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Мнение

Какие цели преследует Россия в нестабильном Афганистане?

КАЗАНЦЕВ Андрей
КАЗАНЦЕВ Андрей 
профессор ВШЭ, главный научный сотрудник МГИМО
Андрей Казанцев — о политике РФ в стране, захваченной талибами

В исторической памяти нашего народа Афганистан ассоциируется с войной 1979–1989 годов и потерями, которые омрачили последние годы существования СССР. Многие также считают, что эти события во многом были и одним из факторов, приведших к распаду Советов. Сегодня зарубежная пресса все больше пишет о том, что одну из решающих ролей в афганском урегулировании может и будет играть Россия. Зачем Москве участвовать в этом непростом процессе, есть ли для нее выгоды, с учетом непростых ассоциаций, всплывающих в памяти любого россиянина при слове "Афганистан"? Не лучше ли стараться игнорировать сам факт существования этой страны и сократить ее упоминание в медийном пространстве?

© Пресс-служба Центрального военного округа/ТАСС

Говорить, чтобы не воевать

Ответ заключается в том, что РФ необходимо участвовать в мирном урегулировании ситуации в Афганистане именно для того, чтобы вновь там не воевать. Ситуация на границах этой страны и в целом в бывшей советской Центральной Азии такова, что полный наш уход с этих территорий может привести к большой войне, которая, в свою очередь, неизбежно доберется и до самой России.

В подтверждение напомню про исторический опыт, полученный уже после окончания афганской войны. Российские войска участвовали в разведении сторон в 1990-е годы в ходе невероятно кровавой гражданской войны в Таджикистане, сопровождавшейся субэтническими чистками и породившей волны беженцев, которые дошли и до Москвы — тогда можно было встретить беженцев-таджиков, даже просящих милостыню в центре столицы у метро. Частью миротворческой миссии было участие наших пограничников в столкновениях на таджикско-афганской границе. Наиболее драматичным эпизодом стало уничтожение боевиками 25 российских пограничников 13 июля 1993 года на 12-й заставе Московского пограничного отряда. В том бою одним из командиров террористов был будущий лидер чеченских боевиков Амир ибн аль-Хаттаб, прошедший подготовку в лагерях "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) в Афганистане и перенесший войну уже на нашу территорию.

На мой взгляд, такое развитие событий вполне объясняет интересы России в Афганистане и Центральной Азии в сфере безопасности. РФ даже в чисто эгоистическом плане жизненно необходимо обеспечить стабильность в этом регионе, сделать все, чтобы избежать трансграничных угроз, которые могут перейти на российские границы.

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К числу этих угроз можно отнести международный терроризм, наркоторговлю, неконтролируемые миграционные потоки, а также образование "несостоявшихся государств", которые не контролируют свою территорию и дают возможность возникновению террористических анклавов (как это некогда случилось в Афганистане и могло произойти в Таджикистане в 1990-е годы). В связи с этим Центральная Азия неизбежно воспринимается в России как один комплекс с Афганистаном.

Риски перетекания нестабильности из этого государства представляют собой серьезный вызов для таких центральноазиатских стран, как Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, а РФ гарантирует им безопасность в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Для спокойной жизни людей в своей стране и в странах-партнерах на территории центральноазиатских стран ОДКБ расположены российские военные базы (201-я в Таджикистане и авиабаза Кант в Кыргызстане), а также другие военные объекты. Актуальность этого подчеркнули на сессии ОДКБ, состоявшейся 23 августа под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона. В повестке встречи стояли вопросы обеспечения безопасности государств — членов ОДКБ в контексте событий в Афганистане.

"Черная дыра" терроризма

После ухода советских войск и победы моджахедов, а потом талибов ("Талибан" — организация, запрещенная в РФ) Афганистан превратился в "черную дыру", которая притягивала международных террористов со всего мира. Таджикистан в нее не утянуло разве что благодаря усилиям России. После этого РФ была вынуждена принять участие в Баткенских событиях в Киргизии в 1999 году в рамках Договора о коллективной безопасности СНГ (предшественник ОДКБ). В ходе той "мини-войны" представители террористической группировки "Исламское движение Узбекистана" (запрещено в РФ), пытаясь ворваться в страну происхождения после организованных в Ташкенте мощных терактов, завязли в Баткенской области Киргизии.

Проблемы, связанные с Афганистаном, коснулись России и на самом стыке тысячелетий, о чем недавно напомнил президент РФ Владимир Путин. Существовали тесные связи наиболее радикального крыла северокавказских боевиков с "Талибаном" через "Аль-Каиду". Последняя активно участвовала в двух чеченских войнах; считается, что подрывники, осуществившие многие из прогремевших в России терактов, были обучены инструкторами, присланными "Аль-Каидой" из Афганистана.  

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Сейчас, как много раз говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу, существует связка между воевавшими против России в Сирии боевиками (прежде всего из числа выходцев с постсоветского пространства) и Афганистаном через территориальное подразделение ИГ в Афганистане — "Исламское государство Хорасан" (запрещено в РФ), а также через этнические экстремистские группировки, связанные с "Аль-Каидой".

Поэтому вопрос примирения афганцев друг с другом — это вопрос национальной безопасности самой России. Победившие в войне талибы пообещали, что они выгонят из страны засевших там международных террористов. Также они пообещали создать инклюзивное правительство, которое будет включать представителей национальных меньшинств. Это ключевой вопрос мира в Афганистане, так как их титульный этнос — пуштуны составляют примерно две пятых населения страны. А Северный Афганистан населяют те же народы, что живут и в бывших советских республиках, — таджики, узбеки, туркмены, киргизы, они связаны со странами Центральной Азии, и любой конфликт (как, скажем, сейчас столкновения в Панджшерском ущелье) неизбежно затрагивает и соседние государства. Кроме того, Афганистан связан не только с постсоветской Центральной Азией, но в этом регионе также пересекаются интересы и таких государств, как Китай и Пакистан, против Индии, Иран в оппозиции к арабским странам Персидского залива.  

В описанной ситуации российскому МИДу, в частности, неизбежно приходится проводить очень сложную, требующую большого искусства, терпения и тонкости работу по посредничеству в заключении мира в стране. Кроме России, пожалуй, в нынешней ситуации никто эту работу сделать не сможет.  

Но и с учетом хорошо известной истории талибов слепо доверять их обещаниям Россия не будет. Для страховки у нее есть хорошо себя показавшая на протяжении более 30 лет система обороны на границах с Афганистаном, прежде всего на таджикско-афганской границе. Так что от возможного хаоса в Афганистане территория РФ хорошо защищена. 

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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