Экологические цели. Какие трансформации претерпевают нефтегазовые компании

Парижское соглашение по климату установило в качестве глобальной экологической цели для человечества достижение климатической нейтральности к 2050 году. Ключевую роль в этом должно сыграть расширение масштабов использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Вполне очевидно, что в связи с этим фактором глобальная нефтегазовая отрасль не сумеет избежать серьезных перемен. Уже сейчас мы начинаем наблюдать их ранние признаки. Попробуем наметить основные направления трансформации существующих нефтегазовых предприятий в ближайшие десятилетия. Это вовсе не праздный вопрос и в отношении современной российской экономики. Ведь экспорт углеводородного сырья по-прежнему играет роль одного из ее краеугольных камней. Модернизация газодобывающих компаний В первую очередь надо отметить, что российские и иностранные газодобывающие компании скорее выиграют от наступающих перемен в ближайшее десятилетие. В настоящее время природный газ рассматривается как более "чистое" топливо в сравнении с углем и нефтью. Он с большой долей вероятности может стать промежуточным видом топлива перед переходом человечества на широкое использование "голубого" и "зеленого" водорода в качестве ключевого энергоносителя.

Но не будем забывать, что водород пока остается так называемым вторичным энергоресурсом, поскольку для его производства с помощью существующих технологий также требуется энергия, что неизбежно увеличивает его себестоимость. С другой стороны, весомым аргументом в пользу использования водорода в глобальном масштабе выступает технологическая возможность его применения в качестве формы сезонного хранения энергии. Излишки электричества можно использовать для выработки запасов водорода, который будет служить средством сглаживания периодических и неожиданных пиков его потребления

Косвенным позитивным фактором в пользу газодобывающих компаний выступает и набирающая популярность тенденция к отказу ряда стран от эксплуатации атомных электростанций. Многие из них идут намного дальше и запрещают импорт электроэнергии, выработанной на АЭС в других государствах. Впрочем, вопрос о будущем атомной энергетики сейчас выглядит весьма неоднозначным. Ведь в целях декарбонизации генерация электричества на АЭС представляется вполне "экологичным" методом. Более того, низкоуглеродная электроэнергия от АЭС также может использоваться для производства водорода. Однако экологические активисты именуют такой водород не "зеленым", а "желтым" в силу того, что ядерное топливо вырабатывается на основе ископаемого урана. В целом же с учетом нынешних реалий атомная энергетика воспринимается трезвомыслящими экологами как "необходимое зло".

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Подспудно существовавшая тема будущего перехода развитых стран на водородную энергетику начала очень активно обсуждаться на рубеже 2020 и 2021 годов. Российские компании в этом плане не остались в стороне. Например, "Газпром" заявил о технической возможности поставок в Европу водорода по существующим газопроводам с обратной прокачкой в Россию углекислого газа для использования или захоронения. Другое предложение заключается в постройке на севере Германии завода по производству низкоуглеродного водорода из российского природного газа. Он может быть расположен в районе выхода из моря газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" (весомый аргумент в пользу завершения строительства сильно политизированного проекта). Что касается независимой российской газодобывающей компании "Новатэк", то она рассматривает возможность запуска достаточно крупного производства аммиака, который может использоваться в качестве топлива при генерации электроэнергии, а также в авиации и судоходстве. Не исключено, что планируемый новый завод "Обский СПГ" будет полностью перепрофилирован под эти цели. Надо понимать, что аммиак представляет собой более удобную форму транспортировки водорода.

Напомню, что перевозка и хранение водорода в чистом виде осложняются взрывоопасностью этого газа. А его прокачка по обычным газопроводам способна вызывать преждевременный износ инфраструктуры. Тем не менее японская корпорация Kawasaki Heavy Industries уже приступила к разработке специализированных морских танкеров для транспортировки жидкого водорода. Первый из них был спущен на воду еще в конце 2019 года. Это судно достраивается на воде. Оно будет играть роль опытного образца для обкатки технологии транспортировки сжиженного водорода

Неожиданным конкурентом российским нефтегазовым компаниям в производстве водорода способен стать "Росатом". Сейчас эта компания планирует построить на Сахалине комплекс по производству 30–100 тыс. тонн водорода в год методом электролиза. Для этого предполагается использовать модернизированные плавучие энергоблоки (МПЭБ) проекта 20870 с ядерной энергетической установкой. Предполагается, что вырабатываемый на Дальнем Востоке "желтый" водород будет поставляться на экспорт в Японию и в другие ближние страны. Варианты нефтедобывающих компаний Если же говорить про нефтяные компании, то их будущее в ближайшие два-три десятилетия выглядит не столь безоблачным. Так, недавнюю неудачную шутку про переименование североамериканского подразделения автопроизводителя Volkswagen на Voltswagen стоит трактовать как прямой намек нефтяным компаниям на грядущие перемены в русле массового перехода на электромобили. Тем не менее отношение участников указанной отрасли к этому весьма неоднозначно.

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Например, одна из крупнейших мировых нефтяных компаний Exxon Mobil остается здесь достаточно консервативной. Согласно ее прогнозу, к 2040 году нефть и газ с большой долей вероятности будут по-прежнему формировать более 50% мирового объема энергоносителей. Поэтому на выходе из "коронавирусного" кризиса она отдает приоритет нефтяным проектам с низкой себестоимостью добычи и транспортировки. Тем самым компания навлекает на себя активную критику со стороны приверженцев принципа ответственного инвестирования (ESG). В части сохранения окружающей среды Exxon Mobil предпочитает эволюционное совершенствование существующих технологий добычи и использования углеводородов, а также повышение уровня рационального использования энергии. Тем не менее в ее портфеле актуальных проектов присутствует разработка усовершенствованных видов биотоплива и возобновляемых низкоуглеродных синтетических видов топлива на основе водорода и уловленной двуокиси углерода. Сходной точки зрения придерживается и российская нефтяная компания "Лукойл". В феврале 2021 года ее глава Вагит Алекперов выразил мнение, что призывы отказаться от нефти бессмысленны, поскольку это время еще не наступило. А вице-президент "Лукойла" Леонид Федун уточнил, что нефтяные компании должны концентрироваться на снижении себестоимости — "дешевые баррели будут востребованы при любом энергетическом переходе". Тем не менее "Лукойл" уже приступил к рассмотрению возможности запуска проекта по выработке "голубого" водорода на Каспийском море.

Как мы видим, даже крупные и мощные нефтяные компании уже не могут игнорировать мировой тренд на декарбонизацию. Считаю, что споры на эту тему могут разрешиться по факту вполне вероятного введения жестких международных экологических стандартов

Так, компания "Роснефть" пока не выглядит лидером перемен в русле климатической повестки дня. Но мы знаем, что в случае необходимости она способна действовать очень быстро и радикально. Среди ее климатических целей до 2035 года существенно сократить выбросы в атмосферу при нефтегазодобыче и достичь нулевого уровня рутинного сжигания попутного газа. Ну а с экономической точки зрения надо отметить планы увеличения доли добычи газа в общем портфеле "Роснефти" более чем до 25%. Очевидно, что постепенное переключение на добычу природного газа является хорошим стратегическим ходом для нефтяной компании.

Напомню, что принадлежащий "Новатэку" проект по производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ-2" уже законтрактовал продажи всего будущего объема своей продукции на 20 лет вперед. Между тем начало поставок с первой технологической линии "Арктик СПГ-2" запланировано на 2023 год

Ранее "Роснефть" уже сообщала об оценке возможности производства углеродно-нейтрального водорода. В связи с этим стоит еще раз упомянуть предложенный "Газпромом" проект захоронения углекислого газа с использованием выработанных нефтегазовых месторождений. Коль скоро объединенная Европа готова субсидировать проекты в сфере декарбонизации, это может стать неплохим источником дохода. В рамках же собственной страны отечественные нефтегазовые компании вполне способны "производить" углеродные квоты и продавать их на внутреннем рынке. В настоящее время в России планируется создание специализированной биржи для торговли углеродными единицами. В будущем предполагается интеграция этой площадки в мировую систему торговли квотами на выбросы углекислого газа.

Описание Омский нефтеперерабатывающий завод "Газпром нефти" © Дмитрий Верхоробин/ТАСС

Российская компания "Газпром нефть" идет по пути глубокой переработки нефти и широкой диверсификации портфеля своей продукции. Некоторые ее новые проекты выходят далеко за пределы привычных сфер деятельности вертикально-интегрированной нефтяной компании. Например, она приняла решение о создании завода графитированных электродов, которые будут использоваться при производстве высокосортной стали в России. Сырьем для указанной продукции послужит нефтяной игольчатый кокс, который планируется производить на Омском НПЗ. После завершения модернизации указанной площадки глубина переработки нефти на ней возрастет почти до 100%.