NYT: Трамп назвал признание Донбасса российским быстрым путем к миру

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп после встречи на Аляске с российским коллегой Владимиром Путиным предложил европейским лидерам план мирного урегулирования, который предполагает уступку Украиной всей территории Донбасса России, включая еще не освобожденные российскими войсками районы. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на европейских чиновников.

По их данным, Трамп считает, что быстро достичь мирного соглашения можно, если Владимир Зеленский согласится передать России оставшуюся часть Донбасса. Взамен, как утверждается, наступит прекращение огня по текущим линиям фронта и будут действовать гарантии безопасности - как для Киева, так и для Европы.

Трамп назвал встречу с Путиным замечательной и результативной. После нее он созвонился с Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС, генсеком НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По итогам саммита и телефонных разговоров Трамп заявил, что лучше сразу перейти к заключению мирного соглашения, а не устанавливать перемирие, которое "часто не соблюдается". По его словам, с этим согласны все его собеседники. На 18 августа запланирована встреча Трампа с Зеленским в Белом доме. Как отметил американский лидер, в случае ее успеха будет запланирована новая встреча с Путиным.