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Трамп заявил, что на переговорах с Путиным "достигнуто многое" в сфере торговли

Глава Белого дома отметил, что это была "отличная встреча"
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© Михаил Метцель/ТАСС

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на переговорах в пятницу обсуждали тему торговли между странами и "многого достигли" по этой теме.

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С таким заявлением выступил в субботу американский лидер в эфире телеканала "Россия-24".

"Я считаю, у нас была отличная встреча. Я думаю, он прекрасный человек. Мы многого достигли, мы начали обсуждать торговлю. У нас должна быть торговля между Россией и США, двумя великими странами", - сказал Трамп.

"Вчера была прекрасная встреча, он необычайный человек", - добавил глава Белого дома.

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