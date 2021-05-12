Экологические цели. Какие трансформации претерпевают нефтегазовые компании

Парижское соглашение по климату установило в качестве глобальной экологической цели для человечества достижение климатической нейтральности к 2050 году. Ключевую роль в этом должно сыграть расширение масштабов использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Вполне очевидно, что в связи с этим фактором глобальная нефтегазовая отрасль не сумеет избежать серьезных перемен. Уже сейчас мы начинаем наблюдать их ранние признаки. Попробуем наметить основные направления трансформации существующих нефтегазовых предприятий в ближайшие десятилетия. Это вовсе не праздный вопрос и в отношении современной российской экономики. Ведь экспорт углеводородного сырья по-прежнему играет роль одного из ее краеугольных камней.
Модернизация газодобывающих компаний
В первую очередь надо отметить, что российские и иностранные газодобывающие компании скорее выиграют от наступающих перемен в ближайшее десятилетие. В настоящее время природный газ рассматривается как более "чистое" топливо в сравнении с углем и нефтью. Он с большой долей вероятности может стать промежуточным видом топлива перед переходом человечества на широкое использование "голубого" и "зеленого" водорода в качестве ключевого энергоносителя.
Косвенным позитивным фактором в пользу газодобывающих компаний выступает и набирающая популярность тенденция к отказу ряда стран от эксплуатации атомных электростанций. Многие из них идут намного дальше и запрещают импорт электроэнергии, выработанной на АЭС в других государствах.
Впрочем, вопрос о будущем атомной энергетики сейчас выглядит весьма неоднозначным. Ведь в целях декарбонизации генерация электричества на АЭС представляется вполне "экологичным" методом. Более того, низкоуглеродная электроэнергия от АЭС также может использоваться для производства водорода. Однако экологические активисты именуют такой водород не "зеленым", а "желтым" в силу того, что ядерное топливо вырабатывается на основе ископаемого урана. В целом же с учетом нынешних реалий атомная энергетика воспринимается трезвомыслящими экологами как "необходимое зло".
Подспудно существовавшая тема будущего перехода развитых стран на водородную энергетику начала очень активно обсуждаться на рубеже 2020 и 2021 годов. Российские компании в этом плане не остались в стороне. Например, "Газпром" заявил о технической возможности поставок в Европу водорода по существующим газопроводам с обратной прокачкой в Россию углекислого газа для использования или захоронения.
Другое предложение заключается в постройке на севере Германии завода по производству низкоуглеродного водорода из российского природного газа. Он может быть расположен в районе выхода из моря газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" (весомый аргумент в пользу завершения строительства сильно политизированного проекта).
Что касается независимой российской газодобывающей компании "Новатэк", то она рассматривает возможность запуска достаточно крупного производства аммиака, который может использоваться в качестве топлива при генерации электроэнергии, а также в авиации и судоходстве. Не исключено, что планируемый новый завод "Обский СПГ" будет полностью перепрофилирован под эти цели. Надо понимать, что аммиак представляет собой более удобную форму транспортировки водорода.
Неожиданным конкурентом российским нефтегазовым компаниям в производстве водорода способен стать "Росатом". Сейчас эта компания планирует построить на Сахалине комплекс по производству 30–100 тыс. тонн водорода в год методом электролиза. Для этого предполагается использовать модернизированные плавучие энергоблоки (МПЭБ) проекта 20870 с ядерной энергетической установкой. Предполагается, что вырабатываемый на Дальнем Востоке "желтый" водород будет поставляться на экспорт в Японию и в другие ближние страны.
Варианты нефтедобывающих компаний
Если же говорить про нефтяные компании, то их будущее в ближайшие два-три десятилетия выглядит не столь безоблачным. Так, недавнюю неудачную шутку про переименование североамериканского подразделения автопроизводителя Volkswagen на Voltswagen стоит трактовать как прямой намек нефтяным компаниям на грядущие перемены в русле массового перехода на электромобили. Тем не менее отношение участников указанной отрасли к этому весьма неоднозначно.
Например, одна из крупнейших мировых нефтяных компаний Exxon Mobil остается здесь достаточно консервативной. Согласно ее прогнозу, к 2040 году нефть и газ с большой долей вероятности будут по-прежнему формировать более 50% мирового объема энергоносителей. Поэтому на выходе из "коронавирусного" кризиса она отдает приоритет нефтяным проектам с низкой себестоимостью добычи и транспортировки. Тем самым компания навлекает на себя активную критику со стороны приверженцев принципа ответственного инвестирования (ESG).
В части сохранения окружающей среды Exxon Mobil предпочитает эволюционное совершенствование существующих технологий добычи и использования углеводородов, а также повышение уровня рационального использования энергии. Тем не менее в ее портфеле актуальных проектов присутствует разработка усовершенствованных видов биотоплива и возобновляемых низкоуглеродных синтетических видов топлива на основе водорода и уловленной двуокиси углерода.
Сходной точки зрения придерживается и российская нефтяная компания "Лукойл". В феврале 2021 года ее глава Вагит Алекперов выразил мнение, что призывы отказаться от нефти бессмысленны, поскольку это время еще не наступило. А вице-президент "Лукойла" Леонид Федун уточнил, что нефтяные компании должны концентрироваться на снижении себестоимости — "дешевые баррели будут востребованы при любом энергетическом переходе". Тем не менее "Лукойл" уже приступил к рассмотрению возможности запуска проекта по выработке "голубого" водорода на Каспийском море.
Так, компания "Роснефть" пока не выглядит лидером перемен в русле климатической повестки дня. Но мы знаем, что в случае необходимости она способна действовать очень быстро и радикально. Среди ее климатических целей до 2035 года существенно сократить выбросы в атмосферу при нефтегазодобыче и достичь нулевого уровня рутинного сжигания попутного газа. Ну а с экономической точки зрения надо отметить планы увеличения доли добычи газа в общем портфеле "Роснефти" более чем до 25%.
Очевидно, что постепенное переключение на добычу природного газа является хорошим стратегическим ходом для нефтяной компании.
Ранее "Роснефть" уже сообщала об оценке возможности производства углеродно-нейтрального водорода. В связи с этим стоит еще раз упомянуть предложенный "Газпромом" проект захоронения углекислого газа с использованием выработанных нефтегазовых месторождений. Коль скоро объединенная Европа готова субсидировать проекты в сфере декарбонизации, это может стать неплохим источником дохода.
В рамках же собственной страны отечественные нефтегазовые компании вполне способны "производить" углеродные квоты и продавать их на внутреннем рынке. В настоящее время в России планируется создание специализированной биржи для торговли углеродными единицами. В будущем предполагается интеграция этой площадки в мировую систему торговли квотами на выбросы углекислого газа.
Российская компания "Газпром нефть" идет по пути глубокой переработки нефти и широкой диверсификации портфеля своей продукции. Некоторые ее новые проекты выходят далеко за пределы привычных сфер деятельности вертикально-интегрированной нефтяной компании. Например, она приняла решение о создании завода графитированных электродов, которые будут использоваться при производстве высокосортной стали в России. Сырьем для указанной продукции послужит нефтяной игольчатый кокс, который планируется производить на Омском НПЗ. После завершения модернизации указанной площадки глубина переработки нефти на ней возрастет почти до 100%.
Другим примером выхода компании "Газпром нефть" за пределы компетенций нефтепереработки стало создание дочернего предприятия, которое на первом этапе займется дорожным строительством для собственных нужд. Вторым ее направлением станет развитие сети дорог в российских регионах.
Компания "Татнефть" также целенаправленно расширяет ассортимент продукции и глубину переработки углеводородного сырья. Среди ее недавних решений отмечу намерение построить три нефтехимических завода в партнерстве с компаниями из Казахстана. Они будут производить автомобильные шины, бутадиеновые каучуки и дорожный битум.
Довольно трудно судить о том, какие меры в плане декарбонизации предпринимает "Сургутнефтегаз" по причине "фирменной" информационной закрытости этой компании. Однако тот факт, что она не имеет чистого долга и длительное время накапливает валюту, создает ей большие возможности для масштабной модернизации в случае необходимости.
Иностранный вклад
Для полноты картины надо сказать и про некоторые знаковые шаги мировых представителей нефтегазовой отрасли в сфере экологической трансформации. Такой гигант, как British Petroleum (BP), принял принципиальное решение стать углеродно-нейтральной компанией к 2050 году (или раньше). Не исключено, что с этой целью BP даже выведет свои активы из сектора ископаемого топлива. Одним из реальных шагов в этом направлении уже стало приобретение доли в совместном предприятии с BMW и Daimler. Ожидается, что союз будет развивать сеть зарядных станций для электромобилей.
Другим "пионером" в этом плане выступает испанский нефтегазовый концерн Repsol. Он объявил о планах постепенной миграции от "классического" нефтегазового бизнеса к выработке биотоплива и в сферу производства продуктов с низким углеродным следом. В качестве дополнительных экологических мер Repsol планирует даже высадку лесов и создание иных естественных поглотителей парниковых газов.