Президент США встретил российского лидера прямо на взлетной полосе на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 15 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп начали встречу с рукопожатия.

Американский лидер встретил своего гостя прямо на взлетной полосе на территории военной базы Элмендорф-Ричардсон. Трамп, хлопая в ладоши, приветствовал идущего по красной ковровой дорожке гостя, а затем похлопал его по спине. Политики крепко пожали друг другу руки.

Как и положено в таких случаях, Путина встречал также почетный караул ВС США. Фотографы смогли запечатлеть историческое рукопожатие лидеров на фоне стоящих на летном поле сразу двух "бортов номер один".