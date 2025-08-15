Путин рассчитывает, что договоренности на Аляске станут основой решения кризисов

Президент России отметил доброжелательный и доверительный тон беседы с лидером США

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что достигнутые на Аляске договоренности станут опорной точкой для решения украинской проблемы и восстановления отношений Москвы и Вашингтона.

"Рассчитываю, что сегодняшние договоренности станут опорной точкой не только для решения украинской проблемы, но и положат начало восстановлению деловых, прагматичных отношений между Россией и США", - указал Путин на совместной пресс-конференции с американским лидером Дональдом Трампом после переговоров на Аляске.

Глава российского государства поблагодарил Трампа "за совместную работу, за доброжелательный и доверительный тон беседы".

"Главное, что с обеих сторон был настрой на результат, - подчеркнул Путин. - Мы видим, что президент США имеет четкое представление о том, чего хочет добиться, искренне заботится о процветании своей страны и в то же время проявляет понимание наличия у России своих национальных интересов".