Спор властей и металлургов. В стране меняется экономическая политика?

Весна 2021 года стала на редкость благополучным временем для российского рынка акций. За минувшие три месяца рублевый фондовый индекс Мосбиржи сумел неоднократно обновить свой исторический максимум. Это стало возможным при поддержке весьма комфортных для отечественной экономики цен на нефть. Однако способствовало указанному индексу и существенное среднесрочное повышение мировых и внутренних котировок на цветные и черные металлы, а также на металлоизделия. Причины роста В более широком смысле в первой половине 2021 года наметилось глобальное повышение цен на многие биржевые товары. Это вполне логичное последствие мощных мер по поддержке экономики развитых стран в условиях пандемии COVID-19. Едва ли стоит упрекать правительства и центробанки многих государств в том, что они пошли на широкие меры оказания помощи населению и действующим предприятиям через пособия и финансовые вливания. Вместе с тем неизбежным отсроченным результатом такой экономической политики становится тренд на ускорение инфляции, в том числе и долларовой. В связи с этим экономисты и аналитики даже заговорили про вероятное начало нового глобального сырьевого суперцикла. Существует и более осторожная точка зрения о том, что биржевые цены на углеводороды и на различные виды промышленного сырья выросли в основном за счет увеличения аппетита к риску в ожидании отстающего улучшения фундаментальных факторов. Так или иначе, но среднесрочный рост внешних цен на металлы и металлопродукцию носит вполне закономерный характер.

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Поскольку до недавних пор экспорт большинства сырьевых товаров из России не сдерживался различного рода заградительными мерами, внутренние цены на них имели тенденцию к росту вслед за мировыми. С теоретической точки зрения это обусловлено экономическим законом единой цены, который гласит, что на конкурентных рынках без серьезных торговых барьеров одинаковые товары должны продаваться по сходным ценам. В данном случае высокие внешние цены увеличивают привлекательность экспортных поставок, что сокращает объем предложения по относительно низкой стоимости на внутреннем рынке. Зерно и лес — в тренде Это вполне очевидно и на житейском уровне. Хорошим примером может стать сложившаяся в России ситуация с экспортом зерна. Страна в состоянии обеспечить собственные потребности в гречневом зерне как в самостоятельном пищевом продукте и сырье для откорма скота. Однако рост спроса на указанную позицию со стороны Китая, Латвии, Украины, Литвы и Эстонии существенно сдвинул вверх внутренние оптовые и розничные цены. Весной текущего года мы наблюдали со стороны государства попытки давления на торговые сети и оптовых поставщиков с целью сдерживания роста ценников в магазинах. Но позднее правительству все же пришлось пойти на такую радикальную меру, как запрет на экспорт гречихи, крупы грубого помола из гречихи и гречневого зерна в срок с 5 июня по 31 августа текущего года. Надо признать, что это вполне здравое решение с учетом необходимости поддержания продовольственной безопасности страны. Кроме того, вопрос об обеспечении доступности базовых пищевых продуктов имеет высокую социальную значимость. Добавим, что их удорожание вносит видимый вклад и в ускорение темпов инфляции. Между тем в мае инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась до 6,0%. Это худший показатель с октября 2016 года.

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Однако серьезное вмешательство государства в экономику проявляется не только в отношении продовольственных товаров. В настоящее время принимается ряд мер, направленных на постепенный переход к стопроцентной переработке внутри России леса-кругляка. Это делается отчасти с целью сдерживания роста внутренних цен на строительные материалы. В мае указанная товарная группа подорожала на 16,44% год к году. Более отдаленными целями выступают увеличение внутри страны количества рабочих мест, налоговых отчислений и создание большей добавленной стоимости. Усиление левого уклона Таким образом, в настоящее время мы наблюдаем постепенное, но очень значимое изменение экономической политики в стране. Оно носит вынужденный характер, что не отменяет некоторых его позитивных сторон для общества. Начало этому процессу положил установившийся в 2014 году режим внешних санкций против РФ. А подстегнула его пандемия коронавируса. Суть этой тенденции недавно сформулировал помощник президента РФ Максим Орешкин. Он указал на предстоящее усиление во всем мире левого уклона в экономической политике, который будет характеризоваться ростом расходов на социальную сферу, экологию и инфраструктуру. Оборотной стороной этого процесса станет увеличение налогов для богатых и повышение корпоративных налогов. Подразумевается, что это относится и к России. Действительно, сейчас создается впечатление, что за минувший год маятник рыночных реформ в стране если и не развернулся в обратную сторону, то приостановился. Характерным симптомом этого представляется ситуация с возвратом под контроль государства крупнейшего в России производителя соды АО "Башкирская содовая компания". Примечательно, что поводом для начала процесса деприватизации этого предприятия стали связанные с его деятельностью экологические протесты. К слову, в марте 2021 года президент РФ Владимир Путин не исключил возможности национализации производств, злостно срывающих выполнение гособоронзаказа.

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Теперь металлургия В свете указанных событий новости по поводу возможных дополнительных налоговых изъятий со стороны представителей сектора черной металлургии выглядят вполне логичными. Первый вице-премьер Андрей Белоусов в своем недавнем интервью заявил, что металлурги "нахлобучили" государство в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей. Речь шла о том, что металлургические компании получили сверхдоходы, воспользовавшись ростом внешних и внутренних отпускных цен. При этом представитель правительства дал понять, что эта сумма будет тем или иным образом изъята из отрасли, а форма не имеет значения. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "социальная ответственность бизнеса является совершенно обязательным фактором". Основной акционер компании "Северсталь" Алексей Мордашов в свою очередь сформулировал позицию представителей металлургической отрасли: "Очевидно, будем платить те налоги, которые предписывает закон. Но... очень важно сохранять здравый смысл и приверженность рыночной экономике". Отношение металлургов в данном случае обозначено очень мягко. Тем не менее представители указанной отрасли имеют весьма серьезные поводы для беспокойства. Не будем забывать, что правительство уже приняло меры для увеличения налоговой нагрузки на сырьевые компании. В частности, с 1 января 2021 года был введен повышающий рентный коэффициент 3,5 к действующей ставке НДПИ для металлургов. Кроме того, в связи с текущим ростом выручки и прибыли в целом по отрасли черных металлов ее представители и без того будут вынуждены увеличить налоговые выплаты по действующим ставкам.

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