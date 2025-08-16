Агентство также приводит данные источника, согласно которым Зеленский "отклонил это требование"

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский в беседе с президентом США Дональдом Трампом по итогам его встречи с российским лидером Владимиром Путиным назвал невозможной уступку Украиной всей территории Донбасса России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его данным, во время телефонной беседы, продлившейся около полутора часов, Трамп проинформировал Зеленского об итогах саммита на Аляске, отметив, что российское руководство якобы "предложило заморозить линию фронта" при условии "полного вывода Украиной войск" из ДНР и ЛНР. Как отметил источник агентства, Зеленский "сказал, что это невозможно". В другом материале Reuters приводит данные источника, согласно которым Зеленский "отклонил это требование".

Газета The Washington Post в свою очередь обращает внимание на то, что разговор Трампа с Зеленским и европейскими лидерами, последовавший за их беседой в формате "один на один", был "куда более напряженным" в сравнении с их консультациями, состоявшимися в преддверии саммита.

Газета The New York Times ранее сообщила со ссылкой на источники, что Трамп после встречи с Путиным на Аляске предложил европейским лидерам план мирного урегулирования, который предполагает уступку Украиной всей территории Донбасса России, включая еще не освобожденные российскими войсками районы. По сведениям источников газеты, Трамп считает, что быстро достичь мирного соглашения можно, если Зеленский согласится передать России оставшуюся часть Донбасса. Взамен, как утверждается, наступит прекращение огня по текущим линиям фронта и будут действовать гарантии безопасности - как для Киева, так и для Европы.