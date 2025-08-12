Европасьянс "Аляска": как ЕС будет льстить Трампу и пугать его Россией

Денис Дубровин — о том, что предпринимает Запад в попытках отговорить американского лидера от сотрудничества с Путиным

Брюссель и европейские столицы развили бурную деятельность в преддверии саммита на Аляске. Их гонит не просто страх перед договоренностью России и США, а перед тем, что вслед за этим Вашингтон бросит Европу.

Лейтмотив

Для многих европейских элитариев сам факт визита президента РФ в США — что-то вроде святотатства. Для них — это акт легитимизации российского президента, который, по мнению самих европейцев, ее якобы утратил, начал борьбу против интересов США. Или против "миропорядка, основанного на правилах", кому как нравится.

Думаю, реакция в Старом Свете на этот саммит была бы менее острой, если бы он проходил в нейтральной стране (например, ОАЭ).

Лейтмотив судорожных телефонных переговоров и экстренных встреч в европейских столицах: "Трамп сольет". Ужас перед этой встречей и интенсивность, с которой европейцы цепляются за американского президента Дональда Трампа, сами по себе означают одно: Европа понимает, что одна не вытянет украинский конфликт и не готова его завершить даже патом с разделом Украины на части. Слишком много Брюссель, Лондон и иные вложили в идею "стратегического поражения России".

Еврориски

Если не удастся хотя бы объявить о таком поражении — это будет персональный крах практически всех представителей европейской политической элиты. Более того, это может подорвать только что начатую (сомнительную) модель перезапуска европейской экономики с опорой на военные заказы. Также прекращение конфликта подорвет возможности уже запущенного свертывания европейской социальной системы, которую экономика ЕС не вытягивает. Изначально ее предполагалось сжать под предлогом "экологического (то есть сниженного) потребления", а теперь появилась новая и лучшая возможность — в условиях якобы "предвоенной ситуации".

Еврошансы

Европейцы изо всех сил ищут возможность саботировать саммит на Аляске или повлиять на его результат. Шансов сорвать встречу политическими или дипломатическими мерами у Европы сейчас нет.

Попытаться что-то сделать с помощью военной провокации может лишь Украина при поддержке НАТО. Но тут, по сути, помешал Израиль. После всего, что произошло в Газе, военная провокация, которая теоретически могла бы повлиять на российско-американский саммит, должна быть уже чуть ли не ядерных масштабов. А возможно, в буквальном смысле. Устроить такое сейчас при всем желании сложно.

Поэтому европейским лидерам остается один путь: пытаться влиять на Трампа. Они тешат себя тем, что влиянию лидер США, мол, подвержен, особенно если льстить и нажимать на его эго.

Евросуета

За последние трое суток по этой теме прошли уже две европейские крупные встречи: нацсоветников по безопасности в Лондоне и министров иностранных дел ЕС в онлайне. К слову, фотографии с последнего мероприятия заставляют думать, что немалая часть западных министров находится в отпусках, на курортах и круизах — судя по наспех сооруженному фону их выступлений.

Но все еще впереди.

Завтра, 13 августа, канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступит модератором телеконференции с участием самого Трампа, лидеров ведущих стран ЕС, главы Еврокомиссии, генсека НАТО и Владимира Зеленского. Впрочем, с этой встречей много непонятного. В частности, Берлин заявил, что встреча пройдет "в несколько раундов". То есть велика вероятность, что Трамп не собирается выслушивать всех, скажет, что хотел, в одном коротком раунде, а дальше: "Я все, беседуйте без меня".

Что европейцы могут сказать Трампу? Ничего принципиально нового они не придумали. Во-первых, что от России надо требовать перемирия или хотя бы частичного перемирия без дополнительных условий. Во-вторых, что надо продолжать накачивать Украину оружием, в том числе и во время гипотетического перемирия, поскольку это якобы способствует европейской безопасности. В-третьих, что РФ нужно сейчас давить новыми санкциями, особенно по нефти.

По санкциям европейские лидеры сделали уже так много заявлений об их "невероятной эффективности", что, похоже, поверили в это и сами. Мол, надо еще немножко нажать, и Россия скоро посыплется. Это они твердят с февраля 2022 года.

Евроинтересы

Цели европейцев выдала бесхитростный евродипломат Кая Каллас: "На переговорах с Россией США должны защищать интересы Европы и Украины". И тут есть только два вопроса: кому и почему США это должны?

В реальности Вашингтон всегда делает только то, что ему выгодно. Пока была надежда, что конфликт на Украине позволит сломить Россию, привести к смене власти в ней и ликвидировать таким образом одного из главных оппонентов США, а возможно, и предоставить Штатам и сателлитам доступ к российским ресурсам, Вашингтон вкладывался в конфликт по полной программе. На это и была ставка Демпартии и ассоциированных с ней сил.

Сейчас всем в Вашингтоне более-менее ясно, что Россия не обрушится и стратегического поражения ей нанести не удастся. И дилемма для США: что выгоднее — продолжение войны или ее завершение.

Евросделка

Европейцы будут "продавать" Трампу продолжение войны. Им нужно показать, что для США это выгоднее. Мол, это, в частности, позволит европейским странам выполнить их обязательства по "огромным военным закупкам в США".

Главную роль в таком диалоге с американским лидером, вероятно, отводят генсеку НАТО Марку Рютте, которого в его родных Нидерландах за глаза называют "торговцем". Не без оснований, кстати. Он уже "продал" европейцам план увеличения военных расходов в рамках НАТО с 2 до 5% ВВП, и он "продал" Трампу (а в реальности не Трампу, а опять же европейцам) модель поставок американского оружия на Украину за деньги стран ЕС.

Теперь ему предстоит "продать" Трампу план сохранения трансатлантического единства за счет России.

И, помимо вопроса выгоды, европейцы явно будут пытаться нажимать на болевые точки Трампа — нежелание показаться слабым, или, вернее, недостаточно крутым. Лести и восхваления талантов (особенно дипломатических) американского президента ("папочки", по выражению Рютте) ожидается много.

Евроужас

Еврострах перед предстоящим саммитом России и США, пожалуй, лучше всего выразила обложка британского журнала The Economist, где под заголовком "Худший кошмар Европы" на кроваво-красном фоне Дональд Трамп и Владимир Путин сидят во главе черного стола, а пустые готические стулья вокруг символизируют отсутствие Европы за столом переговоров. Кто только не перепостил в соцсетях и в России, и на Западе эту обложку…

Есть здесь, правда, одно "но": это номер за 22–28 февраля 2025 года. А это означает, что ужас перед прямой договоренностью России и США живет в сердцах европейской элиты (или ее глобалистского большинства) все эти полгода — по сути, с момента прихода Трампа в Белый дом.

В европейских властных коридорах — как в клетушках офисов Еврокомиссии, так и в обветшалых дворцах национальных столиц — у этого ужаса есть имя. Причем настолько страшное, что его в публичном пространстве никто не решается произнести вслух. Имя ему "крах атлантического единства". Он же крах европейской системы безопасности, или крах миропорядка, основанного на правилах.

Еврообман

Этот страх тоже не вполне соответствует действительности. Америка никогда не бросит Европу полностью. Напротив, она будет в какой-то мере держаться за нее, выкачивая жизненные ресурсы, которых Вашингтону уже не удается получить в нужном объеме от глобального Юга, в первую очередь — от Китая и Индии.

Играя от этого понимания, Европа в теории имеет немалые возможности хотя бы попытаться сбалансировать свое положение, нивелируя зависимость от США развитием отношений с другими партнерами. Но выбор Брюсселя и европейских столиц, похоже, иной — отдать все, лишь бы не выпустить США из союзнических объятий.

Евробеда

Однако беда европейского политического сообщества в том, что "атлантическое единство" — то есть совместное управление миром под руководством и военным прикрытием США с опорой на трудовые, природные и интеллектуальные ресурсы стран третьего мира — это единственная картина, которая существует в их сознании, других моделей там просто нет.

Или единственная картина мира, в которой Европа может действительно занимать передовую позицию. А не оказаться вдруг на периферии всех глобальных процессов перед перспективой жесткой внутренней перестройки всей своей идеологической, а затем и социально-экономической модели.

Кстати, убийственная сделка по пошлинам, которую в конце июля ЕС заключил с США, принята европейцами исходя из того же священного ужаса. Любые потери лучше, чем "крах атлантического единства", поскольку потери можно всегда попытаться отыграть позже.

80 лет украинизации

"Атлантическое единство" вбивали в головы жителей Западной Европы на протяжении последних 80 лет, через всю систему американской пропаганды — от Голливуда и "Радио Свободы" до Форумов молодых лидеров и американского "Германского фонда Маршалла" (внесен Минюстом РФ в список нежелательных организаций на территории России). Причем речь идет не только о политической элите. Эта идея постепенно, с годами захватывала все гуманитарное пространство Западной Европы, а потом крайне агрессивно и интенсивно — и Восточной.

Ее внедрение началось фактически с "денацификации" Германии, которая сопровождалась сначала ползучей, а затем все более агрессивной "декоммунизацией". То есть зачистка велась одновременно и правого, и левого политических секторов, пока весь политический спектр не стал монотонным. Затем эта практика была распространена с небольшими корректировками на остальные страны Западной, а потом и Восточной Европы, которые прошли экспресс-курс… А также на Украину и ряд других постсоветских стран, где был турбокурс.

Тема идеологической обработки Европы и превращения ее в более атлантическое сообщество, чем сами США, — крайне интересна, но она для отдельного исследования.

Идеологическая победа США?

Здесь я упомяну главное: атлантизм является доминирующей и господствующей идеологией в Европе. Те, кто не является ее адептом, не имеют сегодня шанса на место во власти. Более того, атлантические взгляды разделяют большинство сотрудников СМИ и представителей экспертно-аналитического сообщества.

Именно поэтому истерику в западных масс-медиа по поводу опасного для атлантизма саммита США и России не нужно нагнетать и направлять какими-то специально срежиссированными вбросами и методичками. Она рождается естественным путем.

Редакторы и журналисты переживают тот же экзистенциальный кризис, что и европолитики. Поэтому публикации некогда респектабельных СМИ с "разоблачениями" тайных подробностей будущей встречи Трампа и Путина со ссылкой на три, пять и более "анонимных", но "хорошо осведомленных источников" зачастую рождаются в европейских редакциях, а то и в головах отдельных журналистов абсолютно спонтанно, без всяких руководящих указаний.

В каком-то смысле такое единство взглядов европейской элиты — это стратегическая победа идеологической системы США. Но не над противниками Америки, а над ее первыми и самыми верными союзниками. Теперь же Трампу предстоит столкнуться с последствиями этой удушающей любви к Америке. Впрочем, пока он лишь извлекает из нее дивиденды.