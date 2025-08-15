Такой призыв размещен на баннере на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 15 августа. /ТАСС/. Лозунг о стремлении к миру (Pursuing peace) размещен на баннере на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где пройдут переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Как передает корреспондент ТАСС, баннер с этой надписью, в частности, украшает зал, где готовится совместная пресс-конференция лидеров по итогам саммита. В помещении проходят последние приготовления, вывешены флаги двух стран и отлажено оборудование.

Трибуны для Путина и Трампа расставили по линейке: ни дюйма в чью-либо сторону. Организаторы встречи тщательным образом с помощью рулетки измеряли как расстояние между самими пюпитрами, так и их положение относительно края подиума.

Зал предстоящей пресс-конференции, как и пресс-центр, разделен на российскую и американскую части. В каждой из них 11 рядов по 8 стульев, а от сцены "партер" с журналистами отделяют 2 метра и леер.