Куда приведет МРОТ. Новый расчет и задачи реформ

2020 год многое изменил в мире. Так, в России с коронакризисом поменялся даже подход к расчету минимального размера оплаты труда (МРОТ). Его определяют теперь на основе медианной зарплаты, которая ниже средней примерно на треть: по информации Росстата, значение за 2020 год составило 32 422 рубля (на 6,4% выше аналогичного показателя 2019 года — 30 458 рублей). МРОТ же по новым правилам в 2021 году составит 42% от этого значения. Изменения демонстрируют, что теперь вместо ориентации на инфляцию обращают внимание на рыночные трансформации заработной платы, к которым и привязан МРОТ.

Прежде он приравнивался к прожиточному минимуму, то есть определялся его расчетом. Он включал продукты питания в необходимом минимальной наборе и непродовольственные товары, равные им по стоимости, это была одежда, обувь и иные предметы. Однако данные статьи расходов составляли лишь 50% от всего минимума. Вторая половина приходилась на коммунальные платежи и прочие услуги, например транспортные расходы. Конечно, этот подход имеет как свои плюсы, так и недостатки. Главное же, что на его основе можно надеяться на решение многих застарелых проблем оплаты труда. А так как в России взят курс на социальные и экономические реформы, нацеленные на консолидацию общества, снижение бедности и развитие национального производства, то эти чаяния имеют вполне конкретное выражение. И хотя экономический шторм 2008–2020 годов во многом оставлен позади, вновь наблюдаются рост российской экономики и улучшения внешней конъюнктуры, это не означает легкости решения поставленных задач. Обстоятельства, плюсы и недостатки

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Коронакризис привел к девальвации национальной валюты во многих странах и мировую инфляцию, выраженную в росте долларовых товарных цен. При этом эпицентром глобальной инфляции являются США с их неумеренной эмиссией доллара в 2020 году и ранее, начиная с 2008 года. Для России и других стран это означает долговременное изменение общего ценового климата, что с точки зрения доходности экспорта и внешних стимулов для экономики — крайне выгодно. А в плане роста цен — некомфортно для потребителей. Последнее, видимо, и подтолкнуло российское правительство к замене расчета потребительской корзины с ориентацией на медианную заработную плату. Однако рост активности в мировой экономике обещает увеличение российской медианной заработной платы. Она находится ровно между 50% рабочих мест, оплачиваемых выше, и 50% рабочих мест, где заработная плата ниже, — как бы делит рынок труда на две части (и зарплаты). Этот показатель ближе к модальной, наиболее распространенной в экономике зарплате, чем средняя зарплата, к которой в принципе много претензий: Росстат рассчитывает среднюю зарплату на базе белых данных по оплате труда, что создает преувеличенно хорошую картину. В обществе же это, при сравнении людьми средней зарплаты со своей, вызывает раздражение. Новый же метод определения МРОТ упрощает расчеты. Однако было бы неверно видеть в этом одно лишь стремление отойти от инфляции. Ее всплески наблюдались и ранее, например в 2014–2016 годах, что не привело к коренному изменению методики. Ко всему прочему недостатком старого расчета МРОТ была его ограниченность в том плане, что аренду и покупку недвижимости (расходы на покрытие кредита и процентов) почти не брали во внимание. Отмечалось и отсутствие в минимуме расходов на культурные мероприятия и образование.

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Необходимо отметить и политическую составляющую: приближение выборов в Государственную думу породило поток заявлений со стороны представителей различных партий о том, что они готовы повысить минимальную заработную плату в два и более раза. Эта погоня за голосами избирателей едва ли несет в себе реальные планы по решению проблемы. Ведь объявить о повышении МРОТ несложно, а добиться принятия этой меры работодателями — трудно. Это показало уже само введение повышенного, привязанного к "корзине" минимума в 2018 году — немало хозяев фирм в регионах ответили на это отнюдь не оптимизмом. Важнее методики расчета Сосредотачиваться только на методике расчета МРОТ означает упускать из внимания проблемы с низкой заработной платой большой доли россиян. Здесь я вижу две основные беды: нежелание многих работодателей платить больше за тот же труд, несмотря на то, что людям стало труднее выживать на прежние деньги, и в целом низкая заработная плата в тех или иных частях страны. Ни на то ни на другое новая методика не влияет, как не влияла и предыдущая. А на установление минимальной заработной платы особо алчный бизнес реагировал с помощью весьма несложных уверток. Простейшая из них — контракт на новые доли ставки. Если до повышения "минималки" в 2018 году работники могли быть где-то оформлены на полную ставку, то без сокращения реальной нагрузки их можно было перевести на 0,8 или меньшую долю, чтобы не платить больше, чем наниматель привык. Иной проблемой является работа на полторы или две ставки — дает превышение МРОТ без оглядки на реальную оплату одной ставки. Боюсь, что новый МРОТ их также едва ли смутит, если только государство не усилит контроль за выполнением законов — контроль за рынком и условиями труда. Последнее важно не только в силу необходимости решения социальных проблем, но и по причине предстоящей автоматизации многих функций и услуг.

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Напомню, что во втором квартале 2020 года прожиточный минимум (равный МРОТ) для трудоспособных граждан составлял 11 468 рублей. С 1 января 2021 года МРОТ, определенный уже по новой методике, вырос до 12 792 рублей. По предварительной оценке Министерства труда, в 2022 году МРОТ составит 13 617 рублей, увеличившись на 6,4%. Нет никаких сомнений в том, что новая методика никак не помешает повышению показателя и дальше. Иное дело, что сам размер МРОТ останется пока скромным. Однако тут, прежде чем произвести резкое его увеличение, потребуется кое-что изменить в законах и переломить некоторые практики работодателей, цементирующие бедность. Перечень шагов Считаю, что именно уловки работодателей и новая волна глобального экономического кризиса в 2020 году не позволили ликвидировать сверхнизкие ставки в оплате труда. Улучшение внешней и внутренней рыночной конъюнктуры дает возможность государству выполнить эту работу. Первым шагом в ней должно стать введение минимальной почасовой ставки оплаты труда.

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Для ситуации 2022 года она могла бы составить 85–86 рублей. Именно столько получается при разложении месячного минимума оплаты труда 13 617 рублей на четыре недели с 40-часовой нагрузкой. После этого никакой найм работника ни по какому типу контракта не должен считаться законным, если оплата при разбивке на часы будет меньшей. Работники и работодатели должны научиться соблюдать минимальную границу в оплате труда. Без этого нет смысла даже заикаться о значительном увеличении МРОТ. По сути же новый подход к расчету способен помочь сблизить медианную и модальную (получаемую большинством, основную, или стандартную) ставку оплаты труда. Сейчас МРОТ — это 42% от медианной заработной платы. Однако при улучшении ситуации в экономике мы можем ожидать его повышения до 50%, до 60% и даже выше. Никакая "корзина" в этом деле не будет помехой. Большой кризис в мировой экономике закончился, и в новом цикле Россия может рассчитывать на рост экспорта, торговой выручки, развития сервисных сфер и общего расширения экономики, что улучшит ситуацию на рынке труда и приведет к росту заработной платы. Так возрастут и возможности правительства. В 2020–2021 годах правительство России не раз подчеркивало, что вытягивание наиболее бедных слоев населения на более высокий уровень доходов является одной из важнейших его задач. Поправки в конституцию также отразили этот курс как на символическом уровне — через упоминание "человека труда", так и в форме принятия обществом соответствующей повестки реформ. Как я говорил выше, граждане не доверяют расчетам средней заработной платы. Это смущает даже экономистов, которые не видят в динамике средней заработной платы рыночных колебаний: спадов 2014–2016 годов или 2020 года. С медианной заработной платой такой проблемы нет. Принципиальные изменения Напомню, что "медиана" ниже средней зарплаты, а модальная заработная плата ниже медианной. В 2019 году это выглядело так: медианная зарплата после вычета налогов составляла 29 900 рублей, модальная — 20 500 рублей. Определенно, МРОТ должен стремиться к модальной зарплате. Но для того, чтобы не формально (на уровне лозунгов), а реально этого добиться, думаю, не лишним было бы сделать строже контроль за переработками и сверхурочными часами, которые чаще всего не оплачиваются по повышенной ставке вопреки требованию Трудового кодекса (КЗОТ).

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