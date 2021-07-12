Совфед разработал законопроект о запрете плавающих ставок по некоторым категориям кредитов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев разработал и в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект о запрете плавающих ставок по ряду категорий договоров потребительского кредита, в том числе по ипотеке. Об этом в понедельник журналистам сообщила пресс-служба палаты.

"В целях защиты интересов заемщиков - физических лиц в законопроекте предусмотрен запрет применения переменной процентной ставки по ряду категорий договоров потребительского кредита, в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой. Речь идет о случаях, если сумма предоставленного потребительского кредита либо сумма обязательства по предоставлению потребительского кредита не превосходит минимальный размер кредита, установленный правительством РФ по согласованию с Банком России для отдельных видов потребительских кредитов с учетом региональных особенностей", - цитирует Журавлева пресс-служба Совфеда.

Законопроектом предлагается распространить данный запрет на договоры, заключенные на срок, превышающий 20 лет, и на срок, не превышающий 1 год. По словам Журавлева, кредитование и иные формы заимствований по переменным процентным ставкам позволяют банкам управлять своим процентным риском, но несут дополнительные кредитные риски. "В розничном кредитовании, где заемщики имеют заведомо более низкий уровень финансовой грамотности, чем в корпоративном кредитовании, эти риски в сценарии повышения процентных ставок могут оказаться значимыми", - подчеркнул сенатор.

По его словам, долгосрочные кредиты со сроком погашения свыше 10 лет очень чувствительны к изменению ставки. "Так, например, при изменении процентной ставки по 15-летнему кредиту с 7% до 9% ежемесячный платеж возрастет на 13%, а суммарная переплата по кредиту увеличится на 34%. При росте процентной ставки до 10% ежемесячный платеж возрастет на 20% , а суммарная переплата по кредиту увеличится на 51%. В случае, если данный кредит структурирован так, что месячный платеж фиксированный, а срок меняется, то при повышении процентной ставки на 2 процентных пункта срок до погашения увеличится на треть - до 20 лет, а при повышении на 3 процентных пункта - достигнет 26 лет", - уточнил автор законопроекта.

Изменение условий кредитования

По словам Журавлева, для основной группы заемщиков переменные ставки являются допустимыми, но для защиты их интересов необходимо ограничить возможное увеличение ставок и срока возврата кредита. "Если сумма предоставленного потребительского кредита, в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой, либо сумма обязательства по предоставлению потребительского кредита превосходит минимальный, но не превосходит максимальный размер кредита, то значение переменной процентной ставки по такому договору устанавливается с учетом ряда условий", - объяснил сенатор.

Так, законопроект предусматривает, что максимальное допустимое значение переменной процентной ставки по договору потребительского кредита не может быть увеличено более чем на треть (по сравнению со ставкой, установленной на дату заключения договора потребительского кредитования). При этом ставка не может быть повышена более чем на 4 процентных пункта. Кроме того, заемщик, заключивший договор потребительского кредита с переменной процентной ставкой, вправе в течение срока действия такого договора при увеличении значения переменной процентной ставки обратиться к кредитору с требованием об изменении условий договора, в том числе об увеличении срока возврата потребительского кредита. "При увеличении значения переменной процентной ставки срок возврата соответствующего потребительского кредита не может быть продлен более чем на одну четверть от срока, установленного на дату заключения договора", - добавил сенатор.

Законопроектом также предлагается установить обязанность для кредиторов размещать в местах оказания услуг (местах приема заявлений о предоставлении потребительского кредита, в том числе в интернете) информацию об условиях увеличения значения переменной процентной ставки по договору. Кредиторы будут обязаны уведомлять заемщика об изменении переменной процентной ставки не позднее 15 дней до начала периода, в течение которого будет применяться измененная переменная процентная ставка, а также довести до заемщика обновленный график платежей и информацию о полной стоимости кредита.

Кроме того, если объем выдаваемых кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями кредитов с переменной процентной ставкой будет сопряжен с рисками для финансовой устойчивости банковской системы РФ, Банк России наделяется правом установить максимальную допустимую долю таких кредитов и займов. Также законопроектом предлагается дополнить кредитную историю физического лица информацией о виде процентной ставки по договору займа (кредита).