Какие цели преследует Россия в нестабильном Афганистане?

В исторической памяти нашего народа Афганистан ассоциируется с войной 1979–1989 годов и потерями, которые омрачили последние годы существования СССР. Многие также считают, что эти события во многом были и одним из факторов, приведших к распаду Советов. Сегодня зарубежная пресса все больше пишет о том, что одну из решающих ролей в афганском урегулировании может и будет играть Россия. Зачем Москве участвовать в этом непростом процессе, есть ли для нее выгоды, с учетом непростых ассоциаций, всплывающих в памяти любого россиянина при слове "Афганистан"? Не лучше ли стараться игнорировать сам факт существования этой страны и сократить ее упоминание в медийном пространстве?

Говорить, чтобы не воевать Ответ заключается в том, что РФ необходимо участвовать в мирном урегулировании ситуации в Афганистане именно для того, чтобы вновь там не воевать. Ситуация на границах этой страны и в целом в бывшей советской Центральной Азии такова, что полный наш уход с этих территорий может привести к большой войне, которая, в свою очередь, неизбежно доберется и до самой России. В подтверждение напомню про исторический опыт, полученный уже после окончания афганской войны. Российские войска участвовали в разведении сторон в 1990-е годы в ходе невероятно кровавой гражданской войны в Таджикистане, сопровождавшейся субэтническими чистками и породившей волны беженцев, которые дошли и до Москвы — тогда можно было встретить беженцев-таджиков, даже просящих милостыню в центре столицы у метро. Частью миротворческой миссии было участие наших пограничников в столкновениях на таджикско-афганской границе. Наиболее драматичным эпизодом стало уничтожение боевиками 25 российских пограничников 13 июля 1993 года на 12-й заставе Московского пограничного отряда. В том бою одним из командиров террористов был будущий лидер чеченских боевиков Амир ибн аль-Хаттаб, прошедший подготовку в лагерях "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) в Афганистане и перенесший войну уже на нашу территорию. На мой взгляд, такое развитие событий вполне объясняет интересы России в Афганистане и Центральной Азии в сфере безопасности. РФ даже в чисто эгоистическом плане жизненно необходимо обеспечить стабильность в этом регионе, сделать все, чтобы избежать трансграничных угроз, которые могут перейти на российские границы.

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К числу этих угроз можно отнести международный терроризм, наркоторговлю, неконтролируемые миграционные потоки, а также образование "несостоявшихся государств", которые не контролируют свою территорию и дают возможность возникновению террористических анклавов (как это некогда случилось в Афганистане и могло произойти в Таджикистане в 1990-е годы). В связи с этим Центральная Азия неизбежно воспринимается в России как один комплекс с Афганистаном. Риски перетекания нестабильности из этого государства представляют собой серьезный вызов для таких центральноазиатских стран, как Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, а РФ гарантирует им безопасность в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Для спокойной жизни людей в своей стране и в странах-партнерах на территории центральноазиатских стран ОДКБ расположены российские военные базы (201-я в Таджикистане и авиабаза Кант в Кыргызстане), а также другие военные объекты. Актуальность этого подчеркнули на сессии ОДКБ, состоявшейся 23 августа под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона. В повестке встречи стояли вопросы обеспечения безопасности государств — членов ОДКБ в контексте событий в Афганистане. "Черная дыра" терроризма После ухода советских войск и победы моджахедов, а потом талибов ("Талибан" — организация, запрещенная в РФ) Афганистан превратился в "черную дыру", которая притягивала международных террористов со всего мира. Таджикистан в нее не утянуло разве что благодаря усилиям России. После этого РФ была вынуждена принять участие в Баткенских событиях в Киргизии в 1999 году в рамках Договора о коллективной безопасности СНГ (предшественник ОДКБ). В ходе той "мини-войны" представители террористической группировки "Исламское движение Узбекистана" (запрещено в РФ), пытаясь ворваться в страну происхождения после организованных в Ташкенте мощных терактов, завязли в Баткенской области Киргизии. Проблемы, связанные с Афганистаном, коснулись России и на самом стыке тысячелетий, о чем недавно напомнил президент РФ Владимир Путин. Существовали тесные связи наиболее радикального крыла северокавказских боевиков с "Талибаном" через "Аль-Каиду". Последняя активно участвовала в двух чеченских войнах; считается, что подрывники, осуществившие многие из прогремевших в России терактов, были обучены инструкторами, присланными "Аль-Каидой" из Афганистана.

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