схема оказалась вполне жизнеспособной. А в середине 2021 года компания даже провела IPO на североамериканской бирже NASDAQ с целью сокращения долга и финансирования дальнейшей деятельности. Размещение акций прошло по нижней границе заявленного ценового диапазона. Тем не менее эмитент привлек на бирже $2,1 млрд и получил первоначальную рыночную оценку величиной около $32 млрд. Этот пример хорошо демонстрирует тот факт, что на биржевых торгах зарабатывают не только биржи и биржевые брокеры. Фактически в развитых странах вокруг фондового рынка сложилась огромная индустрия услуг, которую можно даже охарактеризовать как экосистему. В нее включены управляющие активами, финансовые советники, информационные агентства, аналитические и софтверные компании, тематические СМИ, интернет-провайдеры, поставщики специализированного оборудования и т.д.

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В качестве важной положительной функции фондовой биржи надо отметить тот факт, что она выступает естественным аккумулятором денежной ликвидности в моменты ее избытка в экономике. Но в случае необходимости эта ликвидность способна перетекать обратно в реальный сектор. Это относится не только к акциям и облигациям коммерческих предприятий. Во многих странах уже давно и прочно устоялась практика размещения и последующего вторичного обращения на бирже государственных долговых обязательств. Другой значимой функцией фондового рынка является то, что он обеспечивает возможность длительного вложения денежных средств в рамках сбережений и инвестиций, в том числе и с целью формирования пенсионных накоплений. Традиционных альтернативных возможностей в форме банковских депозитов, покупки недвижимости или вложений в собственный бизнес для этого явно недостаточно. Преимуществом инвестирования в акции и облигации является тот факт, что эти инструменты в случае вложения средств на долгий срок не требуют постоянного внимания и приложения каких-либо дополнительных усилий. Отмечу также феномен широкого развития рынка таких производных инструментов, как фьючерсы и опционы на акции. Торговые обороты по ним зачастую многократно превышают объем операций с базовыми активами. Такая торговая активность не имеет ничего общего с финансированием деятельности компаний — эмитентов акций. Так или иначе, но торговля деривативами уже давно и бесповоротно превратилась в серьезную самостоятельную сферу деятельности, весьма далекую от реального сектора экономики. Очень ярким примером такого отрыва от реальности выступает краткосрочный провал фьючерсов на нефть сорта WTI в область отрицательных значений в апреле 2020 года. Российские особенности Что касается России, то ее фондовый рынок имеет некоторую специфику, обусловленную историческими факторами. Большое количество публичных акционерных обществ в стране было образовано не в результате размещения их акций на биржах. Они были созданы на основе государственных предприятий в ходе поспешной приватизации в начале 1990-х годов. Наследием того времени стали сохранившиеся контрольные пакеты государства в ряде стратегически значимых и инфраструктурных предприятий, таких как "Газпром", Сбербанк, "Аэрофлот" и др. Параллельно с процессом приватизации в стране появилось большое количество бирж различного профиля, в том числе и валютно-фондовых. На том этапе роль фондовых бирж заключалась в аккумулировании крупных пакетов акций недавно приватизированных предприятий. Фактически они стали механизмом перераспределения долей во многих компаниях от большого количества мелких акционеров в пользу стратегических инвесторов. Профессиональные скупщики акций собирали их на внебиржевом рынке для того, чтобы перепродать на биржах по более высокой цене.

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