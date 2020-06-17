Беженцы из теплых стран: готов ли мир к большой климатической миграции?

Миллионы переселенцев, спасающихся от засухи, будут просить пристанища в северных государствах. Тем предстоит решить, впускать этих людей или нет

70 миллионов человек — число беженцев в современном мире уже чрезвычайно велико. В будущем оно может стать еще больше за счет климатической миграции — вынужденного переселения людей, вызванного наводнениями, засухами и оскудением почв. Количество новых беженцев в обозримом будущем оценивают по-разному: от 25 миллионов до 1 миллиарда человек. Эксперты сходятся в одном: это число будет расти. Столкнувшись с дефицитом влаги, люди меняют привычный образ жизни, а покинув свои дома, берутся за оружие. Экологи связывают войну в Сирии, самый кровопролитный конфликт нашего века, с рекордной засухой, поразившей страну в конце 2000-х, а этнический конфликт в Дарфуре — с расширением Сахары. 17 июня мир встречает День борьбы против наступления пустынь. Опасности, которая становится глобальной у нас на глазах. В пустыне смерти

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Бывший вице-президент США Альберт Гор — один из тех, кто считает, что засуха кардинально повлияла на ход мировой истории в XXI веке. По оценке политика, из-за оскудения почв более миллиона крестьян-сирийцев покинули свои дома между 2006 и 2010 годами и вынуждены были переселиться в города. Не найдя там работы, климатические беженцы обратили свой гнев на власти. В обстановке массового недовольства, усиленного присутствием других мигрантов — иракских, и разгорелись протесты, положившие начало гражданской войне в Сирии. С точки зрения Гора, причины конфликта можно было сгладить, если бы мир вовремя обратил внимание на природное бедствие. В конце 2000-х "60% крестьянских хозяйств в Сирии пришли в упадок и были покинуты, 80% скота пошло под нож. Засуха, разразившаяся в Восточном Средиземноморье, стала худшей за все время наблюдений", — утверждает Гор. Он проводит параллель между массовой миграцией с Ближнего Востока в Европу, вызванной сирийской войной, и выходом Великобритании из Евросоюза: одно способствовало другому, и у обоих событий "были, разумеется, и другие причины [кроме климатических]. Но именно эта [климатическая] — самая важная".

Описание Мигранты из Ближнего Востока на границе с Турцией © EPA-EFE/DIMITRIS TOSIDIS

Ученые из Университета Аризоны и Института космических исследований Годдарда при NASA придерживаются того же подхода, что и Гор. Они изучили частоту засух в Восточном Средиземноморье, используя в качестве материала годичные кольца деревьев. Выяснилось, что нехватка влаги в конце 2000-х выдалась беспрецедентной за последние два столетия. Руководитель исследовательской группы Бенджамен Кук назвал природное бедствие "сверхзасухой" и определил его продолжительность в 15 лет. Сходные выводы и у чиновников ООН. "Ситуация была плохой уже тогда [еще до войны]", — замечает представитель Всемирной продовольственной программы ООН Абир Этефа "В 2010-м году мы уже вынуждены были прийти на помощь крестьянам [Сирии], страдавшим от засухи, — провели операцию для этого", — вспоминает он. Однако на то, чтобы довести дело до конца, не хватило средств. Защити нас от солнца

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Война в Сирии — не единственный конфликт последних десятилетий, который политики и экологи связывают с опустыниванием. Деградация пригодных для возделывания почв прослеживается во многих странах Африки и может увеличивать риск вооруженных столкновений на Черном континенте. В 2007 году генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун связал этнические чистки в суданском Дарфуре в начале века и наметившееся увеличение площади пустыни Сахара. На фоне ее медленного, но неуклонного расширения разразилось противостояние между оседлыми чернокожими земледельцами Дарфура и их соседями, арабами-скотоводами, унесшее жизни около 300 тысяч человек. Конфликту предшествовало резкое изменение погоды. "Дождей в Южном Судане сделалось меньше. Их общее число сократилось на 40% с начала 1980-х. Ученые поначалу видели в этом не больше чем каприз природы. Но позже выяснилось, что сокращение осадков совпало с ростом температур в Индийском океане, которое и привело к разрушению естественного ритма сезона дождей", — привел экспертную оценку в своей статье о Дарфуре Пан Ги Мун.

Описание Останки овец, погибших в результате засухи в Южном Судане © EPA/DAI KUROKAWA

По его словам, "нет ничего случайного в том, что всплеск насилия пришелся на время засухи. До нее арабы-скотоводы мирно уживались с чернокожими крестьянами. Но как только дожди прекратились, фермеры огородили свои земли из страха, что стада скотоводов сделают почву окончательно бесплодной. Впервые за долгое время ресурсов перестало хватать на всех. И именно тогда люди обратились к насилию". К западу от Судана, в государстве Мали, опустынивание идет не меньшими темпами, при этом играя на руку исламским радикалам. В 2013 году они оказались в шаге от захвата власти. Спасти ситуацию помогло вмешательство французских военных, получивших мандат ООН. Однако рост температуры и наступление Сахары продолжаются, что угрожает природной катастрофой огромному региону, недалеко расположенному от Средиземного моря. Сахель, юг пустыни Сахары, на наших глазах становится сценой "первой в мире климатической войны", — предупредил еще в 2007 году председатель норвежского Нобелевского комитета профессор Оле Данболт Мьёс. Не сезон для дождей

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В регионах с засушливым климатом в наши дни проживает более четверти населения планеты — 2 миллиарда человек. Из-за изменения природных условий немалая часть из них может в обозримом будущем покинуть свои дома. На первой своей стадии климатическая миграция локальна: люди ищут новое место для жизни поблизости от того, которое оставили. Однако если на опустынивание накладывается перенаселение, многие молодые мужчины и женщины оказываются вытолкнутыми за пределы своих стран. По прогнозам ООН, в Африке вынужденных переселенцев из засушливых зон к 2050 году будет насчитываться 60 миллионов человек. В других регионах к ним прибавятся еще десятки миллионов беженцев. Общее количество климатических мигрантов к середине нынешнего столетия прогнозируют в 200 миллионов и даже в миллиард человек. "Разрыв в существующих прогнозах чрезвычайно велик. И все же уже довольно давно приблизительную оценку — 200 миллионов — представил профессор Норман Майерс, пользующийся всеобщим признанием климатолог из Оксфорда. Эту цифру широко цитируют, однако основывается она в основном на подсчете ущерба, который понесут жители прибрежных областей от подъема уровня океана. Последствия дезертификации — наступления пустынь — в нее не включены", — рассказал в разговоре с ТАСС преподаватель лондонского университета Royal Holloway Саймон Берман.

Описание Сомалийцы во временном лагере в Могадишо © AP Photo/Farah Abdi Warsameh

По его словам, рассчитывать на то, что климатическое переселение сдержат границы, не стоит. "Большинство государств, которым угрожает изменение природных условий, относятся к числу беднейших на планете. Это страны Африки за Сахарой, Бангладеш, островные государства Тихого океана. И хотя верно, что изначально люди будут искать пристанище внутри своих собственных стран, экономическое и социальное давление заставит их искать удачи за рубежом, включая самые зажиточные территории мира — глобальный Север", — говорит Берман. Профессор Невшательского университета в Швейцарии Этьен Пиге рассказал ТАСС, что в будущем климатические мигранты вольются в общий поток переселенцев по экономическим причинам, так что отличить одних от других будет практически невозможно. "Мотивация к переезду почти всегда смешанная. А влияние перемены климата — непрямое. К примеру, она приводит в расстройство сельское хозяйство, из-за чего крестьяне решаются на переезд, ведь у них больше нет и не будет прежних доходов", — говорит он. Долгая дорога из дюн

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Воздействие общепланетарного изменения климата не отменяет того, что к опустыниванию могут приводить и действия небольших групп людей на местах. "К примеру, когда скот уничтожает пастбища подчистую, это тоже ведет к образованию пустынь", — рассказал ТАСС профессор Канзасского университета Бимал Паул. Другие причины, которые называют специалисты, — тоже локальны: подсечно-огневое земледелие, уничтожающее леса, и использование разрушительных для почвы удобрений. Почти все эти факторы соотносятся с ростом численности человеческих популяций: чем людей становится больше, тем более опасные трансформации претерпевает природа вокруг них. "Проблема в том, что Черный континент буквально разрушает себя сам своей демографией, и с каждым годом разрыв между числом едоков и производством пропитания растет. В 2050-м ожидается, что африканцев будет 2,5 миллиарда, а, к примеру, Нигерия будет насчитывать 400 миллионов жителей — столько же, сколько сегодня Евросоюз. Вот еще пример: в Сахеле, на юге Сахары, до прихода колонизаторов-европейцев проживали до 20 миллионов человек. Сегодня на их месте 180 миллионов. Разве стоит удивляться, что тонко настроенный баланс этого региона в 3 миллиона квадратных километров полностью разрушен?" — задался вопросом в разговоре с ТАСС французский африканист, в прошлом эксперт Международного трибунала по геноциду в Руанде Бернар Люган.

Описание Рынок в Сахеле © AP Photo/Rebecca Blackwell