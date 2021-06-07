Путин утвердил передачу контрольного пакета акций БСК под управление Башкирии

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин утвердил передачу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК) в собственность Башкирии, указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"В целях развития химической промышленности постановляю принять предложения правительства Российской Федерации и главы Республики Башкортостан о передаче в собственность Республики Башкортостан находящихся в федеральной собственности 38,3% обыкновенных акций (634 174 штуки) акционерного общества "Башкирская содовая компания" (г. Стерлитамак, Республика Башкортостан)", - говорится в документе.

Согласно указу, также в доверительное управление акционерному обществу "Региональный фонд" (г. Уфа) из федеральной собственности передается 11,7% обыкновенных акций (194 151 штука) БСК. Также предприятие внесено в перечень стратегических. Передача акций должна быть осуществлена в трехмесячный срок. Между правительством и правительством республики будет заключено акционерное соглашение, регламентирующее порядок осуществления прав и мероприятия по повышению эффективности производственной и инвестиционной деятельности компании.

Президент Владимир Путин на совещании с правительством 26 августа 2020 поручил кабмину и руководству Башкирии разобраться в ситуации с БСК и выводом денег в офшоры. В тот же день прокуратура начала проверку. До 17 января 2013 года 61,65% ОАО "Сода" принадлежали Башкирии, 34,79% - ОАО "Каустик". Впоследствии "Сода" была присоединена к "Каустику" с переименованием последнего в Башкирскую содовую компанию. После конвертации акций двух компаний доля акций республики в БСК, которая владела контрольным пакетом ОАО "Сода", снизилась до 38%, кипрской ModisаnnaLimited и ОАО "Башкирская химия" перешло 62% акций.