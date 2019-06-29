Трамп сообщил, что обсуждал с Путиным вопросы контроля над вооружениями

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и глава российского государства Владимир Путин на встрече в Осаке подробно обсудили вопросы, связанные с контролем над вооружениями, в том числе ядерными. Об этом американский лидер сообщил в субботу на пресс-конференции по итогам своего участия в саммите Группы двадцати в Японии.

"Мы говорили о том, что, как мне кажется, является очень важным, о введении лимитов на то, что он приобретает и мы приобретаем в ядерной сфере, в сфере контроля над вооружениями. Мы много говорили о контроле над вооружениями", - сказал Трамп.