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Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,38%

Индекс РТС поднялся на 0,94%

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи вырос на 0,38%, до 3836,12 пункта, индекс РТС - на 0,94%, до 1661,13 пункта.

К 10:06 мск индексы ускорили рост. Так, индекс Мосбиржи находился на уровне 3838,91 пункта (+0,45%), индекс РТС - на уровне 1662,89 пункта (+1,05%).

Стоимость августовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,8% - до $75,41 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,66% и торгуется на уровне $73,33 за баррель.

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