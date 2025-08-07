Челночная дипломатия Уиткоффа: Москва сказала свое слово, чем ответит Трамп?

Андрей Суржанский — по итогам встречи российского президента и спецпосланника американского лидера и откликах на следующий день

Состоялась встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника главы США Стивена Уиткоффа, о которой последний сразу же доложил Дональду Трампу. Обращает на себя внимание то, что в Вашингтоне и Москве назвали переговоры продуктивными и полезными. При этом президент США на встрече с журналистами в Белом доме подчеркнул, что считает их не прорывом, а частью долгой работы.

Комментируя возможность проведения встречи с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, он сообщил о "хороших шансах" на то, что она состоится "очень скоро". Строить прогнозы о том, когда завершится конфликт, он не стал, выразив надежду, что скажет об этом "в течение недель, возможно, раньше".

Обмен сигналами

Как сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин и Уиткофф провели "весьма полезный и конструктивный разговор", в ходе которого Россией "по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы". "Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа", — добавил он. По словам Ушакова, стороны также обсудили "перспективы возможного развития стратегического сотрудничества".

Президент США подтвердил, что поставленные им для достижения договоренностей сроки, которые он уже сдвигал, истекают. В то же время Трамп не упомянул возможные санкции или другие последствия для России в случае, если согласия не будет достигнуто за это время, сместив акцент на идущий переговорный процесс. Вместо этого он пригрозил множеством "вторичных санкций" против торговых партнеров РФ, включая Китай. Говоря о пошлинах в отношении Индии, он допустил, что в будущем они могут быть отменены, если будет достигнут прогресс по Украине.

США лучше понимают РФ

Как заявил госсекретарь США Марко Рубио, благодаря состоявшейся в среду встрече у Вашингтона "есть лучшее понимание условий, при которых Россия готова закончить войну". "Теперь нам предстоит сравнить это с тем, что готовы предпринять украинцы и наши европейские союзники, но в первую очередь, конечно, украинцы", — добавил Рубио.

Как сообщили ранее источники, Уиткофф планировал обсудить с руководством РФ прекращение Россией и Украиной воздушных ударов. Ежедневные атаки беспилотников наносят урон обеим сторонам, и в Вашингтоне считают, что прекращение этого может стать первым важным шагом на пути к более широкому перемирию и в перспективе к достижению мира.

Причем миссия Уиткоффа изображалась некоторыми западными политологами как последний шанс договориться. Вопрос в том, какие инструкции изначально получил эмиссар Трампа от своего босса — торговаться или предъявлять очередной ультиматум?

Думаю, скорее первое, поскольку ультиматумы Трамп привык выдвигать самостоятельно, зачастую — в своей социальной сети Truth Social. В политологической блогосфере уже даже всплыли детали, касающиеся обсуждения возможного перемирия. Это эмбарго на ввод иностранных войск НАТО на территорию Украины, прекращение поставок вооружения Киеву, прекращение силовой мобилизации там, создание реально нейтрального механизма контроля над перемирием.

Напомню, что президент США пригрозил применить тарифы в отношении России и вторичные тарифы в отношении покупателей нефти у страны, если Владимир Путин не согласится на прекращение огня именно до конца недели — изначальный срок в 50 дней был сокращен Трампом. А после визита Уиткоффа в Москву обе стороны не скрывали своего удовлетворения его итогами. То есть произошли какие-то подвижки, о которых Трамп сразу же проинформировал главных европейских союзников США.

Так, по информации Bild, Трамп по телефону сообщил канцлеру Германии Фридриху Мерцу о том, что разговор Уиткоффа и Путина был продуктивнее, чем ожидалось. Также президент США переговорил с Зеленским. Тот в Telegram-канале заявил, что позиция Киева и партнеров заключается в необходимости окончания военного конфликта. "И это должно быть честное завершение", — отметил он.

На двоих или на троих?

Спецпредставитель президента США Уиткофф упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского. Однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Считаем главным, чтобы эта встреча была успешной и результативной", — подчеркнул он.

Кстати, место проведения встречи российского и американского лидеров согласовано, о нем Кремль проинформирует позже.

Как ранее заявлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава Белого дома выражал готовность приехать в Турцию в случае прибытия Владимира Путина ради мирных договоренностей по Украине. Однако пока Анкара не получала официальных запросов или сигналов о возможности проведения переговоров президентов США и России.

При этом агентство Reuters и газета The New York Times ранее сообщили о намерении американского лидера встретиться с российским коллегой и Зеленским уже на следующей неделе. Госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox Business отметил, что сначала надо сблизить позиции сторон, иначе "никакого толка от этой встречи не будет".

Отечественные и зарубежные политологи расшифровывают нынешнюю информацию по-разному. Одни говорят, что для Путина цели СВО гораздо важнее всего остального, а потому налаживание отношений с США выглядит весьма проблематичным. Другие считают, что, наоборот, восстановление сотрудничества с Соединенными Штатами, предусматривающее отмену санкций, как американских, так и европейских, — это чуть ли не главное, что сейчас интересует российскую сторону.

Думаю, на самом деле очевидно, что задача эта двуединая и при ее решении высшим критерием являются стратегические интересы России.