Что лето экономике сулит, или Как фондовый рынок РФ отыгрывает негатив пандемии

Михаил Ханов — о том, чем обусловлена сегодняшняя благополучная динамика фондовых индексов РФ и каковы их среднесрочные перспективы

Надо признать, что российский рынок акций подошел к середине июня 2021 года в отличной форме. Рублевый фондовый индекс Мосбиржи продолжает неспешно, но уверенно обновлять свой исторический максимум. В нем сохраняется позитивная техническая картина и в долгосрочном периоде, и на среднесрочном временном горизонте. Что же касается долларового индекса РТС, то он сумел восстановиться к максимальному значению с апреля 2012 года.

Таким образом, локальный фондовый рынок на текущий момент отыграл в своем долларовом выражении весь негатив, связанный с пандемией COVID-19 и с более ранними событиями 2014 года, ставшими поводом для введения режима внешних санкций против РФ. Рассмотрим ключевые факторы, которые будут влиять на курсовую стоимость акций российских компаний текущим летом. Сырьевой суперцикл Прежде всего, необходимо учитывать то позитивное действие, которое оказывают на российский фондовый рынок текущие высокие цены на нефть. Фьючерсы на черное золото сорта Brent в середине июня торгуются вблизи отметки $73 за баррель. Их текущий уровень является максимальным с апреля 2019 года, то есть более чем за два года. Это значит, что компании — представители ключевого экспортного сектора российской экономики улучшают свои финансовые показатели, а бюджет РФ наполняется за счет более высокой налогооблагаемой базы. Отраслевые эксперты и аналитики не исключают, что нефтяные контракты в текущем году сумеют приблизиться к следующему важному ценовому уровню — $80. А самые смелые прогнозы уже всерьез указывают на достижение ими знаковой отметки в $100 за баррель до конца 2022 года. Более того, уже сейчас появился спрос на опционы типа CALL на нефтяные фьючерсы с исполнением по такой цене в указанный срок. По-видимому, участники срочного рынка "закладываются" на начало нового сырьевого суперцикла по мере выхода мировой экономики из состояния "коронавирусного" спада.

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С технической точки зрения подобный сценарий вовсе не выглядит фантастичным. После прошлогодних экстремально низких цен на нефть теперь более вероятен их разворот к новому историческому максимуму. Однако такое движение может оказаться не настолько быстрым, насколько бы хотелось спекулянтам, открывающим среднесрочные позиции. Обратим внимание на то, что участников глобального нефтяного рынка совершенно не пугает гипотетическая возможность официального возврата на него Ирана. Между тем это государство настойчиво добивается отмены нефтяного эмбарго в обмен на возобновление соблюдения условий так называемой иранской ядерной сделки. В целом же международный механизм квотирования объемов добычи нефти с целью поддержания ее цены в формате ОПЕК+ за минувший год явно доказал свою эффективность. Монетарная политика Вопрос о среднесрочных перспективах цен на черное золото и на другие виды сырья довольно тесно увязан с ожиданиями ускорения долларовой инфляции и обусловленного этим процессом ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Довольно неприятным сюрпризом в этом плане стало майское ускорение инфляции в США до 5% относительно аналогичного периода прошлого года — стало наихудшим значением более чем за 12 лет. Инвесторы и спекулянты не ожидают повышения ставки ФРС по итогам планового июньского заседания Федерального комитета по открытым рынкам. Однако после этого мероприятия могут быть сделаны намеки и даже заявления по поводу сроков и характера неизбежного будущего сворачивания стимулирующих мер в США.

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Между тем Центробанк РФ, не дожидаясь внешних стимулов, уже повысил величину ключевой ставки сразу на 0,5%. Теперь она установлена на уровне 5,5% годовых. Более того, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о видимой необходимости дальнейшего повышения ключевой ставки. Таким образом, участники локальных биржевых торгов уже сейчас получили сигнал в пользу предстоящего ужесточения денежно-кредитной политики в стране. При прочих равных условиях это не является позитивным сигналом для российских фондовых индексов. Вместе с тем наметившийся рост процентных ставок в России делает более привлекательными рублевые активы для иностранных инвесторов. Впрочем, это характернее не для акций, а для инструментов с фиксированной доходностью, таких как облигации федерального займа (ОФЗ) и корпоративные облигации. Санкционное давление Еще одним значимым фактором для локального рынка акций остается угроза ужесточения внешнего санкционного давления в отношении РФ. Относительная ясность по этому поводу может появиться по итогам личной встречи президентов России и США. Представители обеих сторон заранее поспешили дать понять о том, что не стоит ожидать слишком многого от этого события. И все же оно должно завершить некую среднесрочную внешнюю "санкционную паузу". Попутно стоит отметить, что в течение нескольких недель санкционная риторика и соответствующая активность европейских стран оказалась смещена с России на Республику Беларусь. Поводом для этого послужила ситуация с экстренной посадкой пассажирского лайнера компании Ryanair в белорусской столице 23 мая. Однако указанный фактор представляет собой лишь временную тактическую отсрочку для российского фондового рынка. Фонды и биржи Не стоит забывать и про позитивную среднесрочную динамику ключевых западных фондовых индексов. Конечно, рост рынков акций в США и Европе не гарантирует одновременного повышения стоимости акций российских компаний. Вместе с тем активные распродажи на западных рынках явно лишили бы их поддержки.

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Что же касается традиционного негативного влияния сезона дивидендных отсечек на российский фондовый рынок, то в текущем году оно оказалось сглаженным. Отчасти это связано с указанными выше позитивными факторами. Вместе с тем в последние годы период закрытий реестров акционеров для получения годовых дивидендов оказался растянут во времени. Кроме того, многие российские компании начали выплачивать дивиденды чаще, чем один раз в год. К середине июня рублевый индекс Мосбиржи повысился почти на 17% с начала текущего года. Однако динамика рассчитываемых Московской биржей отраслевых индексов выглядит достаточно неоднородной. В этом плане стоит обратить внимание на наиболее заметные тенденции. Индексы нефти и газа (MOEXOG, +18,8%), а также металлов и добычи (MOEXMM, +17,0%) демонстрируют равномерный прирост, который близок к повышению индекса Мосбиржи с начала года. Эти объективные данные отражают среднесрочную тенденцию к одновременному удорожанию энергоносителей и многих видов промышленного сырья. Иными словами, динамика этих секторов соответствует состоянию рынка. Поэтому их среднесрочные перспективы в целом выглядят нейтральными. При инвестировании во входящие в указанные индексы бумаги уместен точечный подход. Опережающее среднесрочное повышение индекса финансов (MOEXFN, +44,9%) в основном обусловлено существенным удорожанием акций Группы ВТБ (VTBR, +30,6%) и сильным ростом стоимости бумаг TCS-гдр (TCSG, +139,8%). Текущее повышение стоимости бумаг ВТБ выглядит вполне обоснованным с фундаментальной точки зрения — обусловлено наметившимся в текущем году улучшением финансовых показателей эмитента. Вместе с тем бумаги TCS Group в настоящее время явно выглядят перекупленными, несмотря на все позитивные новости эмитента. В целом же для акций представителей российского финансового сектора пока что характерна достаточно неоднородная динамика. Вторым рекордсменом повышения с начала года стал новый и достаточно узкий индекс строительных компаний (MOEXRE, +43,6%). Сейчас он включает в себя всего четыре бумаги, эмитированных российскими девелоперами. Не секрет, что отечественная строительная отрасль серьезно выиграла в кризисном 2020 году благодаря целому ряду действенных мер государственной поддержки. В частности, большую позитивную роль сыграла программа льготной ипотеки по сниженным процентным ставкам. До недавних пор перспективы указанного сектора выглядели весьма неоднозначными по причине спада недавнего ажиотажного спроса на жилую недвижимость. Однако теперь он может получить поддержку в связи с продлением программы льготной ипотеки до 1 июля 2022 года.

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