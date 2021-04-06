Национализация предприятий в соцповестке. Свернет ли экономика "налево"

В последний день марта состоялась церемония подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателями и правительством РФ на 2021–2023 годы. В ходе этого планового мероприятия зашла речь об отдельных промышленных предприятиях, выполняющих государственный оборонный заказ со сбоями. Президент России Владимир Путин согласился с предложением о возможности национализации таких производств. По его мнению, эти меры допустимы в отношении компаний, собственники которых не справляются с текущей работой и не способны эффективно использовать выделяемую помощь со стороны государства. Кроме того, президент указал на недопустимость перенаправления выделяемых государством денег на другие предприятия и направления. Владимир Путин выразил мнение, что "безудержное извлечение прибыли, такой голый, дикий капитализм без заботы о людях, работниках неприемлем абсолютно, потому что в конечном итоге это ведет к разрушению общества, государства и самого бизнеса". Социальная повестка Таким образом, президент России недвусмысленно задает социальную повестку дня. Он косвенно указывает на то, что стихийно сложившаяся постперестроечная экономическая система в стране не в полной мере эффективна и даже не всегда допустима с моральной точки зрения. Примерно в то же время прозвучали заявления на социальную тематику со стороны главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина по поводу предложений, направленных на снижение уровня бедности в стране. Что касается правительства, то с его стороны мы наблюдаем целый ряд мер, ориентированных на сдерживание роста внутренних цен в стране. Речь идет не только о продуктах питания и лекарствах, но и о товарах, напрямую не относящихся к разряду потребительских, а косвенно вносящих свой вклад в ускорение темпов инфляции. В частности, это металлопродукция и удобрения.

На эту тему Уйти от доллара. Какой средний путь выбрала Россия

Стоит отметить и введение ограничений на вывоз из страны сразу нескольких видов зерна — пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Напомним, что эти товары выступают не только самостоятельными пищевыми продуктами, но и используются для откорма сельскохозяйственных животных. В конечном счете указанная мера должна позитивно сказаться на состоянии внутреннего продовольственного рынка. Пока еще нельзя говорить, что в России взяла верх протекционистская экономическая политика. Но мы явно начинаем замечать ее отдельные серьезные проявления. Тенденция к регулированию В связи с указанными фактами в околополитических кругах даже началось активное обсуждение возможности гипотетического "левого поворота" в экономике. Под этим понимается усиление роли государства и более или менее явный отказ от теоретического принципа, в соответствии с которым экономика управляется "невидимой регулирующей рукой рынка". Конечно, речь не идет об установлении в стране каких-либо идеологических принципов. К слову, действующая Конституция Российской Федерации провозглашает, что никакая идеология не может выступать в качестве государственной или обязательной. Однако это не мешает государству принимать и реализовывать важные решения, продиктованные насущной экономической необходимостью и широкими общественными интересами. Попробуем взвесить явные аргументы за и против явно наметившейся тенденции к усилению регулирования экономики в РФ и сохранению в ней высокой доли государства.

На эту тему Темные лошадки. Что демонстрируют акции компаний потребительского сектора

Для России, на мой взгляд, исторически характерны довольно резкие колебания из крайности в крайность. Менее чем за век экономическая система в стране радикально изменялась не менее двух раз. Кроме того, во времена Советской России с 1921 по 1928 год проводилась весьма либеральная новая экономическая политика (НЭП), которая сменилась коллективизацией и индустриализацией. В то же время бурное развитие кооперативного движения в СССР в конце 1980-х годов происходило в те времена, когда еще формально действовал социалистический строй. Не будем давать оценок тем непростым историческим периодам. В данных случаях мы видим реальное подтверждение тому, что при необходимости экономическая политика способна быть очень гибкой в рамках стабильного политического строя. Это вполне очевидно и на житейском уровне. Правительству приходится действовать исходя из обстоятельств и даже принимать важные тактические и стратегические решения "по ходу пьесы". Необходимо также понимать принципиальную разницу между независимыми частными компаниями и зависимыми от государства предприятиями, которые могут существовать в различных организационно-правовых формах, в том числе в виде публичного акционерного общества с государственным участием.

Описание Самолеты авиакомпании "Аэрофлот" © Валерий Шарифулин/ТАСС

Частные коммерческие организации по определению созданы только лишь с целью извлечения прибыли в пользу собственника. Вместе с тем такие компании, как РЖД, "Аэрофлот", "Россети", "Ростелеком", Сбербанк РФ и многие другие, не могут в своей деятельности исходить сугубо из соображений максимизации прибыли. Их деятельность в значительной мере имеет социальную значимость. Более того, для России с ее климатом и просторами существование многих крупных предприятий нередко жизненно важно для граждан страны. Поэтому стоимость социально значимых услуг устанавливается на доступном уровне и прямо или косвенно субсидируется государством. По этой же причине оно поддерживает такие социально значимые компании в трудные для них времена. Например, не было допущено банкротство крупнейшего в стране авиаперевозчика в условиях текущего радикального сокращения объемов выручки из-за пандемии коронавируса и других обстоятельств. Оборонка под государством Указанное противоречие очень остро проявляется в оборонной сфере. Продукция оборонного назначения не должна быть слишком дорогой за счет заложенной в нее излишне высокой нормы прибыли. С точки зрения государства с подобной ситуацией допустимо мириться лишь в относительно мирное время. Строго говоря, такое положение дел может стоить стране проигрыша в военном конфликте, если он принимает форму войны на истощение. Ну а в случае, если государство вовсе не имеет собственного оборонного производства, оно попросту становится уязвимым в этом плане.

На эту тему Будущее не остановить: каким будет цифровой рубль

Надо понимать и то, что частные компании могут быть не заинтересованы в освоении производства отдельных видов необходимой военной продукции по экономическим и технологическим причинам. В то же время они могут быть не в состоянии делать это в связи с необходимостью проведения масштабных научных изысканий и разработок. Согласно оценке Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, основным источником финансирования НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) в России по-прежнему выступает государство. На его долю приходится около двух третей расходов в указанной сфере. Эта организация также отмечает, что за минувшее десятилетие не наблюдается какой-либо явной тенденции к коммерциализации науки. Иными словами, в этом направлении государство призвано сделать то, что не в состоянии сделать отдельные компании.