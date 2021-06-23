Новостное влияние на экономику. Чем объясняется нынешний рост и чего ждать в перспективе

Российский рынок акций подошел к середине июня 2021 года в очень хорошей форме. Рублевый индекс Мосбиржи неоднократно и почти ежедневно обновляет свое рекордное значение, а долларовый индекс РТС сумел восстановиться к максимуму за девять лет. Весьма впечатляющим стал и тот факт, что это произошло в сезон годовых дивидендных отсечек в акциях российских компаний. Надо отметить и одновременное очень существенное укрепление курса отечественной валюты по отношению к доллару США, что привнесло дополнительный среднесрочный "довесок" рублевым активам на двухмесячном временном горизонте.

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Тем не менее к середине июня участники российских биржевых торгов не торопились фиксировать прибыль в акциях. Отчасти это было обусловлено вполне справедливыми соображениями о том, что необходимо удерживать удачно открытые позиции в надежде на продолжение восходящего тренда. Несомненно, свою роль сыграло и некое ожидание "чуда", связанного с тремя предстоявшими событиями. Речь шла о личной встрече президентов РФ и США, новостях с очередного планового заседания Федерального комитета по открытым рынкам и о ходе переговоров по возобновлению действия иранской ядерной сделки. Строго говоря, в сложившейся на тот момент ситуации не было ничего нового. Мы по-прежнему имели дело все с тем же почти равносторонним треугольником значимых внешних факторов: "цены на нефть — монетарная политика ФРС — санкционные угрозы для РФ". Но каждый из них был способен существенно измениться на временном горизонте от нескольких дней до нескольких недель. В настоящее время уже появилась некоторая фактологическая ясность по всем трем указанным поводам. Теперь понятно, что "чуда" не произошло, и это уже начало оказывать некоторое охлаждающее действие на российские фондовые индексы. К слову, на дневном графике валютной пары USD/RUB формируется среднесрочный разворот вверх. Это можно трактовать как один из ранних косвенных негативных сигналов для российского рынка акций на срок от нескольких недель до нескольких месяцев. Однако вернемся к конкретным знаковым событиям минувших дней. Политическое влияние Пока что единственным видимым результатом саммита президентов России и США в Женеве стало решение о взаимном возврате послов обеих стран в Москву и Вашингтон. Важной внешнеполитической вехой стала согласованная позиция о том, что в основе мирного процесса на Украине должны лежать минские соглашения. Стоит упомянуть и заявление президентов о запуске комплексного двустороннего диалога по стратегической стабильности. Впрочем, последний пункт уже не оказывает прямого влияния на фондовый рынок и на курс российской валюты. На этом обнадеживающие итоги переговоров на столь высоком уровне заканчиваются. Но почти сразу после их завершения наметилось новое усиление среднесрочных санкционных угроз в отношении России. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о ведущейся подготовке дополнительного пакета ограничительных мер против РФ в связи с делом оппозиционера Алексея Навального. Кроме того, новые санкции со стороны ЕС в отношении Белоруссии "рикошетом" ударили и по отечественному рынку акций — их действие было распространено на российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Инвесторы и спекулянты отреагировали на это весомыми распродажами акций М.Видео (MVID), САФМАР-ао (SFIN) и Русснефть (RNFT).

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До определенного момента отвлечение санкционной риторики и соответствующей активности Евросоюза на Белоруссию давало российскому фондовому рынку тактический временный выигрыш. Но в более широком смысле санкции против страны, выступающей союзником России, стоит воспринимать как опосредованное санкционное давление на РФ. В целом же мы наблюдаем явную тенденцию к усилению внешних санкционных рисков. Это способно стать триггером для существенного среднесрочного спада российского рынка акций. Завершая разговор про влияние на финансовые рынки международной политики, стоит отметить еще одну потенциально "взрывоопасную" тему. Вопрос о гипотетической причастности Китая к вероятному искусственному происхождению коронавируса COVID-19 был поднят еще предыдущим президентом США Дональдом Трампом. Более мягкие обвинения в адрес КНР связаны с тем, что эта страна приняла недостаточные меры для предотвращения глобального распространения неизвестной ранее болезни. Логичным следствием из этого стало требование компенсации другим странам в размере не менее $10 трлн. Эта сумма была озвучена еще год назад, в июне 2020-го. Похоже, что демократ Джо Байден продолжает развивать указанную линию. Он поручил спецслужбам "удвоить усилия" в поиске источника происхождения COVID-19, обратив внимание на КНР. Позднее советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан пригрозил Китаю изоляцией в международном сообществе в случае отсутствия сотрудничества в этом расследовании. Указанный сюжет вполне способен перерасти в сценарий международного санкционного давления в отношении Поднебесной или же в возобновление уже почти позабытой торговой войны США с Китаем. Напомним, что этот фактор в свое время оказал давление на фондовые рынки по всему миру. Результаты FOMC В тот же самый день, когда состоялся саммит Россия — США, стали известны и результаты планового июньского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (The Federal Open Market Committee, FOMC). Величина процентной ставки ФРС ожидаемо не изменилась. Она была сохранена в диапазоне 0–0,25% годовых. Не претерпел изменений и действующий объем выкупа казначейских облигаций США и ипотечных бондов на общую сумму $120 млрд в месяц. Как обычно, инвесторы и спекулянты ожидали от Федрезерва намеков и ориентиров по поводу сроков начала сворачивания стимулирующих мер. На этот раз их бурную реакцию вызвала публикация графика прогнозов руководителей американского ЦБ в отношении процентных ставок (dot plot). Эта диаграмма указала на то, что семь из восемнадцати респондентов ожидают первого повышения ставки ФРС от текущего уровня в 2022 году. А ее увеличение в 2023 году прогнозируют уже 13 из 18 опрошенных. Ранее предполагалось, что текущий уровень процентной ставки ФРС останется неизменным вплоть до 2024 года.

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Указанная новость стимулировала трехдневные распродажи на рынке акций США, что оказало давление на фондовые рынки и в иных регионах мира. Российские фондовые индексы Мосбиржи и РТС в этом плане не стали исключением. Однако рыночный негатив по этому поводу довольно быстро себя исчерпал. Похоже, что участники торгов в США и в России использовали формальный повод для частичной фиксации среднесрочной прибыли вблизи исторических максимумов по североамериканским фондовым индексам и по отечественному рублевому индексу Мосбиржи. Однако они оказались не готовы к дальнейшим агрессивным распродажам. Едва ли держателям акций сегодня стоит всерьез опасаться повышения процентной ставки ФРС, которое может случиться не ранее чем через два года. За это время фондовые рынки и цены на биржевые товары способны пережить несколько масштабных волн роста и падения под влиянием иных значимых факторов. Поэтому итоги июньского заседания FOMC стоит оценивать как не критичные или умеренно негативные для фондовых рынков. Но для держателей долларовых облигаций это более значимый сигнал в пользу пересмотра структуры инвестиционных портфелей. Нефтяные котировки и Иран Возвращаясь к текущей динамике нефтяных фьючерсов, надо признать, что они уже "сделали подарок" держателям акций российских компаний. Во вторник, 22 июня, контракты на нефть сорта Brent превысили очередной значимый ценовой уровень $75 за баррель. Последний раз такие цены на черное золото наблюдались в апреле 2019 года. А годом ранее указанные контракты торговались почти вдвое дешевле — в районе $40 за баррель. Это ключевой фактор, который пока оказывает среднесрочную поддержку российским фондовым индексам вблизи текущих уровней. Иными словами, дальнейшая динамика индексов Мосбиржи и РТС будет в решающей степени зависеть от направления движения нефтяных котировок. Их возможное падение в сочетании с уже усилившимися санкционными рисками стало бы однозначным сигналом для активных распродаж акций российских компаний. На текущий момент фундаментальные факторы свидетельствуют в пользу того, что цены на нефть в ближайшие недели останутся на относительно высоком уровне. Серьезную психологическую и фактическую поддержку им оказывает доказавший свою эффективность механизм международного квотирования добычи в формате ОПЕК+. Однако это не отменяет вероятности масштабных спекулятивных движений, в том числе и в сторону понижения. С технической же точки зрения не исключен коррекционный спад контрактов на нефть сорта Brent в диапазон $60–70. Впрочем, не стоит исключать и позитивного влияния различного рода непредсказуемых факторов, таких как перекрытие морских торговых путей и нефтепроводов в результате сезонных ураганов в Атлантике, или же человеческого фактора.

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