16 августа, 01:58,
обновлено 16 августа, 02:10
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин назвал логичным проведение саммита на Аляске

© ТАСС/ Ruptly
Президент России пояснил, что обе страны являются близкими соседями

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Проведение саммита между Россией и США на Аляске является логичным, поскольку обе страны являются соседями, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции лидеров двух стран по итогам переговоров в узком формате.

"Хотел бы еще раз поблагодарить моего американского коллегу за предложение приехать на Аляску. Вполне логично встретиться здесь, ведь наши страны, хоть их разделяют океаны, - близкие соседи", - отметил глава российского государства. 

