Трамп заявил, что на переговорах с Путиным "достигнуто многое" в сфере торговли

ОСАКА /Япония/, 29 июня. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на переговорах в пятницу обсуждали тему торговли между странами и "многого достигли" по этой теме.

Путин завершил первый день работы на G20

Официальные переговоры и неформальные встречи. Путин завершил первый день работы на G20

С таким заявлением выступил в субботу американский лидер в эфире телеканала "Россия-24".

"Я считаю, у нас была отличная встреча. Я думаю, он прекрасный человек. Мы многого достигли, мы начали обсуждать торговлю. У нас должна быть торговля между Россией и США, двумя великими странами", - сказал Трамп.

"Вчера была прекрасная встреча, он необычайный человек", - добавил глава Белого дома.