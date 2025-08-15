Дорога к миру. Что заявил Путин после встречи с Трампом

Оценка отношений РФ — США
- Переговоры с Трампом были полезными и конструктивными: "Наши переговоры прошли в уважительной и конструктивной атмосфере. Были весьма обстоятельными и полезными".
- Отношения РФ и США в последние годы скатились "до самой низкой точки со времен холодной войны": "Как известно, российско-американские встречи в верхах не проводились более четырех лет. Это большой срок. Минувший период был очень непростым для двусторонних отношений, и, скажем прямо, они скатились до самой низкой точки со времен холодной войны, и это не идет на пользу ни нашим странам, ни миру в целом".
- Двусторонний товарооборот РФ и США при Трампе стал повышаться, хотя пока и носит символический характер: "С приходом новой администрации США двусторонний товарооборот начал у нас повышаться, все это носит пока такой символический характер, но все-таки плюс 20%. Я говорю о том, что у нас много интересных направлений для совместной работы".
- России и Соединенным Штатам есть что предложить друг другу в разных сферах от технологий до Арктики: "Очевидно, что российско-американское деловое и инвестиционное партнерство имеет огромной потенциал. России и США есть что предложить друг другу в торговле, энергетике, в цифровой сфере, в высоких технологиях и освоении космоса. Актуальным видится взаимодействие и в Арктике, возобновлении межрегиональных контактов, в том числе между нашим Дальним Востоком и американским западным побережьем".
Об украинском урегулировании
- Договоренности на Аляске "станут опорной точкой для решения украинской проблемы" и восстановления отношений РФ и США.
- Россия считала и считает украинский народ братским, а происходящее — трагедией и тяжелой болью.
- РФ заинтересована в том, чтобы положить конец украинскому кризису: "Наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец".
- Россия готова работать над безопасностью Украины: "Я согласен с президентом Трампом, он сегодня говорил об этом, что должна быть обеспечена и безопасность Украины. Конечно, мы готовы над этим работать". Достигнутое с Трампом понимание откроет дорогу к миру на Украине, надеется российский лидер.
- Если бы Трамп был президентом в 2022 году, войны с Украиной бы не было: "Я помню, что в 2022 году во время последних контактов с прежней администрацией, я тогда пытался убедить своего прежнего американского коллегу [Джо Байдена] в том, что не нужно доводить до ситуации, после наступления которой могут наступить тяжелые последствия в виде боевых действий. И прямо сказал тогда, что это большая ошибка".
- К завершению конфликта на Украине удастся дойти "чем быстрее, тем лучше".
О соседских отношениях
- Проведение саммита между Россией и США на Аляске является логичным, поскольку обе страны являются соседями: "Вполне логично встретиться здесь, ведь наши страны, хоть их разделяют океаны, — близкие соседи".
- Россия признательна США за бережное отношение к памяти советских воинов, захороненных на Аляске: "На военном кладбище всего в нескольких километрах отсюда захоронены советские пилоты, погибшие при выполнении той героической миссии (во время перегона в Советский Союз самолетов из США в рамках ленд-лиза — прим. ТАСС). Признательны американским властям и гражданам за бережное отношение к их памяти. Это выглядит достойно и благородно".
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн