15 августа, 22:20
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Стремление к миру, аплодисменты и рукопожатие. Первые подробности встречи Путина и Трампа

Встреча началась с общения один на один в автомобиле Cadillac американского президента
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. REUTERS/ Kevin Lamarque
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© REUTERS/ Kevin Lamarque
  • Президенты почти одновременно покинули свои самолеты на летном поле военной базы Элмендорф-Ричардсон и направились друг к другу. Дональд Трамп поприветствовал Владимира Путина аплодисментами и похлопал гостя по спине. Затем главы государств пожали друг другу руки. 
  • После этого Путин сел в Cadillac Трампа. Таким образом, саммит начался с общения один на один. Президенты были без переводчиков, сообщила газета The New York Times (NYT).
  • В зале, где готовится совместная пресс-конференция лидеров по итогам встречи, размещен баннер с лозунгом о стремлении к миру (Pursuing peace).
  • Трибуны для лидеров расставили по линейке: ни дюйма в чью-либо сторону. Организаторы с помощью рулетки измеряли как расстояние между самими пюпитрами, так и их положение относительно края подиума.
  • Российский лидер будет передвигаться по Аляске на лимузине Aurus. На месте его встречи установили четыре истребителя F-22, а на взлетно-посадочной полосе развернули красную ковровую дорожку, которая вела от трапа к сцене с надписью "Аляска-2025".
  • Встреча проходит в формате "три на три": в ней принимают участие министры. 

Встреча Путина и Трампа на Аляске. Онлайн   

  

