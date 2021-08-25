Скажутся ли на международных финансовых рынках события в Афганистане

В середине августа 2021 года новостные ленты оказались переполнены сообщениями по поводу драматических событий в Афганистане. Стремительное бегство президента и отчаянные попытки обычных людей покинуть страну, вцепившись во взлетающие самолеты, говорят сами за себя. Другим шокирующим фактом стала та скорость, с которой капитулировала действовавшая до недавних пор система государственного управления в Афганистане. Не будем излишне углубляться в хронику недавних событий, а также в их военные аспекты. С практической точки зрения инвестора и спекулянта больше интересует то, как текущие потрясения в Афганистане отразятся на финансовых рынках и на экономике сопредельных стран. С этой точки зрения стоит обратить внимание на значимые фундаментальные факторы, относящиеся к этому государству. Состояние Афганистана

Прежде всего напомним, что по итогам "докоронавирусного" 2019 года Афганистан занял 113-е место по величине номинального ВВП среди 195 стран мира согласно оценке Всемирного банка. А по паритету покупательской способности (ППС) на душу населения это государство заняло 172-е место среди 187 участников рейтинга. Для Афганистана этот показатель составил $2294. Для сравнения, величина ВВП по ППС США на душу населения за тот же 2019 год составила $65 281, что выше в 28,5 раза; для России этот показатель зафиксирован на уровне $29 181. Афганистан обладает залежами угля и ряда рудных полезных ископаемых. В частности, на его территории расположено Айнакское месторождение меди, одно из крупнейших в мире. Однако проект по его разработке консорциумом китайских компаний оказался заморожен из-за политической нестабильности в стране. Иными словами, привлекательность минеральных ресурсов Афганистана почти полностью нивелируется высокими страновыми рисками. Афганистан также не является привлекательным рынком для транснациональных корпораций. При населении немногим более 40 млн человек средняя зарплата составляет там всего лишь около $200 в месяц. Согласно экспертным оценкам, уровень безработицы в этой стране в 2019 году достигал 24%. На мой взгляд, неудивительно, что в подобных условиях ее жители склонны к вступлению в различного рода террористические и преступные организации, а также к производству такой "экспортной" сельскохозяйственной культуры, как опийный мак. Согласно приводящимся в СМИ данным, годовая "отпускная стоимость" афганских опиатов составляет порядка $2,8 млрд. Это серьезная цифра для страны с величиной номинального ВВП около $20 млрд. Однако такая сумма все же не делает погоды в масштабах мировой экономики. Таким образом, в грубом приближении Афганистан явно не представляет собой значимую величину на экономической карте мира. Весьма показателен тот факт, что "большая тройка" международных рейтинговых агентств до сих пор не присвоила этой стране кредитные рейтинги. Попытки энтузиастов запустить фондовую биржу в Афганистане успехом не увенчались. Фондового индекса Афганистана не существует. Но без валютной биржи (Принс Маркет) эта страна обойтись все же не смогла — это физическая торговая площадка в Кабуле, где обмениваются наличные деньги.

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Подводя промежуточный итог, рискнем утверждать, что даже серьезное улучшение или ухудшение состояния экономики Афганистана в ближайшие годы не способно оказать существенное влияние на финансовые рынки. Кроме того, указанная страна не имеет доступа к морю. Она не является нефтедобывающим государством, и события в ней пока не способны оказывать воздействие на стабильность поставок нефти на мировой рынок из соседнего Ближневосточного региона. Нестабильное положение Вместе с тем никак нельзя недооценивать кратно усиливающиеся геополитические риски, связанные с указанной страной. Не будем забывать, что предлогом для ввода войск США и их союзников в Афганистан в 2001 году стала серия громких масштабных терактов в Соединенных Штатах. С этим же событием оказались увязаны и сильные среднесрочные колебания на финансовых рынках. Таким образом, возможные потрясения для финрынков и экономики иных государств в связи с событиями в Афганистане прямо связаны с тем, насколько прочной и агрессивной окажется новая власть представителей движения "Талибан" (запрещено в РФ). Дальнейшее усиление талибов будет означать угрозу последующей экспансии их влияния на территорию соседних стран. Кроме того, текущие события уже сформировали предпосылки для притока новой волны беженцев во все ближайшие государства. А риски усиления террористической активности в отношении развитых стран после вывода войск международной коалиции из Афганистана лишь возрастают. Здесь мы переходим в область прогнозов и предположений. Надо понимать, что движение "Талибан" официально признано террористической организацией в РФ и ряде иных стран. Поскольку официальной религией талибов является одно из радикальных направлений ислама, для этого движения характерна бескомпромиссность в ряде принципиальных вопросов. В частности, экономические интересы и соображения самосохранения отходят для его представителей на второй план в сравнении с идеологией, основанной на неприятии всего западного и современного. Это значит, что целенаправленные и стихийные попытки дальнейшей экспансии влияния талибов за пределы Афганистана неизбежны. Они могут сдерживаться лишь какое-то время и только по тактическим соображениям.

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Кроме того, необходимо учитывать, что талибы не впервые приходят к власти в Афганистане. Они уже правили страной с 1996 по 2001 год. Провозглашенный ими Исламский Эмират Афганистан был признан дипломатически всего лишь тремя государствами, такими как Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан и Саудовская Аравия. Вероятно, лидеры движения извлекли важные уроки из того поражения. Одной из характерных особенностей "Талибана" является полное пренебрежение к международному праву. С учетом длительной непростой предыстории текущий международный статус новой власти в Афганистане представляется крайне невнятным. С одной стороны, "Талибан" в глазах мирового сообщества выступает признанной террористической организацией. Вместе с тем от него ожидают, что он будет сдерживать активность еще более радикальных террористических группировок в сфере своего влияния. Это стало одним из условий в ходе переговоров о выводе войск США из Афганистана. Таким образом, западные страны и некоторые иные государства в сложившихся реалиях вынуждены проводить политику умиротворения в отношении "Талибана", что в текущей ситуации вполне устраивает представителей этого движения. Фактически начало такой политики было положено еще президентом США Дональдом Трампом и позволило "Талибану" добиться нынешнего успеха. Такой неопределенный и неоднозначный международный статус усилившегося движения хорошо заметен и в финансовом аспекте. В середине августа США прекратили массовые поставки наличных долларов в Афганистан и заблокировали доступ "Талибана" к счетам афганского правительства в американских банках. МВФ также приостановил возможность использования Афганистаном своих средств. В то же время канцлер ФРГ Ангела Меркель уже приняла решение о выделении Афганистану €600 млн в качестве гуманитарной помощи. А представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь заявил о том, что введение санкций против движения "Талибан" стало бы контрпродуктивной мерой, не способной решить проблемы этой страны.

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