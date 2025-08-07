7 августа 2025 года помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. ТАСС подготовил материал о наиболее важных встречах лидеров двух стран

СССР и США

Дипломатические отношения между СССР и США были установлены в 1933 году. Однако первая встреча лидеров двух государств состоялась 28 ноября — 1 декабря 1943 года в рамках конференции в Тегеране (Иран) с участием руководителя СССР Иосифа Сталина, президента США Франклина Рузвельта и премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. На ней была выработана общая стратегия в борьбе против гитлеровской Германии и ее союзников и принято решение об открытии в Европе второго фронта. В 1945 году лидеры СССР и США встречались дважды — 4–11 февраля в Ялте (Франклин Рузвельт стал первым президентом США, посетившим территорию СССР) и 17 июля — 2 августа в Потсдаме (Германия), где США представлял президент Гарри Трумэн. На этих встречах, состоявшихся также с участием Уинстона Черчилля, были приняты ключевые решения о вступлении СССР в войну с Японией и о формировании послевоенного мирового порядка.

После окончания Второй мировой войны наступил период глобальной геополитической, экономической и идеологической конфронтации между СССР и США, известный как холодная война. Тем не менее, несмотря на периоды обострения противоречий, двусторонние контакты на высшем уровне все же поддерживались. Лидеры двух стран неоднократно встречались как в рамках международных мероприятий, так и в ходе взаимных визитов.

Так, 18–23 июля 1955 года президент США Дуайт Эйзенхауэр и первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев встретились в рамках Женевского совещания глав правительств СССР, США, Великобритании и Франции, где обсуждались германский вопрос, проблемы европейской безопасности и разоружения. Это была первая встреча советского и американского лидеров после окончания Второй мировой войны. Тогда ни по одному из спорных вопросов взаимопонимания сторонам достигнуть не удалось, однако в целом совещание прошло в позитивном ключе, атмосферу, царившую на этом мероприятии, журналисты охарактеризовали как "дух Женевы".

Президент США Ричард Никсон и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, 1972 год © ТАСС

22–30 мая 1972 года в Москве состоялись переговоры президента США Ричарда Никсона с генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым. Встрече предшествовал десятилетний период охлаждения отношений, ставший результатом Берлинского (1961) и Карибского (1962) кризисов. Ключевым итогом переговоров стало подписание соглашений об ограничении систем противоракетной обороны (Договор по ПРО) и стратегических вооружений (ОСВ-1). Кроме того, в политической декларации "Основы взаимоотношений между СССР и США" было зафиксировано, что различия в идеологии и социальных системах не должны служить препятствием для мирного сосуществования капиталистических и социалистических стран.

19–21 ноября 1985 года в Женеве (Швейцария) и 11–12 октября 1986 года в Рейкьявике (Исландия) состоялись встречи президента США Рональда Рейгана и генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. Им предшествовал очередной период охлаждения отношений, вызванный вводом советских войск в Афганистан в 1979 году. Пришедший к власти в 1981 году Рональд Рейган называл Советский Союз "империей зла" и инициировал разработку космической противоракетной программы (Стратегическая оборонная инициатива, СОИ). По итогам переговоров в Женеве стороны признали, что "ядерная война недопустима", поскольку "в ней не может быть победителей", и обещали не стремиться "к военному превосходству друг над другом". Встреча в Рейкьявике стала важнейшим этапом в двустороннем диалоге о ликвидации ракет средней и малой дальности и сокращении стратегических наступательных вооружений. Достигнутые на ней договоренности легли в основу советско-американских соглашений, подписанных в Вашингтоне в 1987 году и в Москве в 1991 году — Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (действовал в 1988–2019 годах) и Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1, действовал в 1994–2009 годах). Считается, что в Рейкьявике был сделан первый шаг на пути к окончанию холодной войны.

Президент США Джордж Буш и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горабчев, 1989 год © Юрий Лизунов, Эдуард Песов/ ТАСС

2–3 декабря 1989 года у берегов Мальты на борту советского теплохода "Максим Горький" состоялись неофициальные переговоры Михаила Горбачева с президентом США Джорджем Бушем (старшим), в ходе которых обсуждались вопросы разоружения, двусторонних отношений, положение в горячих точках планеты. Лидеры двух стран объявили об укреплении отношений между Востоком и Западом и о выходе США и СССР из геополитической и идеологической конфронтации. Как и в Женеве и Рейкьявике, в ходе встречи не было подписано никаких документов, однако обозреватели того времени называли этот саммит "концом холодной войны".

Россия и США

Президент России Борис Ельцин и президент США Джордж Буш, 1992 год © Дмитрий Соколов/ ТАСС

31 января — 1 февраля 1992 года в загородной резиденции президентов США в Кэмп-Дэвиде под Вашингтоном состоялась встреча Джорджа Буша (старшего) и Бориса Ельцина. По ее итогам была подписана декларация, официально положившая конец идеологическому и военному блоковому противостоянию. В ней провозглашалось, что Россия и США больше не рассматривают друг друга как потенциальных противников и будут строить свои отношения на основе дружбы, партнерства и взаимного доверия, а также последовательно добиваться устранения всех остатков враждебности периода холодной войны.

Президент США Билл Клинтон и президент РФ Владимир Путин, 2000 год © Сергей Величкин, Владимир Родионов/ ТАСС

3–5 июня 2000 года в Москве состоялись переговоры Владимира Путина и Билла Клинтона. По их итогам было подписано несколько документов, в том числе Заявление о принципах стратегической стабильности и Меморандум о создании совместного центра обмена данными от систем раннего предупреждения и уведомления о пусках ракет — первого в истории российско-американских отношений. Камнем преткновения на переговорах стал вопрос о противоракетной обороне и судьбе Договора по ПРО 1972 года, из которого США намеревались выйти, но по итогам встречи Клинтон принял решение отложить этот вопрос (США вышли из него при администрации Джорджа Буша (младшего) в 2002 году).

Президент США Джордж Буш и президент РФ Владимир Путин, 2002 год © Алексей Панов/ ТАСС

23–26 мая 2002 года в Москве и Санкт-Петербурге прошли переговоры Владимира Путина и Джорджа Буша (младшего). В их ходе была подписана Декларация о новых стратегических отношениях между РФ и США, подтвердившая курс на сотрудничество по всем глобальным вопросам, а также Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов (Договор о СНП, действовал в 2003–2011 годах).

Президент США Барак Обама и президент России Дмитрий Медведев, 2010 год © Дмитрий Астахов/ ТАСС

8 апреля 2010 года президенты Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали в Праге Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) — очередной документ об ограничении ядерных арсеналов, перспективы заключения которого обсуждались с конца 1990-х годов. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года (заменил Договор о СНП).

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, 2017 год © Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

7 июля 2017 года в рамках саммита Группы 20 в Гамбурге состоялась первая личная встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Она проходила на фоне ухудшения американо-российских отношений, начавшегося еще при Бараке Обаме в 2014 году (введение антироссийских санкций, сворачивание двусторонних контактов), и расследования в США приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года, переговоры были посвящены вопросам двусторонних отношений и урегулированию конфликта в Сирии. Затем они встречались еще пять раз, последняя их встреча состоялась 28 июня 2019 года на полях саммита Группы 20 в Осаке.

