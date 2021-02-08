Климатическое бездействие: суд Парижа признал виновным государство

Борцы с изменением климата считают, что одержали историческую победу — в правовом поле. Признание на минувшей неделе парижским судом ответственности государства за экологический ущерб стало новостью во французском праве.

Описание Наводнение в Париже, 5 февраля 2021 года © EPA-EFE/IAN LANGSDON

После долгих усилий для четырех неправительственных организаций Франции, выступивших с иском к государству, и для более чем двух миллионов граждан, поддержавших петицию "Дело века" (Affaire du Siècle), наступила желанная развязка. Непринятие мер против потепления климата отныне объявлено противозаконным.

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Правосудие приняло во внимание научные доводы о причинах процесса и указало государству на пренебрежение своими обязанностями. На сторону ассоциаций защитников природы встал Административный суд Парижа, которому граждане могут жаловаться на решения властей. Согласившись с инициаторами иска, он постановил, что власти несут ответственность за невыполнение обещаний. По мнению Сесиль Дюфло, главы французской Ассоциации борьбы с бедностью "Оксфам-Франс" (Oxfam France), решение важно для всех, кому придется столкнуться с последствиями климатических изменений. "Метео-Франс" бьет тревогу Вердикт последовал в тот момент, когда служба погоды "Метео-Франс" (Météo-France) вновь забила тревогу по поводу катастрофической климатической траектории. По данным метеорологов, повышение температуры с 1900 года составило во Франции 1,7 °C и в последние десятилетия усиливалось. При нынешних темпах потепление достигнет к 2100 году 3,9 °C со всем набором последствий. Стране грозят аномальная жара в летний сезон и более долгие периоды засухи.

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Суд обязал государство выплатить истцам по символическому €1 за моральный ущерб, причиненный несоблюдением обязательств по борьбе с климатическими изменениями. Тем самым он признал, что бездействие государства незаконно и должно рассматриваться как причина экологического ущерба. Инициатор Парижского соглашения по климату (2015), Франция, напоминают эксперты, обязалась сократить к 2030 году выбросы парниковых газов на 40% по сравнению с 1990 годом. К 2050 году страна должна прийти к углеродной нейтральности. Но вместо того чтобы принять необходимые меры и поднять планку своих обязательств на уровень обещаний Евросоюза (снижение выбросов на 55%), государство само же перешагнуло пороги, установленные им в национальной стратегии. Вердикт разблокирует споры? В целом же выбросы сернистого газа во Франции на 4% превосходят ежегодные потолки, установленные в стратегии низкого углеродного содержания. Ущерб оценивается в €3–4 млрд. Особенно повинны в этом три отрасли: строительство, транспорт, сельское хозяйство. Мнение суда о том, что власти могли действовать иначе, подтверждено и научной, и юридической документацией. В констатированных упущениях, указала Дюфло, виновны не только нынешнее правительство, но и его предшественники. Глава "Оксфам-Франс" призвала не перекладывать ответственность на рядовых граждан. Будь они даже образцом в вопросах потребления, страна могла бы выполнить парижские соглашения не более чем на 25%, для остального же требуются структурные решения.

Описание Глава "Оксфам-Франс" Сесиль Дюфло © EPA-EFE/YOAN VALAT

Признание ответственности государства за экологический ущерб является беспрецедентным эпизодом во французском праве. Тем самым административный суд указывает, что официальное лицо может быть привлечено к ответственности за ущерб, причиненный окружающей среде. "Этот день войдет в историю, — полагает Сесилия Ринодо, выступающая от имени ассоциации "Наше общее дело" (Notre Affaire à Tous). — Вердикт может разблокировать другие споры, поскольку конкретизирует роль государства в гарантировании здоровья населения и окружающей среды". Работа над ошибками По ее мнению, это предельно ясный сигнал всем правительствам: чрезвычайная экологическая ситуация уже налицо, и отрицание этого противоправно. Она рассчитывает, что это должно побудить граждан во всем мире требовать правосудия. Движение "Дело века" черпало вдохновение в аргументах, которые нидерландская организация Urgenda выдвинула против правительства королевства. Сегодня сотни климатических споров рассматриваются по всему миру. Парижский вердикт может содействовать созданию системы экологического права. Чтобы ликвидировать экологический ущерб, суд постановил, что такие репарации должны быть осуществлены в области экологии. Финансовая компенсация будет определена только в случае невозможности или недостаточности восстановительных мер. Судьи предоставили правительству два месяца, чтобы привести в действие меры, направленные на ликвидацию причиненного ущерба и предотвращение ухудшения ситуации. Как подчеркивают в кругах защитников природы, до последнего времени государство отрицало недостаточность своей климатической политики, несмотря на систематическое превышение потолка углеродных выбросов. Поскольку проект "Закона о климате" в глазах самого правительства является недостаточным для достижения поставленных целей, экоактивисты рассчитывают, что правосудие не ограничится признанием упущений государства. Они призывают принять конкретные меры, чтобы выполнить обязательства Франции в климатической сфере. Общее дело Движение "Дело века", одержавшее победу в суде, защищают известные адвокаты, общественные деятели, видные представители мира культуры. "Мы выиграли", — считает активная участница кампании киноактриса Жюльет Бинош. Ее позицию разделяет и другая французская обладательница кинопремии "Оскар" — Марион Котийяр.

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