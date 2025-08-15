"Совместная работа предпочтительнее конфликтов". Как встречались Путин и Трамп

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп готовятся к проведению первой встречи с начала второго срока республиканца на посту главы государства. Переговоры, которые пройдут 15 августа на американской военной базе Эльмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж на Аляске, стали самым обсуждаемым событием последних дней. До этого Путин и Трамп встречались шесть раз во время первого срока американского президента (2017–2021)

"Телевизионный очень сильно отличается от реального человека"

Первая встреча Путина и Трампа состоялась в рамках саммита G20 в Гамбурге 7 июля 2017 года — через 167 дней после вступления в должность президента США. В тот момент в российско-американских отношениях наблюдалось охлаждение, которое началось еще в период президентства Барака Обамы.

К моменту переговоров у глав государств накопилась масса тем, которые они хотели обсудить друг с другом. До этого они говорили только по телефону. Их первая встреча продлилась 2 часа 15 минут вместо запланированных 30–45 минут.

Главными темами беседы президентов стали ситуации в Сирии и на Украине, корейская ядерная программа, борьба с терроризмом, кибербезопасность, арестованная дипломатическая собственность России в США. Стороны договорились об обеспечении выполнения режима прекращения огня в зоне деэскалации на юго-западе Сирии, создании двустороннего канала связи между представителями РФ и США по вопросам урегулирования ситуации на Украине, формировании специальной двусторонней рабочей группы по вопросам кибербезопасности, а также об упрощении процесса назначения новых послов.

Позже в тот же день главы государств провели неформальную беседу за ужином. Путин после встречи с американским коллегой отмечал, что "телевизионный" Трамп "очень сильно отличается от реального человека". Российский лидер выразил надежду, что отношения с ним помогут восстановить связи двух стран. Трамп, в свою очередь, назвал встречу с российским коллегой грандиозной.

"Он воспитанный человек и комфортный в общении"

Следующая встреча Путина и Трампа прошла 11 ноября 2017 года на саммите лидеров экономик стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме. Интригой до последнего оставался вопрос о том, проведут ли президенты официальные переговоры, но они так и не состоялись. Причиной был назван плотный график американского лидера.

В итоге они провели лишь несколько кратких контактов "на ногах". Политики встретились во время церемонии фотографирования участников форума. Главы государств поприветствовали друг друга рукопожатием, Трамп по-дружески положил руку на плечо Путину. Хозяин Белого дома разместился по правую руку от российского коллеги. Тогда они и обменялись несколькими фразами.

Президенты в ходе саммита успели одобрить совместное заявление по Сирии, подтвердив решимость бороться с терроризмом и поддерживать военные каналы связи. Они согласились, что сирийский конфликт должен быть урегулирован в рамках Женевского процесса, и призвали все страны ООН увеличить вклад в помощь Сирии.

Путин тогда отмечал, что президент США "ведет себя в высшей степени корректно, доброжелательно". "Он воспитанный человек и комфортный в общении для совместной работы", — говорил российский лидер.

"Отношения изменились примерно четыре часа назад"

Очередная встреча российского и американского лидеров состоялась 16 июля 2018 года в Президентском дворце в Хельсинки. Она продлилась более двух часов в формате "тет-а-тет", а затем продолжилась в расширенном составе. Президенты обсуждали двусторонние отношения, конфликт в Сирии, вопросы энергетики и кибербезопасности. Главы государств отмечали заинтересованность в улучшении отношений между странами.

Российский лидер рассказал, что передал Трампу записку с предложением по нераспространению ядерного оружия. По его словам, эти переговоры отразили совместное "желание выправить негативную ситуацию в двусторонних отношениях, наметить первые шаги по их оздоровлению, восстановлению приемлемого уровня доверия и возвращению к сотрудничеству прежнего уровня".

Как отмечал тогда Трамп, "дипломатия и совместная работа предпочтительнее конфликтов и враждебного отношения". Он обращал внимание, что продуктивный диалог хорош не только для США и для России, но и для всего мира.

"Даже во время напряженности в период холодной войны, когда мир был совсем иным по сравнению с сегодняшним, США и Россия были в состоянии поддерживать прочный диалог. Но наши отношения никогда не были хуже, чем сейчас. Тем не менее это изменилось примерно четыре часа назад (с началом саммита — прим. ТАСС), я в этом убежден", — сказал он.

Короткая беседа "на ногах"

Путин и Трамп также встречались 11 ноября 2018 года на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Полноценных переговоров между ними тогда не состоялось, они лишь пожали друг другу руки и кратко побеседовали в ходе рабочего завтрака. Они обсуждали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сирийское урегулирование, ситуацию в Саудовской Аравии, санкции, Афганистан, Китай и Северную Корею.

Но возможности провести обстоятельную беседу у российского и американского лидеров все же не было. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Путин после рабочего завтрака поехал на Международный форум мира, а Трамп покинул Елисейский дворец. Российский и американский лидеры, как говорил Песков, сказали друг другу: "До встречи".

"Встреча давно назрела"

Владимир Путин и Дональд Трамп провели неформальную беседу 1 декабря 2018 года на полях саммита G20 в аргентинском Буэнос-Айресе. Изначально планировалась полноформатная встреча лидеров, но она не состоялась. Они пообщались во время ужина, беседа длилась около 10–15 минут.

"Мы, что называется, "на ногах", — там [на саммите] все друг с другом общаются, — мы тоже пообщались с президентом Трампом. В двух словах я ответил на его вопросы, связанные с этим инцидентом в Черном море [провокацией украинских военных кораблей в Керченском проливе]", — сказал Путин журналистам.

По его словам, каждый из них остался при своем мнении относительно этой ситуации.

Говоря о перспективах полноформатной встречи со своим американским коллегой, он выразил надежду, что она все же состоится, "когда американская сторона будет к этому готова".

"Жаль, что нам не удается провести полноформатную встречу. Полагаю, она давно назрела. Связано это с вопросами стратегической стабильности, особенно после того, как президент [США] объявил о намерении Соединенных Штатов выйти из Договора по ракетам средней и меньшей дальности", — сказал российский лидер.

"Он прекрасный человек"

Встреча Путина и Трампа также состоялась на саммите G20 в Японии 28 июня 2019 года. Она продлилась более часа. Они обсудили проблемы Ирана, Украины, Сирии и Венесуэлы. Главы государств договорились продолжить диалог по контролю над вооружениями.

"Мы говорили о том, что, как мне кажется, является очень важным, о введении лимитов на то, что он приобретает и мы приобретаем в ядерной сфере, в сфере контроля над вооружениями. Мы много говорили о контроле над вооружениями", — говорил Трамп.

По его словам, они также обсудили тему приписываемого РФ вмешательства в американские выборы. "Вы знаете, что он полностью это отрицает. Сколько раз можно заставлять человека отрицать что-то? Но в прошлом он это отрицал, он отрицал это публично. Но мы говорили об этом, мы говорили о многих других вещах", — сказал американский президент.

Как рассказал Путин, его коллега в рамках их диалога сделал приоритетной тему задержания в РФ украинских моряков.

Он оценил беседу с Трампом как хорошую, очень деловую и прагматичную. "Мы практически прошлись по всему перечню вопросов, которые представляют взаимный интерес. Это касалось и наших экономических отношений, они находятся в неудовлетворительном состоянии", — говорил Путин.

"Я считаю, у нас была отличная встреча. Я думаю, он прекрасный человек. Мы многого достигли, мы начали обсуждать торговлю. У нас должна быть торговля между Россией и США, двумя великими странами", — отмечал тогда Трамп.

Владимир Путин тогда пригласил Трампа в Москву на празднование 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Трамп отреагировал на приглашение позитивно, но в итоге не приехал.

Лидия Мисник