Группа двадцати. История создания и деятельность

ТАСС-ДОСЬЕ. 28-29 июня 2019 года в Осаке (Япония) пройдет 14-й саммит Группы двадцати, которая представляет собой неформальное объединение крупнейших экономик мира. Сегодня это ведущий форум для обсуждения вопросов глобального экономического и финансового сотрудничества.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории группы и ее деятельности.

История создания, цели, членство

Группа двадцати была основана на конференции в Берлине, которая состоялась 15-16 декабря 1999 года по инициативе министров финансов семи ведущих промышленно развитых государств - США, Канады, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии и Японии. Главной целью создания группы было вовлечение крупных развивающихся стран в процесс выработки мер в ответ на глобальные вызовы. Поводом для учреждения "двадцатки" стал разразившийся в Азии в 1997-1998 годах финансовый кризис, который имел негативные последствия для мировой экономики.

В настоящее время деятельность группы направлена на достижение экономической стабильности, создание условий для устойчивого роста и снижения рисков возникновения финансовых кризисов, а также на реформирование мировой финансовой архитектуры. Решения группы, которые принимаются консенсусом, не имеют обязательной силы и подлежат одобрению в Международном валютном фонде (МВФ), Всемирном банке и других финансовых и экономических организациях. Членами группы являются 19 стран (наряду со странами-учредителями это: Австралия, Аргентина, Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Южная Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Турция и ЮАР) и Евросоюз (все - с 1999 года).

По данным Всемирного банка, в странах "двадцатки" проживает 64% населения планеты, на них приходится 80% мирового ВВП.

Председательство

Главные направления деятельности "двадцатки" на предстоящий год (период руководства - с декабря до конца ноября) определяет страна-председатель. Ее выбирают на саммите консенсусом (с учетом смены континента). Так, в 2015 году председательствовала Турция, в 2016 году - Китай, в 2017 году - Германия, в 2018 году - Аргентина, в 2019 году - Япония. Координирующими органами являются временный секретариат (располагается в председательствующей стране) и "руководящая тройка" - бывший, действующий и будущий председатели.

Форматы мероприятий

Сначала основной формой деятельности группы были ежегодные конференции на уровне министров финансов и глав центробанков, которые проходили в разных странах "двадцатки". После 2008 года, когда группа провела первое заседание на уровне глав государств и правительств, формат встреч был изменен. Главным мероприятием стали ежегодные саммиты (их подготовкой занимаются шерпы - представители лидеров стран-членов). Совещания министров финансов проходят несколько раз в год, кроме того, организуются встречи глав других министерств.

В рамках "двадцатки" осуществляется взаимодействие с негосударственными структурами. Так, с 2008 года проходят встречи представителей гражданского общества ("Гражданская двадцатка", Civil-20, C20), с 2009 года - заседания деловых кругов ("Деловая двадцатка", Buisiness-20, B20), с 2010 года - встречи "Молодежной двадцатки" (Youth-20, Y20), с 2011 года - представителей профсоюзов ("Профсоюзная двадцатка"; Labour-20, L20), с 2012 года - конференции научно-исследовательских центров (Think-20, T20), с 2015 года - встречи "Женской двадцатки" (Women-20, W20), с 2017 года - "Научной двадцатки" (Science 20, S20).

Помимо этого, в рамках "двадцатки" действуют рабочие группы по поддержке занятости, по реформированию мировых сельскохозяйственных рынков и мировой финансовой системы, по противодействию коррупции, а также Форум быстрого реагирования для обсуждения мировых цен на продукты питания. Постоянные участники ключевых встреч "двадцатки" - руководители ООН, МВФ, Всемирного банка, ОЭСР, ВТО, МОТ, Совета финансовой стабильности. Кроме того, в работу Группы вовлечены так называемые страны-гости, которые приглашаются председателем на саммит. Например, Германия в 2017 году пригласила Вьетнам, Гвинею, Нидерланды, Норвегию, Сенегал и Сингапур; Аргентина в 2018 году - Нидерланды, Руанду, Сенегал, Сингапур, Чили и Ямайку. Испания имеет статус постоянного гостя.

Деятельность

В числе основных итогов деятельности "двадцатки" - достижение договоренности о принципиальной реформе мировой финансовой системы (2009 год). В частности, при поддержке группы в мире был начат процесс демонтажа системы "налогового рая" (юрисдикции с особыми условиями ведения бизнеса, позволяющими иностранным компаниям не платить налоги в своих странах), многие страны смягчили свои законодательства в отношении банковской тайны и заключили двусторонние соглашения по обмену информацией в области налогов. Также были выполнены решения группы по перераспределению квот в МВФ и во Всемирном банке в пользу развивающихся стран и о расширении корзины Специальных прав заимствования МВФ (расчетная единица, стоимость которой определялась на тот момент на основе рыночного курса доллара, евро, йены и фунта стерлингов). Так, во Всемирном банке уже в 2010 году доля развивающихся стран и стран с переходной экономикой увеличилась на 3,13% (до 47,19%), а в МВФ - на 2,8% (до 42,3%; реформа в МВФ вступила в силу лишь в 2016 году). 1 октября 2016 году МВФ включил в валютную корзину китайский юань.

На последнем саммите (30 ноября - 1 декабря 2018 года, Буэнос-Айрес, Аргентина) обсуждались такие вопросы, как цифровая экономика, устойчивое развитие, инфраструктура и изменение климата. В частности, в итоговом заявлении зафиксированы разные позиции США и остальных стран относительно Парижского соглашения по климату (США подтвердили намерение выйти из него). В рамках саммита США и Китай достигли договоренности о приостановке введения новых пошлин (торговая война между этими странами началась летом 2018 года; на данный момент итоговое соглашение не подписано).

Предстоящий саммит

В числе заявленных тем предстоящего саммита в Осаке вновь окружающая среда и изменение климата, а также глобальная экономика, энергетика, расширение прав и возможностей женщин, здравоохранение. Ожидается, что на саммит приедут представители Вьетнама, Египта (председательствует в Африканском союзе), Нидерландов, Сенегала (возглавляет "Новое партнерство для развития Африки", НЕПАД), Сингапура, Таиланда (председательствует в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, АСЕАН) и Чили (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, АТЭС).