Чему и как учить? Взгляд экономиста на введение в школах элементов финансовой грамотности

В начале июля стало известно, что начиная с 2022 года ученики младших и средних классов в России начнут изучать элементы финансовой грамотности. Согласно предварительным данным, речи о добавлении нового предмета в школьную программу пока не идет. Предполагается, что столь необходимые в современном мире знания будут органично включены в ряд смежных предметов, таких как "Математика", "Информатика", "Обществознание", "Окружающий мир", "География" и другие. Это значит, что и без того высокая часовая нагрузка на школьников не увеличится. Подобный методический подход можно лишь приветствовать. Вместе с тем, согласно данным первого заместителя председателя Банка России Сергея Швецова, в настоящее время 86% российских школ уже так или иначе включают материал по повышению финансовой грамотности в свои учебные планы. Более того, в каждой пятой из них это обязательные уроки. Таким образом, финансовую грамотность в российских школах фактически начали преподавать в "явочном порядке", с опережением состоявшегося изменения учебных программ. Это говорит о том, что знания в указанной области действительно необходимы современным школьникам. И все же остаются вопросы — чему и как их учить? Попробую описать указанную проблему с точки зрения экономиста. Исторические факторы В первую очередь необходимо понимать, что достаточно низкий средний уровень финансовой грамотности населения в современной России в значительной степени связан с историческими факторами. В этом плане все еще сильно наследие Советского Союза с его широкими социальными гарантиями и минимальным уровнем экономической свободы для граждан.

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В то время физические лица имели дело только с наличными деньгами. Цены на подавляющее большинство товаров и услуг определялись государством. А единственной возможностью инвестирования в современном понимании этого термина была покупка государственных облигаций, которая к тому же порой носила добровольно-принудительный характер. В таких условиях почти любые экономические знания было невозможно применить на практике. Это значит, что рядовому гражданину они были попросту не нужны. Последовавшая на рубеже 1980-х и 1990-х годов смена экономической системы в стране отбросила россиян в другую крайность. Ключевые законы рыночной экономики многим из них пришлось познавать на практике, путем проб и болезненных ошибок. Именно с низкой финансовой грамотностью населения был связан бум пресловутых финансовых пирамид. Актуальность задачи Однако и в настоящее время существует большое количество опасных ситуаций в экономической сфере, с которыми можно столкнуться на бытовом уровне. Они совсем не обязательно могут быть связаны с попытками инвестирования. Обычный человек по причине недостатка знаний может оформить невыгодный кредит или оплатить страховой полис, по которому невозможно будет получить выплату при страховом случае. Поскольку реалии современной жизни изменились, она требует новых знаний и практических навыков, в том числе и в финансовой сфере. Вполне очевидно, что их необходимо закладывать еще в юном возрасте. В этом плане решение государства о включении элементов финансовой грамотности в школьную программу выглядит более чем назревшим и своевременным. Довольно разумный подход Министерства просвещения предполагает изучение элементов финансовой грамотности в рамках иных смежных предметов. Действительно, математические задания на принятие экономических решений могут быть приближены к жизни и интересны. Классическая абстрактная задача про бассейн с водой, который наполняется с помощью двух труб, довольно легко трансформируется в задание на расчет времени, необходимого для накопления необходимой суммы за счет процентного дохода от облигаций и депозитов в банке. Однако решение такой задачи потребует понимания того, что же представляет собой тот самый депозит или облигация. Качественно объяснить подобные темы в двух словах невозможно. Опять же их подробное изучение потребовало бы введения нового специального предмета в школе. Риски обучения Мировой опыт указывает на то, что в большинстве стран обучение школьников финансовой грамотности носит разрозненный междисциплинарный характер. По-видимому, это объективно связано с тем фактом, что комплексное освоение указанной темы требует предварительного освоения достаточно сложного для детей и даже для взрослых понятийного аппарата.

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Другим сложным и важным моментом при обучении детей финансовой грамотности представляется необходимость избежать подспудного перекоса в сторону активной пропаганды сбережений и инвестиций. Финансовая грамотность и финансовое консультирование — это далеко не одно и то же. Школьная программа не должна формировать убеждение, что каждому человеку обязательно необходимо стать инвестором или бизнесменом. Этому надо учить в других местах и в более зрелом возрасте. Я бы не стал утверждать, что однозначно необходимо подвигать молодых людей становиться инвесторами до того момента, когда они еще не имеют опыта работы по найму или ведения самостоятельного бизнеса. Здесь вполне уместна аналогия с кинофильмами, в которых может быть ограничение по минимально допустимому возрасту. Некоторые финансовые возможности откровенно не подходят для незрелых людей без соответствующего предварительного опыта. Едва ли родители будут рады, если их дети в результате школьных уроков превратятся в азартных малолетних спекулянтов биржевыми фьючерсами. Чистая финграмотность В ответ на прямой вопрос о том, что надо преподавать на уроках финансовой грамотности в школе, знакомый 14-летний подросток ответил, что в первую очередь надо учить тому, как зарабатывать. Таким образом, проблематика финансовой грамотности намного шире просто вопроса о том, где можно разместить имеющиеся свободные деньги. Это не значит, что в юном возрасте не надо думать про сбережения и инвестиции. Однако в это время стоит больше внимания уделять другим важным вещам, например, выбору интересной сферы деятельности и будущей профессии. Кроме того, финансовая сфера не сводится к "чистой математике". В нее включается достаточно широкий гуманитарный, юридический и даже философский пласт. Опять же в данном случае мы сталкиваемся с проблемой необходимости "введения в профессию", что невозможно в рамках перегруженной часами школьной программы. Думается, что по своей форме уроки финансовой грамотности должны иметь практический уклон и быть схожими с уроками труда. Например, старшему школьнику вполне по силам освоить процесс выбора банка для открытия счета, заказа дебетовой карты и использования системы интернет-банкинга. Следующим шагом может стать знакомство со страховыми и накопительными продуктами. Несомненно, что большой пласт необходимых знаний и навыков связан с безопасностью при обращении с наличными и безналичными деньгами.

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