Путин и Трамп начали встречу в Анкоридже: формат, составы делегаций и темы

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начался с общения тет-а-тет в лимузине американского лидера. Трамп встретил Путина прямо на взлетной полосе на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон, политики пожали друг другу руки. ТАСС собрал главное, что известно на данный момент

О формате переговоров

Саммит Путина и Трампа начался с общения тет-а-тет в лимузине президента США © ТАСС/ Reuters

Далее встреча Путина и Трампа пройдет в формате беседы "три на три". Путина будут сопровождать помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, заявил CNN пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как ранее сообщал Ушаков, затем Путин и Трамп продолжат переговоры "за рабочим завтраком". Переговоры в составе делегаций пройдут по формуле "пять на пять". По словам помощника российского лидера, "где-то рядом будет находиться и группа экспертов".

После Путин и Трамп дадут совместную пресс-конференцию для СМИ, "на которой подведут итоги состоявшихся переговоров".

Россия и США не планируют готовить какой-либо документ по итогам переговоров лидеров, "но, учитывая, что будет совместная пресс-конференция, президент, конечно же, очертит тот круг договоренностей, пониманий, которых ему удастся достичь", сообщил Песков.

Составы делегаций

Кремль опубликовал кадры встречи Владимира Путина и Дональда Трампа © ТАСС/ Kremlin.ru

В состав российской делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Как сообщили в Белом доме, Трампа будут сопровождать госсекретарь Марко Рубио, министры финансов и торговли Скотт Бессент и Говард Латник, а также директор ЦРУ Джон Рэтклифф и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Кроме того, в состав делегации Трампа вошли шеф протокола США Моника Кроули, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сюзан Уайлс, ее заместители Джеймс Блэр, Бо Харрисон, Дэн Скавино, директор по коммуникациям, секретарь и помощник американского президента Стивен Чун, Кэролайн Ливитт и Ник Луна, а также спичрайтер Трампа Росс Уортингтон и помощник, ответственный секретарь аппарата сотрудников Белого дома Уилл Шарф.

О месте проведения

Обстановка у военной базы Элмендорф-Ричардсон на Аляске © ТАСС/ Reuters/ Anadolu Agency

Встреча лидеров проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска.

По данным телеканала CNN, американские чиновники в последние дни столкнулись с серьезной проблемой при поиске места для саммита. Выяснилось, что из-за пика туристического сезона на Аляске практически не осталось доступных и при этом подходящих для встречи на высшем уровне площадок. После рассмотрения вариантов в Джуно, Анкоридже и Фэрбенксе организаторы пришли к выводу, что только Анкоридж располагает подходящими объектами.

Источники отмечают, что Белый дом надеялся избежать проведения встречи с российским лидером на американском военном объекте. Однако база Элмендорф-Ричардсон оказалась единственным местом, отвечающим всем требованиям.

Какие темы обсудят президенты

По словам Ушакова, центральной темой саммита Путина и Трампа будет урегулирование украинского кризиса, но лидеры обсудят и другие темы, "будут затронуты и более широкие задачи для обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы". Главы государств также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.

Трамп заинтересован в обсуждении улучшения отношений России и США, однако намерен посвятить встречу с Путиным мирному урегулированию конфликта на Украине, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Она отметила, что американский лидер планирует лучше понять позицию России для достижения мира.

Заявления лидеров после анонсирования встречи

Путин заявил, что заинтересованность во встрече была проявлена с обеих сторон, а "кто там какое слово сказал первым, это уже не имеет значения". Во время совещания по подготовке к саммиту российский лидер отметил, что администрация США принимает достаточно энергичные и искренние усилия для урегулирования по Украине. По словам президента, необходимо выйти на договоренности, создающие долгосрочные условия мира между Россией и Украиной и во всей Европе.

Трамп заявил, что ожидает конструктивной встречи с Путиным. Американский лидер отметил, что она будет скорее предварительной. Он также допустил, что по итогам встречи может выйти из дипломатических усилий по урегулированию украинского кризиса. Кроме того, Трамп заявил, что будет убеждать Путина завершить конфликт.

Американский лидер также отметил, что США изучают вопрос территорий, "за которые ведутся бои на протяжении трех с половиной лет", и рассчитывают на "некоторый обмен". Позже Владимир Зеленский в своем обращении подчеркнул, что ответ на территориальные вопросы уже есть в Конституции Украины и "отступать от этого никто не будет". 12 августа он заявил, что не может вывести войска из Донбасса, так как опасается "будущего наступления" оттуда.

Обсуждения возможности участия Зеленского

Путин отмечал, что не против встречи с Зеленским, но для таких контактов необходимо создать условия. Однако, по его словам, "до создания таких условий, к сожалению, пока далеко".

Позже американский президент заявил об отсутствии намерения приглашать Зеленского на встречу.

Источники ТАСС также сообщали, что приезда Зеленского на Аляску ожидать не стоит.

Подготовка встречи

7 августа помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа. Заявления о готовящейся встрече были сделаны после визита спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву 6 августа, где его принял Путин.

8 августа Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа.

Позже планы проведения этих переговоров подтвердил Ушаков. Он уточнил, что Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории.

В рамках подготовки к саммиту Путин провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента.

Подготовка ко встрече лидеров прошла "в весьма и весьма сжатые сроки", однако "все параметры соблюдены", отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.