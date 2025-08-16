Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп завершили встречу в Анкоридже на Аляске. Они беседовали почти три часа в присутствии руководителей внешнеполитических ведомств и своих помощников.

После Путин и Трамп выступили с заявлениями для СМИ. От ответов на вопросы они воздержались, после чего коротко пообщались на ногах. Затем президент РФ возложил цветы к могилам советских летчиков, похороненных в Анкоридже, и вылетел обратно. Первый за 10 лет визит Путина в США продлился чуть больше пяти часов.

ТАСС собрал основное, что известно о саммите на данный момент.

Начало саммита

Самолет российского лидера сел на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 10:54 по местному времени (21:54 мск). Церемония встречи на летном поле стартовала в 11:10 (22:10 мск).

Прежде чем сделать официальную фотографию на летном поле в Анкоридже, Путин и Трамп обменялись несколькими репликами. Лидеры воздержались от общения с прессой и не стали отвечать на вопросы СМИ.

Саммит начался с общения тет-а-тет в лимузине Cadillac президента США. Таким образом, лидеры начали общение с глазу на глаз еще по дороге к основному месту переговоров.

"Три на три"

Российская делегация первой прибыла на встречу президентов, кадры опубликовала пресс-служба Кремля. Переговоры по формуле "три на три" в закрытом режиме начались в 11:26 (22:26 мск). Помимо глав государств, с российской стороны в них приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, с американской - госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

Войдя в зал, где проходила встреча лидеров, американские и российские журналисты начали отталкивать друг друга, чтобы занять более выгодные места, сообщил корреспондент ТАСС. На просьбу удалиться из зала журналисты начали выкрикивать вопросы, несколько удивив президентов и членов делегаций.

В своем материале телеканал NBC News назвал прием президента РФ теплым, отметив резкий контраст с перепалкой Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме в феврале.

Президенты общались чуть более трех часов, если отсчитывать время от их первой краткой беседы на красной ковровой дорожке. Затем Путин и Трамп провели совместную пресс-конференцию для СМИ, на которой подвели итоги состоявшихся переговоров.

В центре внимания - Украина

Ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов саммита, сообщил президент России. Он выразил надежду, что достигнутое с Трампом понимание откроет дорогу к миру на Украине.

Путин рассказал, что у него с Трампом "наладился очень хороший деловой и доверительный контакт". "И у меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти - и чем быстрее, тем лучше - до завершения конфликта на Украине", - сказал он. Путин отметил, что в последние годы российско-американские отношения скатились "до самой низкой точки со времен холодной войны" и было необходимо "выправлять ситуацию, переходить от конфронтации к диалогу".

Источник ТАСС непосредственно перед началом саммита сообщал, что Путин и Трамп затронут тему глобальной стратегической безопасности, а также прозвучит "в том или ином виде тема санкций и их деструктивности".

"Огромный прогресс"

Трамп на встрече с журналистам заявил, что лидеры "действительно добились огромного прогресса".

"Мы согласились по многим, очень многим пунктам. По паре важных моментов мы еще не совсем договорились, но достигли определенного прогресса. Так что сделки нет, пока нет сделки", - сказал Трамп.

Позднее он заявил журналисту телеканала Fox News, что оценивает прошедшую встречу с Путиным "на 10 из 10".

Возможное продолжение

В завершение своего выступления по итогам саммита президент России на английском предложил провести следующую встречу в Москве. Трамп назвал это возможным, хотя и допустил, что его будут за это критиковать.

Сдержанная реакция СМИ

Американские СМИ сдержанно отреагировали на завершившийся саммит, подчеркивая отсутствие каких-либо объявленных договоренностей или вообще подробностей состоявшихся дискуссий.

The New York Times считает, что Путин смог отсрочить введение новых санкций, а Bloomberg отмечает, что по итогам продолжительных дискуссий "ни один из лидеров не предоставил четких деталей их обсуждений и не указал, нашли ли стороны общий язык". Это, полагает агентство, усилит тревогу в европейских столицах и в Киеве.

Последние встречи Путина с американскими лидерами

Последний раз Путин и Трамп проводили полноценный саммит в июле 2018 года в Хельсинки, встреча длилась более двух часов.

В коротком формате их встреча проходила 1 декабря 2018 года на полях саммита G20, разговор "на ногах" продлился около 15 минут.

Последняя встреча Путина и Трампа прошла 28 июня 2019 года полях саммита G20 в Осаке, тогда переговоры длились 1 час 20 минут.

16 августа 2021 года, после окончания первого президентского срока Трампа, Путин встречался в Женеве с Джо Байденом, тогда беседа продлились 3,5 часа с учетом перерыва.