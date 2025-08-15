По данным газеты, "совместная поездка лидеров двух сверхдержав, являющихся в данном случае противниками, в одном автомобиле является крайне редким событием"

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп после прибытия российского лидера на Аляску покинули летное поле в одном лимузине без переводчиков. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Она подчеркнула, что "совместная поездка лидеров двух сверхдержав, являющихся в данном случае противниками, в одном автомобиле является крайне редким событием". Предположительно, в лимузине не было переводчиков, при этом отмечается, что Путин достаточно хорошо владеет английским языком, чтобы вести диалог с Трампом.