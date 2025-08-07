7 августа 2025 года помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о согласовании договоренности о встрече лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. Это будет их первая очная встреча с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года, однако президенты уже несколько раз общались по телефону. ТАСС подготовил материал о контактах Владимира Путина и Дональда Трампа в 2025 году

Впервые после вступления в должность Дональда Трампа на второй срок президенты беседовали по телефону 12 февраля 2025 года. Это был первый прямой обмен мнениями между лидерами РФ и США после начала СВО на Украине в феврале 2022 года. В ходе полуторачасового разговора они обсудили ситуацию на Украине, двусторонние отношения, в том числе обмен заключенными, ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий на Украине и решение проблемы мирными средствами, Путин упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование "может быть достигнуто посредством мирных переговоров". Договоренность лидеров двух стран по поводу обмена заключенными получила практическую реализацию. Так, 13 февраля в РФ был возвращен Александр Винник, которого в США обвиняли в участии в управлении биржей криптовалют, в обмен на Марка Фогеля, задержанного в России за перевозку наркотиков. 10 апреля Артур Петров, обвиненный в США в поставках электроники для российской армии, был обменен на осужденную в РФ за госизмену Ксению Карелину.

Второй раз лидеры России и США разговаривали по телефону 18 марта 2025 года. Беседа длилась около двух с половиной часов. Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и дал российским военным соответствующую команду (с российской стороны мораторий действовал до 17 апреля; Украина неоднократно нарушала его, хотя также согласилась ему следовать). Кроме того, Владимир Путин обозначил ряд моментов, касающихся обеспечения контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки мобилизации на Украине, перевооружения украинских вооруженных сил, полного прекращения иностранной военной помощи Киеву. Стороны договорились начать технические переговоры по введению режима "прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру". С целью урегулирования конфликта лидеры России и США условились создать экспертные группы (переговоры на этом уровне стартовали в том же месяце). Помимо этого президенты обсудили ряд других вопросов международной повестки, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке и нераспространение стратегических вооружений. Президент США поддержал идею российского лидера Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

Третий разговор президентов 19 мая 2025 года продолжался 2 часа 5 минут. В Кремле отметили, что это был "важный разговор с учетом состоявшихся в Стамбуле переговоров" (тремя днями ранее возобновился прерванный в 2022 году прямой диалог между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения). Президент РФ отметил, что Россия готова работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре, а также заявил о необходимости компромисса по Украине, который устроит обе стороны. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, президенты также обсудили переговорный процесс по иранской ядерной проблематике, обмен заключенными между РФ и США, общее состояние двусторонних отношений, и оба высказались за их дальнейшую нормализацию. Владимир Путин назвал разговор "очень содержательным, весьма откровенным и в целом полезным". Дональд Трамп по итогам беседы заявил, что разговор "прошел очень хорошо".

4 июня 2025 года президенты разговаривали по телефону 1 час 10 минут. Они вновь обсуждали ситуацию вокруг Украины, а также обменялись мнениями о перспективах восстановления сотрудничества между странами, обсудили конфликт между Индией и Пакистаном и переговорный процесс вокруг иранской ядерной программы.

14 июня 2025 года беседа лидеров двух стран продолжалась 50 минут. Президенты обсудили вопросы двусторонних отношений, ситуацию на Украине, процесс обмена военнопленными и телами погибших между РФ и Украиной. Одной из главных тем также стала операция Израиля "Восстающий лев" в Иране (начата в ночь на 13 июня). Владимир Путин осудил бомбардировки и сообщил о готовности России осуществлять посредничество между Израилем и Ираном, также президенты РФ и США не исключили возвращения Тегерана к переговорам с Вашингтоном. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что Владимир Путин и Дональд Трамп вновь отметили братство по оружию народов России и Америки в ходе Второй мировой войны, также российский лидер поздравил Трампа с днем рождения — американскому лидеру в день разговора исполнилось 79 лет.

В шестой раз президенты разговаривали по телефону 3 июля 2025 года почти час. Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с отмечаемым 4 июля Днем независимости США, это стало первым за пять лет личным поздравлением американского лидера со стороны российского президента. Основными темами разговора стали украинское урегулирование, ситуация на Ближнем Востоке, российско-американские экономические проекты. Юрий Ушаков подчеркнул, что разговор "шел на одной волне, был деловым и конкретным".

