ЕС ввел санкции против 78 физических и восьми юридических лиц Белоруссии

Это решение было принято в связи с эскалацией серьезных нарушений прав человека в республике, отмечается в заявлении Совета ЕС

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Евросоюз расширил санкции против Белоруссии, добавив в черный список 78 физических и восьми юридических лиц. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в понедельник в Брюсселе.

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"Сегодня Совет принял решение ввести ограничительные меры в отношении 78 белорусских физических и восьми юридических лиц. Это решение было принято в связи с эскалацией серьезных нарушений прав человека в Белоруссии и жестокими репрессиями в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов", - отмечается в нем. Совет подчеркивает, что "семь физических и одно юридическое лицо подпали под новые санкции в связи с вынужденной и незаконной посадкой рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года, что поставило под угрозу безопасность полетов, и задержанием белорусскими властями журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги". "Среди тех, кто попал в список, также есть несколько видных бизнесменов, которые поддерживают режим Лукашенко и получают от него выгоду. Таким образом, эти санкции посылают еще один сильный сигнал сторонникам режима о том, что их дальнейшая поддержка [президента] Александра Лукашенко обходится им очень дорого", - говорится в документе.

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