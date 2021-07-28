Куда заведет мощный бычий рынок: на что сегодня следует обратить внимание инвестору

В минувшую пятницу, 23 июля, все три ключевых фондовых индекса США в очередной раз обновили свои исторические максимумы — DJIA, S&P 500 и NASDAQ Composite закрылись на новых рекордных значениях. Таким образом, инвесторы и спекулянты не побоялись играть на повышение перед выходными днями. Как видим, на самом крупном и значимом рынке акций в мире продолжает преобладать неиссякаемый оптимизм. Фактически продолжает себя проявлять очень мощный бычий рынок, который зародился еще в конце марта 2020 года. Это, несомненно, оказывает косвенную поддержку и многим периферийным фондовым рынкам, а также ценам на сырье. И все же я бы не рискнул утверждать, что текущая ситуация на финансовых рынках является безоблачной и не несет никаких рисков. Что же происходит на них сейчас? Рассмотрим текущие и назревающие события в привычном актуальном для российского инвестора и спекулянта ракурсе "динамика рынка акций США — цены на углеводороды — перспективы российских фондовых индексов". Кстати, слово "ракурс" в фотографии и кинематографе нередко подразумевает необычную точку, с которой наблюдается объект. Иными словами, мы рассматриваем рынки и текущие экономические условия в необходимой нам плоскости, не заостряя внимание на большом количестве менее значимых, но все же важных факторов. Поэтому ситуация на валютных и долговых рынках, а также в ряде биржевых товаров в данном случае остается за кадром. Динамика рынка акций США Для начала вернемся к феномену длительного, устойчивого и почти безоткатного роста рынка акций США. Неоднократные попытки слома среднесрочного восходящего тренда на нем неизменно завершаются выкупом непродолжительных просадок. Излюбленная стратегия биржевых быков Buy The Dip ("выкупай просадку") пока что не дает сбоев несмотря на то, что североамериканские фондовые индексы забрались уже очень высоко.

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Вполне очевидно, что ситуация прямо связана с накачкой экономики США дополнительной долларовой ликвидностью в рамках ряда стимулирующих мер со стороны федерального правительства и ФРС. Даже со всеми спекуляциями возможность начала сворачивания монетарных стимулов в США пока всерьез не обсуждается. Итоги июльского заседания совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) указали на то, что подобной же стратегии придерживается и объединенный Запад. Более того, ЕЦБ указал на планы ускорения темпов выкупа активов в рамках соответствующей программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), которая не будет сворачиваться как минимум до конца марта 2022 года. В настоящее время прогнозируемое начало цикла повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) относится к 2023 году. Однако глава Федрезерва Джером Пауэлл вполне справедливо полагает, что сейчас еще рано оценивать сроки повышения ставок. Столь же туманным остается и вопрос о сроках начала сокращения объема выкупа активов в Соединенных Штатах. Вместе с тем последние попытки начала игры на понижение фондового рынка США так или иначе связаны с намеками на более быстрое, чем ожидалось, начало сворачивания стимулов. В связи с этим Джером Пауэлл вынужден лично обнадеживать рынки, заявляя о том, что ФРС изменит текущую сверхмягкую монетарную политику лишь по мере явного улучшения состояния североамериканской экономики. С прагматической точки зрения участникам биржевых торгов в США и в ЕС пока еще слишком рано беспокоиться по поводу неизбежной будущей отмены стимулов, которая может начаться не ранее чем через год, а возможно, и намного позднее. До того момента фондовые рынки успеют пережить несколько среднесрочных волн роста и падения. Однако новости на эту тему все же способны развернуть их вниз. В связи с этим очень большое значение имеют комментарии по итогам предстоящего июльского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Для полноты картины стоит указать и на текущую тенденцию к парадоксальной или неадекватной реакции фондовых и сырьевых рынков на свежую макроэкономическую статистику. Вполне логично, что сильные макроэкономические данные станут импульсом для ускорения начала неизбежной будущей отмены стимулирующих мер. Поэтому перед очередным заседанием ФРС они трактуются в соответствии с широко известным принципом "чем хуже — тем лучше". Вместе с тем адекватная оценка свежих статистических показателей в настоящее время осложняется еще и по другим причинам. В частности, речь идет об эффекте "низкой базы". Он обусловлен резким прошлогодним ухудшением многих макроэкономических показателей на фоне глобальный вспышки коронавируса. В более широком смысле текущая статистика зачастую не является показательной. В нормальных условиях отклонение от стабильного ряда статистических показателей становится важным сигналом об изменении состояния экономики. Но в ходе затянувшейся пандемии сама шкала отсчета вышла из равновесия и перестала быть информативной.

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Задача оценки текущей статистики усложняется кратно при рассмотрении всего комплекса периодически публикуемых статистических данных. Например, продажи нового жилья в США в июле 2021 года сократились на 6,6% в сравнении с предыдущим месяцем. За тот же период продажи на вторичном рынке жилья увеличились на 1,4%, где наблюдается дефицит и рост цен. Но спрос на новые дома ослабляется из-за удорожания строительных материалов, которое включается в их стоимость. Остается лишь догадываться о том, какое влияние окажет подобная статистическая разноголосица на монетарную политику ФРС. Добавим, что особое значение среди прочих статистических данных сейчас приобретают темпы инфляции. Центробанки не могут так же легко игнорировать тенденцию к росту потребительских цен, как иные макроэкономические показатели. Официальная позиция ФРС пока заключается в том, что текущее ускорение инфляции в США обусловлено временными факторами и не будет носить затяжного характера. Однако Банк России 23 июля уже принял решение о повышении ключевой ставки сразу на 1%, до 6,5% годовых, с оглядкой на усилившееся инфляционное давление в РФ. Это очень решительный шаг, причем понятно, что это не предел повышения до конца текущего года. Цены на углеводороды Однако перед рассмотрением российского рынка акций стоит поговорить о текущем состоянии нефтяного рынка. Во второй половине июля в контрактах на нефть сорта Brent наблюдалась резкая двухдневная просадка почти на 8% с поcледующим V-образным восстановлением в район $73–75 за баррель. С технической точки зрения после подобного движения вероятность новой резкой просадки цены указанных контрактов в среднесрочной перспективе невелика. Таким образом, цены на нефть довольно прочно удерживаются на уровне почти трехлетней давности. Фактически мы наблюдаем в них реализацию той же самой стратегии выкупа просадок, как и на фондовом рынке США.

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Формальным поводом для недавнего непродолжительного падения цен на черное золото послужили итоги планового пересмотра суммарной квоты на добычу нефти участниками международного соглашения в формате ОПЕК+. В результате затянувшихся двухнедельных переговоров они приняли решение о начале ежемесячного повышения уровня добычи на 0,4 млн баррелей в сутки начиная с августа текущего года. Сейчас мы видим, что указанная мера не вызвала сильного падения цен на нефть. Но она остановила их среднесрочное повышение. Изначально соглашение в формате ОПЕК+ было призвано стабилизировать мировые цены на нефть на комфортных для производителей и потребителей уровнях — и этот механизм достигает своей основной цели. К слову, производители сланцевой нефти из США парадоксальным образом не извлекают сверхприбыль от текущих относительно высоких цен. После прошлогодней печально известной просадки фьючерсов на североамериканскую нефть сорта WTI глубоко в область отрицательных значений многие представители указанной отрасли захеджировали стоимость будущих поставок. По этой причине они сейчас в целом скорее заинтересованы в поддержании объемов добычи на стабильном уровне для исполнения контрактных обязательств. Согласно данным компании IHS Markit, около трети добываемой в США сланцевой нефти сейчас отпускается на $20 дешевле рыночной цены. Надо признать, текущие высокие цены на углеводородное сырье объективно указывают на то, что мировая экономика находится в процессе довольно мощного восстановления. Об этом же говорит и среднесрочный рост стоимости таких традиционных энергоносителей, как природный газ и уголь. Косвенным подтверждением этого тезиса служит текущая потеря интереса к бумажному и физическому золоту со стороны инвесторов и спекулянтов. Несмотря на все разговоры о возможном новом кризисе, мы явно не наблюдаем ажиотажного спроса на рынке драгметаллов. Перспективы российских фондовых индексов Переходя к разговору о текущем состоянии российского рынка акций, надо отметить, что он продемонстрировал неожиданную прочность и устойчивость в течение всего сезона летних дивидендных отсечек. Это в решающей степени связано с той поддержкой, которую ему оказывают относительно высокие мировые цены на нефть и природный газ. Пока не стали для него фатальными и такие факторы, как поспешное введение экспортных пошлин на металлы и металлопродукцию, а также резкое повышение уровня ключевой ставки на 1% в июле.

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