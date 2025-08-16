"Победы для Путина" и неясный прогресс. Американские СМИ о саммите на Аляске

Американские СМИ оценивают встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже (штат Аляска), обращая внимание на отсутствие подробностей о достигнутом прогрессе

The New York Times полагает, что "для Путина встреча завершилась определенными победами". "Он совершил визит в США, причем не просто так, а на военную базу, его тепло встретил Трамп, кроме того, была достигнута очередная отсрочка [введения] вторичных санкций в отношений России", — пишет газета.

The Wall Street Journal отмечает, что "взгляды всего мира были прикованы к президентам Трампу и Путину, которые провели очень важную встречу на Аляске для обсуждения окончания войны на Украине".

Как подчеркивает портал Axios, "Трамп, по крайней мере публично, пришел к выводу, что эта встреча прошла успешно". "Однако он не сделал никаких конкретных заявлений о том, что было достигнуто", — акцентирует онлайн-издание.

The Hill также обращает внимание на то, что Трамп сообщил о "прогрессе по ключевым пунктам", не уточнив, по каким именно "и какие сохраняются разногласия по урегулированию на Украине".

Bloomberg отмечает, что пресс-конференция "последовала за самой долгой личной встречей двух лидеров". "Несмотря на их продолжительные разговоры, ни один из лидеров не предоставил четких деталей их обсуждений и не указал, нашли ли стороны общий язык, такое положение дел, вероятно, усилит тревогу в европейских столицах и в Киеве о соглашении, которое отодвигает их вклад на второй план", — делает вывод агентство.

