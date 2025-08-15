Москва искренне заинтересована в завершении украинского кризиса, подчеркнул президент

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Россия считала и считает братским народ Украины, а происходящее - трагедией и тяжелой болью. Поэтому Москва искренне заинтересована в том, чтобы положить конец кризису, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно, братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни - и все происходящее для нас - это трагедия и тяжелая боль", - сказал он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

"Поэтому наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец", - подчеркнул Путин.