Белый дом: встреча Путина и Трампа пройдет в формате "три на три"

С американской стороны вместе с президентом США примут участие госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 15 августа. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет не один на один, а в формате "три на три", в ней примут участие министры. Об этом сообщила журналистам пресс-пула Белого дома пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт.

"Запланированная ранее в формате "один на один" встреча президента Трампа и президента Путина пройдет в формате "три на три". Вместе с Трампом в ней примут участие госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель [американского лидера] Стивен Уиткофф", - заявила Ливитт. В ланче, который пройдет в расширенном составе, также примут участие американские министры финансов и торговли Скотт Бессент и Говард Латник, министр обороны Пит Хегсет и руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сюзан Уайлс.