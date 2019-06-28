Официальные переговоры и неформальные встречи. Путин завершил первый день работы на G20

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принял участие в работе первого дня саммита "Большой двадцатки", а также провел ряд двусторонних и многосторонних встреч на полях G20.

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Свою рабочую программу на саммите "двадцатки" глава российского государства начал со встречи с коллегами по БРИКС - объединению Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Затем состоялась встреча в формате РИК (Россия - Индия - Китай). Самой ожидаемой на саммите стала встреча президента РФ с его американским коллегой Дональдом Трампом. Переговоры лидеров РФ и США продолжались 1 час 20 минут. "Подтверждено и даже инициировано желание обсуждать широкий спектр [вопросов] - от экономики до стратегической стабильности", - сообщил журналистам по итогам встречи глава МИД РФ Сергей Лавров. Улучшение отношений между США и РФ отвечает интересам обеих стран и всего мира, говорится в заявлении Белого дома по итогам переговоров лидеров двух стран. Путин провел также встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, где в формате один на один обсуждалось, в том числе дело Скрипалей, а затем в расширенном формате - более широкий круг вопросов. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "это была двусторонка после изрядного перерыва в общении на высшем уровне". БРИКС и РИК На встрече с коллегами по БРИКС президент РФ заявил, что объединение должно играть более весомую роль в мировой финансовой системе и добиваться продолжения реформы Международного валютного фонда. Путин отметил также, что Россия выступает за совместную реализацию инициативы Бразилии по блокировке источников финансирования терроризма. "Мы все эти идеи поддерживаем и настроены на их совместную реализацию", - подчеркнул он.

BRICS Leaders Group Photo:



Brazil - President Jair Bolsonaro

Russia - President Vladimir Putin Prime India - Prime Minister Narendra Modi China - President Xi Jinping

South Africa - President @CyrilRamaphosa.#BRICS #G20 #BetterAfricaBetterWorld pic.twitter.com/I7vzy81KAn — PresidencyZA (@PresidencyZA) June 28, 2019

Выступивший на встрече председатель КНР Си Цзиньпин высказал мнение, что страны БРИКС должны повысить свою жизнестойкость и способность справляться с внешними рисками. "Мы должны придерживаться единства и работать сообща, чтобы создать новый мировой порядок, основанный на справедливости и на взаимовыгодном сотрудничестве", - сказал он, добавив, что страны БРИКС должны укрепить стратегическое партнерство. Лидер КНР обратил также внимание на необходимость развития сотрудничества в формате "БРИКС плюс", которое "является естественным продолжением нашего сотрудничества". Главы государств и правительств стран БРИКС по итогам неформальной встречи на полях саммита приняли совместное заявление, в котором с удовлетворением отметили, что "страны БРИКС на протяжении последних десяти лет были главной движущей силой роста мировой экономики, а их совокупный ВВП сегодня составляет около трети от мирового". В документе подчеркивается стремление "вести конструктивную работу со всеми членами ВТО по вопросу осуществления необходимой реформы организации". "Эта реформа должна, среди прочего, сохранить центральную роль организации в международной торговой системе, основные ценности и фундаментальные принципы ВТО, а также учитывать интересы всех ее членов, в том числе развивающихся и наименее развитых стран", - говорится в заявлении.

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Позднее на полях саммита состоялась встреча лидеров России, Индии и Китая. Сотрудничество в формате РИК, отметил в ходе встречи глава российского государства, могло бы стать примером справедливого мироустройства, отрицающего протекционизм и нелегитимные санкции. "Как представляется, наши государства могли бы совместно выступить в пользу укрепления авторитета ВТО и сохранения ее роли в качестве универсальной структуры, занимающейся регулированием международной торговли. Другая важная задача - вместе поддержать усилия по реформированию МВФ", - заявил президент РФ. "Россия, Индия и Китай сообща работают в пользу укрепления глобальной стабильности, противодействия террористической угрозе, экстремизму, нарко- и киберпреступности и тем самым закладывают основы для формирования в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности", - отметил Путин. Его поддержал Си Цзиньпин, подчеркнувший, что влияние Китая, России и Индии на международной арене способно усилить сплоченность и сотрудничество в мире. По словам лидера КНР, он ценит формат, благодаря которому можно одновременно общаться с лидерами РФ и Индии. Председатель КНР подчеркнул, что его периодические встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Нарендрой Моди имеют особое значение, поскольку речь идет о трех крупнейших странах с формирующимися рынками. "Вручение Оскара" Особый интерес для журналистов вызвала встреча на полях саммита президентов России и США. Американский лидер сравнил обстановку на встрече с российским коллегой с вручением премии "Оскар". "Это как [вручение премии] Американской академии киноискусств", - сказал американский президент Путину, позируя перед камерами в преддверии встречи. Также он заявил, что для него большая честь находиться с российским лидером на G20.

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Открывая встречу, оба президента отметили, что она может стать хорошим поводом для продолжения диалога по темам, которых для этой беседы накопилось немало. Трамп предложил Путину обсудить вопросы торговли и разоружения. "У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать такие вопросы как торговля, коммерция, вопросы разоружения, тему протекционизма, различные другие вопросы", - сказал он. Президент США подчеркнул, что обсуждение всех перечисленных им тем "будет построено на очень хороших взаимоотношениях, которые будут между российской и американской сторонами". "Не могу не согласиться с господином президентом [США], нам есть о чем поговорить", - отметил Путин. "Все темы обозначены, мы давно не виделись - начиная со времен встречи в Хельсинки (в июле 2018 года - прим. ТАСС), - добавил он. - Правда, наши сотрудники работали и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались в Хельсинки". Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встреча Путина и Трампа была насыщенной. "Конечно, ограниченность по времени не позволила углубленно обменяться мнениями по тем темам, которые были затронуты, но, тем не менее, говорили и об уровне двусторонних торгово-экономических отношений, который никоим образом не соответствует потенциалу наших двух стран", - констатировал представитель Кремля. По его словам, лидеры "условились посмотреть, какие факторы мешают тому, чтобы горизонты торгово-экономического обмена расширялись". "[Лидеры] говорили о международных делах, затрагивалась и Сирия, положение дел в Идлибе, говорили и про Турцию в этом контексте, говорили и про Китай, и достаточно обстоятельно поговорили по вопросам разоруженческим, вопросам стратегической стабильности", - сказал Песков.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил в беседе с журналистами, что Трамп поручил своей команде переводить достигнутые с РФ договоренности на "язык практических действий". "Мы такой подход полностью разделяем, по всем аспектам стратегической стабильности наши конкретные предложения были переданы нашим американским коллегам в течение последних двух лет неоднократно", - сказал он, отметив, что российской делегации по итогам переговоров "поручено работать с американскими коллегами с целью поиска решений". "Далеко не все вопросы поддаются таким решениям, это всем понятно. Но двигаться мы постараемся совместно. Разумеется, на основе поиска баланса интересов, поиска компромиссов", - добавил министр. Во время встречи лидеров не обошлось без курьезов. Так, кто-то из журналистов задал вопрос, попросит ли американский президент своего российского коллегу не вмешиваться в предстоящие в США выборы. Трамп повернулся к Путину и весело сказал: "Да, конечно, попрошу. Не вмешивайтесь в выборы, президент. Не вмешивайтесь в выборы". В ответ президент России засмеялся. Журналисты задавали и другие вопросы. Трамп, обращавшийся к Путину по имени - Владимир, поинтересовался у президента РФ, не хочет ли он кому-то ответить. Однако российский лидер предпочел придерживаться правил протокола, которые не предполагают ответов на вопросы на таких встречах. По окончании протокольной съемки журналисты долго отказывались покинуть комнату переговоров, несмотря на просьбы сотрудников протокола.

' ТАСС/Ruptly/Reuters'

После долгого перерыва На полях саммита G20 президент РФ встретился с премьер-министром Великобритании. Как сообщил Песков, Путин и Мэй в формате тет-а-тет обсудили дело Скрипалей. "Она [встреча] началась в формате один на один только в присутствии переводчиков. В этом формате премьер-министр Мэй говорила о деле Скрипалей, ставила этот вопрос", - рассказал представитель Кремля, уточнив, что Мэй "получила необходимые ответы со стороны российского президента" на свои вопросы. Затем состоялась встреча в расширенном составе, на которой "затрагивались темы взаимно торговли, торгово-экономических отношений". "Есть понимание необходимости выработки форматов для оживления этого взаимодействия", - сказал Песков, добавив, что стороны осознают важность "поиска механизмов по реанимации этого сотрудничества и взаимодействия в интересах бизнеса двух стран". На переговорах обсуждался также широкий круг актуальных международных тем, в том числе вопросы по Сирии, Украине и Ирану, отметил Песков. Он напомнил также, что встреча российского и британского лидеров прошла после очень длительного перерыва.

Theresa May shakes hands with Vladimir Putin during the G20 summit in Osaka, Japan



: @StefanRousseau

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Завершение дня Лидеры стран Группы двадцати завершили первый рабочий день саммита посещением концерта и торжественного приема в честь высоких гостей Осаки. Вечер прошел в Доме приемов Осакского замка - одном из самых известных и больших самурайских замков Японии. Лидерам, в частности, представили несколько сценок одного из традиционных японских театров Кёгэн, а также музыкальные номера.