ЕС ввел санкции против 78 физических и восьми юридических лиц Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Евросоюз расширил санкции против Белоруссии, добавив в черный список 78 физических и восьми юридических лиц. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в понедельник в Брюсселе.
"Сегодня Совет принял решение ввести ограничительные меры в отношении 78 белорусских физических и восьми юридических лиц. Это решение было принято в связи с эскалацией серьезных нарушений прав человека в Белоруссии и жестокими репрессиями в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов", - отмечается в нем.
Совет подчеркивает, что "семь физических и одно юридическое лицо подпали под новые санкции в связи с вынужденной и незаконной посадкой рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года, что поставило под угрозу безопасность полетов, и задержанием белорусскими властями журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги". "Среди тех, кто попал в список, также есть несколько видных бизнесменов, которые поддерживают режим Лукашенко и получают от него выгоду. Таким образом, эти санкции посылают еще один сильный сигнал сторонникам режима о том, что их дальнейшая поддержка [президента] Александра Лукашенко обходится им очень дорого", - говорится в документе.
Таким образом, как поясняет Совет, ограничительные меры ЕС в отношении Белоруссии в настоящее время распространяются в общей сложности на 166 физических и 15 юридических лиц. Их активы, в случае обнаружения в странах ЕС, подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям Евросоюза запрещается предоставлять средства тем, кто включен в список. Кроме того, на физических лиц распространяется запрет на поездки, который препятствует их въезду или транзиту через страны ЕС.
Евросоюз включил в черный список восемь белорусских компаний и юридических лиц, в числе которых МАЗ, "Белаз", ЗАО "Новая нефтяная компании", говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в Официальном журнале Евросоюза.
В черный список ЕС вошли: ОАО "Минский автомобильный завод" (МАЗ), ОАО "Белаз" (Белорусский автомобильный завод), OOO "Logex" (компания "Логекс"), ЗАО "Новая нефтяная компания" (ННК), экспортная компания ООО "Сохра", складская компания "Bremino Group", ООО "Глобалкастом - менеджмент", а также "Госпредприятие Белаэронавигации", занимающееся контролем воздушного трафика.
ЕС включил в черный список министра обороны и главу СК Белоруссии, крупных бизнесменов, силовиков и членов семьи Лукашенко - Официальный журнал.